+ La Real Fuerza Aérea Educativa en capilla

+ Unos 400 “aviones” no recibieron su quincena

+ Faltan por reportarse unos mil maestros piratas

+ Jorge Herrera dijo un día que eran más de 5 mil

+ Reactivarán obra a los constructores locales

“Los “aviadores” son un ejército inevitable en los gobiernos. Es la mejor forma de pagar el favor…”

Anónimo

Lo más lamentable de la Real Fuerza Aérea Educativa en Durango no es que ya no se les pagó la última quincena a varios que incluso cobraban dos plazas sin trabajar, sino que les están haciendo sumas para saber cuánto se birlaron y que pasen a devolverlo…..APLAUSOS.- La Secretaría de Educación en el Estado dispuso no pagar la última quincena a los “aviadores” detectados que solo cobraban sin tener alguna función específica. No hacían nada pues, para que mejor me entiendan…..NÚMEROS.- El titular del ramo, Guillermo Adame, asegura que están ya en la cuerda floja los primeros 400 “afortunados” que por años recibieron su pago, a veces hasta por dos plazas. Y se estima que en las mismas circunstancias están otros mil, o poquito más de sanguijuelas que se estaban llevando buena parte del presupuesto educativo y que también están en capilla, solo que no se ha programado su entrevista para saber qué ondas, qué hacían, qué debían hacer y por cuánto tiempo no lo hicieron, aparte de que aclaren quién les abrió la puerta de esa importante Fuerza Aérea…..MEMORIA.- El bien recordado Jorge Herrera Delgado, a su paso por la Secretaría de Educación, admitió que el número de “aviadores” era superior a los cinco mil. Y mire que estamos hablando de casi 15 años en los que los gobiernos que pasaron le inyectaron cada uno su parte acorde a los compromisos. Si el dicho de Herrera Delgado ubicaba, por lo menos, a 5 mil, ¿cuántos serán ahora los integrantes de esa sorprendente Fuerza Aérea? Ni pensarlo, aunque ya se lo comentamos al secretario Adame y él desniega cualquier posibilidad de que el ejército ese sea de tanto. Ejército en el que también figuran distinguidos periodistas de la localidad y de otras localidades que de algo se agarraron para amarrar beca por un buen tiempo, “becas” que a no pocos los llevó hasta la jubilación, de modo que estamos hablando de una práctica que ha de venir desde la prehistoria, sin exagerar…..COPIAS.- Sobre nuestro comentario respecto a la “plaga” que le cayó a Guadalupe Victoria, los susodichos fingen demencia y creen que nos equivocamos de municipio porque, entre ellos, la pura honestidad andando, pero el saqueo a las arcas llaneras persistirá al menos por los siguientes dos años…..APLAUSOS.- Excelente que los gobiernos estatal y municipal de Durango estén arrancando planes para reactivar la construcción y darle ocupación a los constructores que golpeados por la pandemia y luego por el saqueo al gobierno estatal andaban por la calle de la amargura. Bueno, andan, pero con posibilidades de que pronto le hallen el camino a la recuperación y la reanimación del medio…..BARATA.- Entonces explíquenme por qué un vuelo de Durango a México, por Aeroméxico, llegan a colocarlo hasta en 7 mil pesos. Y no hace mucho vimos cómo un móndrigo vuelo de Durango a Dallas alcanzó los 23 mil pesos, mientras que los vuelos a Europa frisan los 15 mil. Hoy nada menos estamos viendo en redes las ofertas de Aeroméxico, un vuelo México-Miami está en 4,748, y la ruta Durango-México llegan a colocarla hasta en el doble. No entiendo nada de precios, pero confirmo que las aerolíneas venden a como se les hinchan sus ganas, al fin que no falta el cristiano que tenga que viajar y que ha de pagar exactamente el dineral que se le exige…..MUERTE.- Murieron esta mañana cuatro personas en choque frontal en la carretera a Parral. Por las consecuencias desastrosas en que acabaron los vehículos, sobre todo en el que viajaban los occisos, se advierte la velocidad exagerada en que viajaban. Nada más decir que si hubiesen ido a una menor velocidad, se hubieran salvado los cuatro muchachos. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite, o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

