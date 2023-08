+ ¿Será senador o diputado José Aispuro?

+ Ayer trascendió que todo está arreglado

+ Esteban apuesta a que no será ni regidor

+ No tengo aspiración ninguna: Aispuro

+ Grave que desobedezca AMLO a la Corte

O sea, ¿cómo? Entonces sí será senador José Aispuro, según comentario en redes en el que se asegura que Marko Cortés se ha emperrado en darle patente de corso al exgobernador, y no cayó bien esa noticia en Durango…..APUESTAS.- Está sobre la mesa la apuesta del gobernador Esteban Villegas de que Pepe no será senador ni diputado federal. Ya le hizo mucho daño a la entidad como para que siga perjudicándonos, dice…..ÁNDALE.- Esteban sostiene que ya habló en corto con Marko Cortés y le pidió que ni se le ocurra seguir considerando a Aispuro para la plurinominal, porque el día que se confirme emprenderá una busca por cielo, mar y tierra del exmandatario para traerlo a que explique tanto quebradero…..NEGOCIOS.- Llama la atención que ayer en el comentario que estuvo transitando en redes ya no se habla de la senaduría, sino de la diputación federal, lo que nos ilustra que por lo pronto se está cayendo la senaduría, pero queda con una patita moviéndosele a la diputación. El problema es que Esteban no quiere al ex ni como regidor. Que eso se lo advirtió al líder nacional del PAN, quien en el supuesto le espetó: “Es que tengo el compromiso con Aispuro, cómo le hago…”…..CALMA.- En días pasados hablamos brevemente con el exgobernador, quien nos aseguró que él no quería ni senaduría ni diputación, que suficientes problemas tiene con los errores de sus colaboradores. No obstante que, como dijo el que dijo en el mensaje de ayer, es que José Aispuro no tiene una sola denuncia por las distintas anomalías encontradas en la pasada administración. Claro que el responsable del gobierno pasado todo es Aispuro, y eso es lo que le está perjudicando…..REVUELO.- El espinoso asunto de los libros de texto, que traen un adoctrinamiento para que los niños vean a la 4T como la salvación de México, ha atorado la historia con el desacato presidencial de desobedecer la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que embodegue o frene el reparto de los libros por su ilegalidad. Fueron ilegalmente concebidos, redactados, impresos por instancias distintas a la responsable que es la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito. O sea que, Presidencia de la República se hubiese ahorrado ese disgusto si procede conforme a la regla, si sigue los mandatos constitucionales, pero es un empeño enfermizo de pisotear la ley pase lo que pase. Es un lastre lamentable para el supuesto Estado de Derecho en que vivimos. No es el Poder Ejecutivo más que el Poder Legislativo, el presidente sobre todo está obligado a respetar nuestras normas, de lo contrario este será un estado fallido en el que la regla no sirve para nada, y no sirve porque el principal responsable de su observación es el primero en pisotearla…..CHISMECITOS.-También está una queja amarga en redes de parte de una trabajadora del comité de la feria. Protesta por las friegas que les pusieron a destajo, trabajando a veces hasta 17 horas diarias, y no obstante que al comité organizador le fue bien -dice la quejosa- nadie sabe si les pagarán o si no les pagarán…..AVISO.- Hace 15 días hice una transferencia electrónica a otro banco desde la plataforma de BBVA y…¿qué creen? Es hora que no llega ese dinero a HSBC, por tanto para este segundo banco soy un cliente moroso que no merece ni el saludo. Ya hablé cien veces a BBVA para preguntar por ese dinero y la respuesta es: “Hay que esperar, porque las transferencias a otros bancos regularmente se tardan…”. Sintetizando, por qué carajos tiene que verificar o detener un banco una transferencia electrónica, o por qué el banco me va a fiscalizar qué puedo y a quién puedo pagar. Poca ma.re, pero sigo esperando a ver cuándo me regresan mi dinero o lo entregan a su destinatario, pero…no veo cercana la solución. Así se las gastan los bancos, y así se cobran a lo chino lo que ellos gustan o lo que a ellos se les hinchan. Pero en fin, aquí seguiré haciéndole publicidad gratis a BBVA…..TRISTEZA.- Mucha tristeza nos despertó la noticia de la enfermedad que padece el periodista Miguel Ángel Vargas Quiñones. Dios, que todo lo puede, le mande pronto su cura y volvamos a verlo en circulación. Oremos por el gran “Miguelón” y que venga la luz divina a quitarle ese terrible padecimiento. Así sea…..ÉPALE.- Hoy, el columnista de Reforma Sergio Sarmiento precisa cómo pensaba y qué decía nuestro presidente: “Ofrezco a ustedes, señoras y señores magistrados, así como al resto del Poder Judicial, que no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen…”. Lo dijo el jefe de la nación en septiembre de 2018, antes de tomar posesión de la primera magistratura. Quién sabe dónde se perdió, dónde cambió de parecer y por qué ha insistido en violar la ley al costo que sea. Nada del pisoteo a la norma le preocupa y ordena que se siga pisoteando. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

