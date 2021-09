“Chicotito”

+ Morena pudiese llevar polla en la candidatura estatal

+ Morena tiene tres damas que ya se pelean la estafeta

+ Autoridad electoral ordena a partidos incluir candidatas

+ Tres de las 6 entidades con elección deberán llevar mujer

+ Los demás partidos en Durango no tienen dama visible

“Durango no prosperará mientras siga teniendo gobernantes no propuestos por Morena…”

Morenista despistado

La coalición Morena-PT sería la única preparada para lanzar a una mujer como candidata al gobierno de Durango. Los demás, salvo prueba en contrario, no tienen material femenil para echar mano…..REGLAS.- Sabrán nuestros lectores que el Instituto Nacional Electoral dispuso que de menos tres de las cinco entidades que renuevan gubernatura el año venidero deberán llevar a una dama encabezando la planilla estatal, y de las cinco, Durango tiene muchas posibilidades de proponer a una mujer, por lo menos en lo que toca a Morena y sus aliados…..NOMBRES.- Y no nada más tiene una suspirante, sino tres que desde ahora se están jugando la posibilidad de disputar la gubernatura al sexo “fuerte”: A saber: Margarita Valdez, Marina Vitela y Maribel Aguilera……NUMERITOS.- Y, da la casualidad que es precisamente Maribel la que mejor califica en los distintos estudios de mercado, es decir, es la que obtiene mejores calificativos de la ciudadanía en las encuestas. La diputada Aguilera, ya lo hemos anotado, registra con mejores números, por encima de Gonzalo y José Ramón Enríquez. La sorpresa no es que supere a un varón sino a los dos más aventajados en la búsqueda de la candidatura, Gonzalo y Enríquez, de forma tal que si la estafeta morenista viene por el lado femenil, ahí está Maribel para lo que pueda ofrecerse, y con ello el Movimiento de Regeneración Nacional daría cabal cumplimiento a la disposición del INE de considerar a una dama para la candidatura principal del año venidero. Veremos más adelante si otro partido u otra alianza se ven forzadas a considerar a una dama en la candidatura principal acá en Durango, que no sería extraño considerando que en las otras entidades donde se renueva la primera magistratura más bien están considerando varones para la postulación, lo que obligaría a los otros partidos en Durango a incluir otra mujer, u otras damas entre las suspirantes a Tamaulipas, Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo, Aguascalientes y Durango…..PRONÓSTICOS.- Sobre el caso, anotar que el Movimiento de Regeneración Nacional no precisamente está considerando vencer en las seis entidades, sino nada más en Tamaulipas, Quintana Roo, Oaxaca e Hidalgo, lo que abriría la posibilidad de triunfo de la coalición PAN-PRI-PRD en Aguascalientes y Durango, o de menos serían las entidades que presentarán mayores dificultades a la aplanadora morena, aun cuando en las cinco entidades que tiene en la mira el partido de AMLO varias todavía pudiesen dar la pelea a la hora de las campañas y las votaciones. Es decir, siempre y no se diga en cuestiones políticas, la sopa se cae del plato a la boca, y por más “seguridad” que pudiesen tener respecto del voto de los ciudadanos, al final ocurrió lo que no esperaban los morenos el pasado 6 de junio, que a pesar del “atento llamado” de algunos “cuadernos”, la gente votó por los que creyó eran mejores y en los hechos ganaron los de mejor trayectoria y merecimientos…..POLAKA.- El regreso de Olga Sánchez Cordero al Senado de la República es para los que saben de política un gran golpe para el zacatecano Ricardo Monreal, puesto que la exsecretaria de Gobernación tendrá mano en el tratamiento de asuntos muy diversos que hasta antes de su llegada se trataban precisamente con Ricardo. Monreal, les dije hace unos días, “no trae el linaje político” para tomar las grandes decisiones, de modo que por mucha simpatía y confianza que traiga con José Ramón Enríquez, no será su decisión la que determine quién irá por Morena a la campaña, aunque a medida que pasan los días y se aplican movimientos como el de la señora Sánchez Cordero, las perspectivas de José Ramón avanzan hacia la nada, por decirlo lo más elegantemente posible. Aparte, se supone que la gran decisión en Morena será tomada en función de una encuesta especial que habrá de aplicarse en su momento que nada tendrá que ver con las encuestas difundidas en las semanas recientes, y que si en algo se caracterizan es en el exagerado sospechosismo, de todas no se hace una, o no hay una que nos permita confiar del todo en la metodología aplicada. La mayoría de esos estudios traen de dulce, de chile y de manteca, y en donde no se cuidan de las formas como para presentar hoy a uno de los prospectos al final de los conteos, pero a la siguiente incluye en primer lugar casi en todos los segmentos. Que pudiesen servir para la toma de algunas decisiones en campaña, quizá, pero de que traen datos sacados de la vacilada, de la ocurrencia, desde luego que sí. Por eso la sociedad ya no cree en ese tipo de trabajos, porque no son confiables, o porque cayeron en la chunga, en el cotorreo, con datos jalados de los pelos y por lo mismo la gente ya no confía en las conclusiones, prefiere esperar hasta última hora y conocer el resultado de la encuesta definitiva y creíble que es precisamente la del día de las votaciones. Ese día se terminan especulaciones y manejos fantasiosos de los datos especulativos para permitir la encuesta real y verdadera que es la votación. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp