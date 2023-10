+ Bravata estudiantil que pudiera causar su expulsión

+ Reservaron la Av. Normal para su estacionamiento

+ Redujeron a un solo carril peligroso por lado

+ Es un acto “porril” aseguró el director de la FADER

+ La UNAM confirma fraude de ministra Esquivel

“Es una vergüenza que alguien sin conocimientos y sin calidad moral imparta justicia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación…”

Anónimo

Rafael Mier, director de la Facultad de Derecho de la UJED, aseguró que la “bravata” estudiantil de esta mañana no es otra cosa que “porrismo” que puede incluso causar la expulsión de los muchachos…..ÁNDALE.- Temprano, un grupo de alumnos de la FADER se apersonó y adueñó de la Av. Fanny Anitúa para pintar cajones de estacionamiento para los alumnos, pues “la autoridad vial no ha escuchado nuestra petición…”, dijeron…..VÁMONOS.- El problema es que la arteria es de por sí muy angosta para la circulación normal, como para que vengan y se apoderen de lo que no les pertenece y reduzcan todo a un carril por ambos lados de la avenida, complicando mucho más el tránsito normal, pues habrá vehículos que no quepan en ese carril…..ACCIÓN.- Y como a toda acción viene una reacción, la propia Facultad de Derecho subrayó que la decisión estudiantil es una bravuconada que habrá de generar un conflicto serio en la vialidad. Hasta el cierre del presente comentario, sin embargo, los “cajones” que pintaron los muchachos para sus autos seguían ahí …..REACCIÓN.- La reacción de la autoridad educativa, sin embargo, es contundente. Retiran sus pintas en el piso lo antes posible, reabren la vialidad a lo normal o se avisará al consejo consultivo de la escuela para que decida qué hacer, pero hasta pudiesen ganarse la expulsión, pasando por otro tipo de sanciones que sería factible, toda vez que aun cuando la autoridad vial no les haya respondido a sus peticiones, lo consideren la autorización para que cierren prácticamente la calle. La ciudadanía no lo acepta y espera que se aplique el rigor necesario para devolver las cosas a la normalidad…..ESTRATEGIA.- Este mediodía el doctor Mier, director del plantel, reunió a sus principales colaboradores parra idear la estrategia a seguir, pero la que sea tendrá que comunicarse al consejo consultivo de la UJED para que determine las acciones por aplicar…..DECISIÓN.- El exgobernador Aispuro no se ha convencido de que se cerraron todas las puertas para alcanzar una regiduría, una diputación o una senaduría. Sigue sonando, aunque hueco, porque el que manda ahora en Durango, Esteban Villegas, ya le puso más candados al portón que imposibilitarán a José alcanzar algo de lo que dizque tenía convenido con Marko Cortés y Esteban, cuando todavía ocupaba el salón “Baluarte” del Centro de Convenciones…..AUSENCIA.- Murió esta mañana Carlos Mendoza Sánchez, mejor conocido como el “Wendo”, le gustaba más que le dijeran “Wendorrorro”. Tal vez uno de los últimos universitarios de cepa que se tatuaron el frontispicio de la UJED en el cerebro y supo defenderla más de una vez de los embates de los enemigos de la casa de estudios. Una gran pérdida para la familia universitaria, sobre todo para sus parientes, puesto que deja truncos muchos proyectos que tenía para la universidad desde la abogacía. Aparte, nos duele, porque convivimos con él prácticamente toda la carrera allá por los ochentas…..TERRIBLE.- Está circulando de manera profusa la conclusión de la Universidad Nacional Autónoma de México sobre el caso de plagio de la ministra Yazmín Esquivel. El rector Graue Whiechers lo dice con sus letras, su tesis fue una vil copia que ofende a todos en la UNAM, sobre todo a los profesionales y estudiantes que se quebraron la cabeza más de una vez para entender la materia. No dice que debe ser expulsada o retirarle el título, pero por lo pronto sí subraya que “es una vergüenza para los verdaderos estudiantes, sobre todo para los que sí estudiaron y obtuvieron una carrera…”. Las redes sociales de inmediato se volcaron exigiendo el retiro automático de la “doctora patito” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues está usurpando funciones, lo ha hecho muchos años, cuando no tiene ni los méritos ni la capacidad para impartir la justicia que merecen las partes en un conflicto. El caso es que, al tiempo se sostiene que tanto Xóchitl Gálvez como Claudia Sheinbaum también hicieron tesis ajenas como si fueran de su creación, a pesar de lo que dijimos el otro día, que lo más probable es que la mayoría de los egresados haya recurrido a ese lamentable fraude…..MALOSO.- Las autoridades gringas están confirmando que el expresidente y al parecer puntero en la posible sucesión de Joe Biden, Donald Trump, se hizo millonario con fraudes bancarios y financieros que obligan cárcel. Obvio, lo acusan de indecente, no de pendejo, él lo niega y refiere que todo es consecuencia a la realidad sucesoria que está encabezando y por mucho, solo que, de seguir hallándole linduras financieras, lo más probable es que ni se presente a las convenciones republicanas, porque lo echarán en corrida. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

