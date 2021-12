+ Se consolidan a la punta Flores y Castrellón

+ El PRI llevaría a la mesa a Esteban y Lety

+ Si es por encuesta, será Enríquez, si no, Marina

+ Sospechosista abrazo entre Gonzalo y Enríquez

+ Aumentan contagios y muertes por covid-19

“La cerrazón de un partido pudiera impedir la creación de la alianza Va por Durango…”

Luis Enrique Benítez

Anoten por favor: Héctor Flores y Javier Castrellón afianzan sus posibilidades en la búsqueda de la candidatura por el PAN, mientras que por el PRI se consolidan Esteban Villegas y Leticia Herrera. A Jorge Salum todavía se le mueve una patita, aunque cada vez se mueve menos…..CONFIRMADO.- Esta tarde se confirma que esos serán los nombres con que se sentarán a la mesa los integrantes de la alianza Va por Durango, que sigue sin consolidarse a pesar de la ganas que traen PRI y PAN de volver a ir de la mano a la pepena…..ÉPALE.- Sin embargo, ayer Luis Enrique Benítez dejó abierta la posibilidad de que no llegue a concretarse la alianza por las diferencias tan profundas en la designación del candidato. El priista subraya que uno de los partidos quiere imponer su voluntad contra la de los demás. No menciona al PAN, pero se refiera al blanquiazul, que insiste que por su presencia en las urnas, sobre todo por los números del último proceso electoral, le da la autoridad moral para designar…..CORRECTO.- Y por Morena, de ser mujer la abanderada, nada ni nadie se la quitará a Marina Vitela, pero si es por encuesta, como parece que será, el primer anotado es José Ramón Enríquez. Joserra, seguramente, ya lo vieron en las gráficas de ayer en el Zócalo capitalino, se fundió en un escandaloso y por demás sospechosista abrazo con Gonzalo a pesar de que hasta hace poco eran adversarios irreconciliables, lo que nos marca la posibilidad de que ya se hayan puesto de acuerdo, por una parte, y por la otra que ya hayan decidido los fieles de la balanza y que no les queda más que apechugar, no obstante que a Alejandro González Yáñez todavía le queda la posibilidad de quedar entre los dos o tres que sumará el nacional morenista a la lista de suspirantes, de modo que si la decisión ha de venir en el vil y puro “dedazo”, el favorecido será el dirigente petista, pero si se van a la encuesta desde ahora podemos adelantar lo que ayer nos garantizaba alguien, que Enríquez está tan seguro de tomar la estafeta morenista que ya tiene muy avanzados los planes de campaña, tan avanzados que en el cuarto de guerra de Joserra están aceptando cualquier apuesta a pagar doble contra sencillo. ¿Cómo la ven?…..DINEROS.- Muchas veces nos confunden las acciones de los suspirantes, pero luego nos queda claro que hay casos en los que nada se justifica el gasto que siguen haciendo. Es el caso de Adrián Alanís, que en las últimas horas ha acelerado el paso con la dispersión y multiplicación de sus espectaculares en la ciudad, cuando para los fieles la balanza está por de más distante de la ruta de las posibilidades. Sí, ayer decíamos y lo repetimos hoy: Mientras los partidos no tomen una decisión final, no hay nada para nadie, y los jugadores, por muy abajo que se encuentren en la eliminatoria, podrán seguir picando piedra y tocando puertas, quien quite y se sacan el premio mayor, algo parecido a lo que ocurre en el futbol, que no pocas veces sale campeón el último en calificar. Y lo dicho es igual para “prianperredistas” como para morenos. Mientras no se cierre la competencia en los partidos cualquiera tiene posibilidades, nada más real que el lema bien conocido del extinto comentarista deportivo Fernando Marcos, quien aseguró siempre que en un partido de futbol el último minuto también tiene sesenta segundos. Y vaya que no andaba tan errado. Anoche en el partido de ida entre Tigres y León, después de ir perdiendo el equipo universitario 0-1 buena parte del partido, vino de atrás prácticamente en tiempo de compensación y volteó los cartones a 2-1, cuando para los televidentes y los presentes en El Volcán de Monterrey todo estaba perdido para el conjunto de la UANL. El gol del gane lo anotaron al minuto 94 a pesar del buen partido de los “panzas verdes”, que regresan a León para el encuentro definitivo este fin de semana. Entonces, parafraseando el balompié, insistimos en que también en política el último minuto tiene sesenta segundos, y mientras el árbitro no pite el final del juego, todos podrán seguir tocando las puertas y esperar un milagro para hacerse de la candidatura…..QUEMA.- La X Zona Militar quemó tres toneladas de droga en terreno del cuartel “Francisco Villa”, droga que se incautó en los distintos operativos castrenses en la entidad, por desgracia es más que eso lo que circula en el mercado…..RAZONES.- Apenas el lunes pasado poníamos bajo relieve los riesgos en que se encuentran Durango y México de una nueva etapa de contagios y muertes por coronavirus. Esta mañana el gobernador José Aispuro aseguró que los índices de contagios siguen en todo el estado, con una mayor intensidad en La Laguna, ante cuya situación la Secretaría de Salud ha determinado regresarnos al semáforo epidemiológico amarillo, dado que los hospitales covid nuevamente se han saturado y cada vez son más los miedos de que el ómicron haga acto de presencia en Durango, pues ya está en Canadá, Estados Unidos y algunos países de Centroamérica, de modo que, y en virtud de que no hay las restricciones que debían adoptarse para evitar la llegada de esa terrible variante, lo más posible es que nos la traigan los paisanos que regresarán al terruño en los próximos días. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

