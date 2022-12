+ No son los mejores días de Esteban Villegas

+ Y todo por el quebradero que le heredaron

+ Normalistas ahora nos culpan de sus errores

+ Se están yendo todos los grandes de Qatar

+ Salinas Pliego le carga la mano a jugadores

“Les faltó a los normalistas pedir boletos para la final de Qatar y dos sixes a la diestra…”

Anónimo

No me salgan con que la ley es la ley, porque aunque haya obtenido un holgado triunfo en las urnas Esteban Villegas cruza por los peores días de su vida. Yo, en su caso, hubiera renunciado y exigido que me dejaran un gobierno en orden…..QUEBRADERO.- Villegas aceptó el cargo que le confirió el pueblo, pero nunca pensó en la papa ardiente que recibiría, primero por el brutal saqueo y luego por la meningitis, además de muchos etcéteras que ha ido resolviendo sobre la marcha, pero…no arregla un tema cuando aparece otra lumbre amenazante. Es más, ni siquiera el mandatario y sus colaboradores han podido acomodarse en la oficina cuando la gente le está echando en cara que votó por él para evitar precisamente estos problemas, aunque seguros estamos que el gobernador es el menos culpable de todo lo que ocurre. Es responsable por el cargo que ostenta, pero los terribles problemas que le heredaron no son suyos, nadie de sus cercanos tuvo algo que ver en el saqueo y en la meningitis, pero ahora, como ya es el gobernador él debe encarar las secuelas y resolverlas ya, como le pidieron antenoche los familiares de las fallecidas. Yo, por eso y por muchas otras cosas más, juro que nunca seré gobernador de Durango. Aunque me lo pidan, o me lo exijan, no aceptaré bajo ninguna circunstancia. Horrible trabajo el del gobernador como para aceptar lo que le han reclamado en los últimos días sin tener vela en el entierro, como dicen, pues todos los males más notorios de su gobierno son herencia del pasado.….ÉPALE.- Los duranguenses nos desayunamos hoy con el pliego petitorio de la Normal Rural “J. Guadalupe Victoria” para desalojar las oficinas de la Secretaría de Educación en el Estado. Piden hasta las perlas de la virgen, pasando por boletos para el cine incluyendo palomitas y chescos o chelas. El listado que habla de teléfonos celulares iPhone o Samsung “de alta gama”, incluye una barbaridad, pues en su mayoría son cosas que no necesita ningún estudiante. Las bicicletas tal vez sí, pero todo lo demás, no. Sobra decir que la sociedad, por las benditas redes sociales, pronto se enteró y se lo reclamó a los muchachos, que se pongan a estudiar y que regresen a sus tiempos de escuela ejemplar a nivel nacional. El caso es que el ya famoso pliego petitorio se difundió en todos los medios de comunicación, incluyendo a Contacto hoy, pero por ahí del mediodía alguien de la escuela subió a redes un aviso en el que asegura que intentaron dialogar con Contacto hoy sobre su pliego petitorio, pero que les negamos ese derecho, aunque en la realidad nunca nos llamaron. Si pensaron, no lo hicieron, ante lo que nosotros sí les llamamos, nos presentamos y nos colgaron. Ojalá que resuelvan sus absurdas peticiones, pero que no nos lleven a ese baile. Insistimos, se publicó en todos lados, aclárenle a todos los medios, no nada más a Contacto hoy, porque pareciera que nosotros somos los malos de la película, los causantes de todo y tratan de endilgarnos su garrafal error de ese chirigotero pliego petitorio. Vamos, pudieron pedir para otra cosa y con eso comprar los teléfonos, memorias, tablets y todas esas cosas que exigen, pero en fin, cada quien. El tema es que no volteen para acá, nosotros no tenemos ninguna culpa de la reacción social. Esa es natural, y si a alguien quieren aclararle, aclárenselo a la sociedad, que es la que está criticándoles…..CONSUELO.- Se van los grandes de Qatar, dicen los jilgueros televiseros, respecto a la partida de Alemania, Dinamarca, Bélgica y otras. Claro, quisieran incluir a los ratoncitos, pero…la verdad, nos duele más que se haya ido México, porque otra vez nos quedamos con ganas del quinto partido, pero…recordarán nuestros lectores que con absoluta claridad les subrayamos que el pinchurriento equipo que integró Gerardo “Tata” Martino no le ganaría ni a Los Cuervos de San José de Arriba. Ah, pero desde antes los expertos sumaron los tres puntos de Polonia (de milagro quedó en uno) y los tres de Arabia, y lo único que le atinaron fue al triunfo frente a los saudíes, pero de ahí en más todo fue un gran fracaso. Mucho tuvo que ver el planteamiento táctico del equipo, pues tanto contra Polonia como contra Argentina, sospechosamente, el DT pampero mandó un equipo casi identificable como 7-3-0. Nadie adelante, por tanto renunciaron a meterle goles a los argentinos y polacos y en la estrategia tan tonta, por decir lo menos, los mexicanos se presentaron a eso, a perder, y lo lograron, 0-2. Ricardo Salines Pliego, uno de los dueños del futbol mexicano, criticó a los aztecas y les restregó en cara que tienen grandísimos sueldos, se hospedan en hoteles cinco estrellas, vuelan en clase premier y solo van a dar lástimas. Es claro que si tienen grandísimos sueldos no son ellos los tontejos, sino los dueños de los equipos que con el afán de piratearse a tal o cual jugador le dan lo que pide aunque no tenga los argumentos para recibir un sueldo del tamaño que menciona Salinas. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche, o en las redes sociales en que también somos líderes.

