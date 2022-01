“Chicotito”

+ Sospechan que llegó a Durango el ómicron

El ómicron está levantando en el mundo una nueva pandemia, creen los científicos, y aunque queramos darle buena cara al nuevo año, no se puede. Tenemos que volver a cuidarnos en serio para evitar el contagio…..REALIDAD.- Las autoridades sanitarias tienen que emprender una campaña de actualización del covid-19 para hacer entender a la gente que, aunque estemos en verde epidemiológico, cerrémosle la puerta al virus. Es que hay muchos, una gran parte de la población que está pensando que ya superamos ese problema…..AMENAZA.- La amenaza del ómicron ha semiparalizado los Estados Unidos, cuyo gobierno ha cancelado miles de vuelos provenientes de distintas partes del mundo. Se reconoce de manera oficial que existen en Durango sospechas de 12 posibles casos de contagio por el ómicron, pues los infectados recibieron a familiares de los Estados Unidos que no se habían vacunado. Le está cerrando el paso al virus, aunque algunos creen que ya tienen la variante señalada y que pronto volverán a saturarse los hospitales, y lo que pasa en Estados Unidos, por lo general replica en México. Las comunicaciones tan fluidas con el vecino país hacen temible la posibilidad de esos contagios aquí…..RAZONES.- Hay muchas razones para entender que tenemos que volver a extremar precauciones. Por ejemplo, se ha insistido mucho en que los cubrebocas de tela son muy porosos y que por ahí se filtra el virus. Hay que usar cubrebocas con la protección del N-95 y otros de triple capa protectora. Lavarnos las manos de forma constante, usar gel antibacterial y volver a utilizar la sana distancia…..GRILLOS.- Marina Vitela, entre tanto, empezó ayer su precampaña en Lerdo y sus alrededores, al tiempo que José Ramón Enríquez publicó otra encuesta en la que asegura estar arriba de ella hasta por 30 puntos, aunque Morena asegura haber tomado la decisión en otros parámetros, sobre los que confían serán los que lleven al triunfo a la alcaldesa…..PREVISIÓN.- Se adivina, sin embargo, que Enríquez no doblará las manos así como así. Antes al contrario, contratará más abogados para que refuercen el trabajo de Ernesto Aguilar, que está buscando en toda clase de diccionarios, reglamentos, códigos y tablas, la forma de echar abajo la decisión o “dedazo” que determinó para Vitela la candidatura…..APLAUSOS.- Y claro, mientras más ruido le arme Joserra a los morenos, más ayudará a la alianza o seudoalianza Va por Durango, que no termina de admitir la propuesta de los panistas a favor de Héctor Flores, quien fue registrado como precandidato por el Partido Acción Nacional, donde ya lo ven como el abanderado de la alianza que, sin embargo, no admiten, por nada del mundo, los priistas, quienes insisten en llevar otra vez a Esteban Villegas en la papeleta, por cuya razón Luis Enrique Benítez parece haber brincado ya a las huestes morenistas y otros estarían por seguirle los pasos. Ya circulan en redes fotografías del expresidente del PRI en ameno encuentro con gente del partido de AMLO…..PELIGRO.- Intuyen los que saben que si los blanquiazules se aferran a poner a Flores en la boleta y los tricolores la rechazan, la alianza se quedará para mejor ocasión y aunque ya están registrados los convenios ante el IEPC, PRI y PAN parecen haber entrado a un callejón sin salida. Saben unos y otros, priistas y panistas, que solos no ganan ni reintegro, que tienen que ir de la mano, de lo contrario se los lleva la tía de las muchachas de manera estrepitosa y lamentable, pero parece por momentos que eso es lo que pretenden unos y otros…..FORTALEZA.- La alianza Va por Durango ya operó con extraordinarios resultados en la elección pasada. A Morena le dejó un par de municipios, lo que hace creer a muchos que de integrarse de nuevo el grupo volverán a vencer a Marina, y eso suponiendo que las cosas sigan como están ahora, con los berrinches de Enríquez, berrinches que pueden transformarse de un momento a otro en impugnación que, de demostrar razones ante los juzgadores, sí que puede afectar el proyecto ya en marcha de Marina, o por lo menos puede quitarle apoyos en distintos sectores…..TIEMPOS.- La regla dice que las precampañas serán del 2 de enero al 10 de febrero, aunque PRI y PAN tienen para decidir todavía algunas semanas, tiempo que, sin embargo, pudiera obrar a favor de la alcaldesa con licencia de Gómez Palacio, puesto que la precampaña son unas cuantas semanas y los aliancistas se perderían inmejorable oportunidad de llegar a los electores…..SUEÑOS.- Otra vez, se repite la historia de los gatilleros ávidos de hacer sonar sus jacas de la muerte. El tiempo que se escucharon las “vivas” el pasado fin de año nos advierte que ahora, para cuidar la casa, lo que antes era una pistolita calibre .22 o .25, ya son rifles o pistolas .40; metralletas de todo tipo y hasta bombas yucatecas. Y las autoridades, claro, vuelven a quedar en ridículo por advertir antes del desgarriate que sería detenido todo el que se atreviera a tirar “vivas” al aire. Es todo esta tarde, les saludamos en un nuevo año, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más frecuentada en Durango www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día y de la noche.

