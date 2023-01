+ Tumultuario espaldarazo a Esteban Villegas

+ Miles de ciudadanos acuden al replaqueo

+ Hubo tardanzas que no desanimaron a la gente

+ Ojalá que se cumpla con agilizar los trámites

+ El Registro Público tarda 10 días en un trámite

“La expectación ciudadana coincide con Esteban, 2023 será el año de Durango…”

Anónimo

La tumultuaria demanda de placas nuevas y refrendo, sin duda, es una muestra más de la confianza que tienen los ciudadanos en su gobernador Esteban Villegas, no obstante los llamados a incumplir…..SORPRESA.- La sorpresa del año la ofrecieron los ciudadanos que, aunque se había dicho que tardarían a lo mucho 30 minutos, llegaron a esperar ayer hasta 4 horas, y nunca se desanimaron, por el contrario, aguantaron a pie firme y cumplieron con su tributo…..RAZONES.- El gobernador Esteban pidió la comprensión de los ciudadanos para poder superar el mal estado de las finanzas que le dejaron en su gobierno, y propuso el replaqueo para poder componer las cosas, y ahí está la respuesta…..ÉPALE.- Mal se vieron algunos representantes populares petistas y morenistas que, no obstante la multitudinaria respuesta del pueblo, estuvieron llamando en sus redes a no pagar, a dejar solo al gobierno con su proyecto de reingeniería financiera. Hoy, esos legisladores de plano se escondieron para no ver la realidad…..ORDEN.- Eso sí, rápido la Secretaría de Finanzas tiene que resolver esa tardanza. Tiene que reducirla al mínimo antes de que los ciudadanos se desesperen y lo dejen para después, aunque dicen los comerciantes que anda mal aquel negocio que no tiene formas de agilizar las ventas o el ingreso, como en este caso, y aunque se supone algo sencillo, no lo es, pero la oficina recaudadora (le hablan “Maqui”) tiene que encontrar la manera de acelerar esos ingresos, de lo contrario no sirve de mucho el esfuerzo que seguramente están haciendo en la oficina…..BOTONES.- Han de disculpar, pero desde el 1 de diciembre pasado pagué un recibo por un Certificado de no Gravamen. El mes pasado intenté un par de veces de obtenerlo, pero la oficina me advertía que tenía que hacer una serie de trámites que, por la alta demanda de ese y otros servicios en el Registro Público de la Propiedad estaban tardando entre cinco y diez días. Y nada más para “formarse” en esa cola de cinco o diez días, había que esperar tres, cuatro o cinco horas, dependiendo de la concurrencia. Hoy, me armé de valor y quise pedirle el favor al director, pues el ritmo de trabajo no dispone de tiempo para estar ahí aplastado, y la secretaria, tan diligente, me regresó con cajas destempladas. “Váyase para allá (me echó pues de la dirección) por favor y espere su turno…”. Esperé poco más de media hora y como no había ni esperanzas de ver al importante funcionario, mejor me retiré, pues tenía que venir a redacción a contar el chisme. La moraleja es: En serio ¿hay que esperar entre cinco y diez días para obtener un certificado de no gravamen que en los hechos es posible hacer en diez minutos? No, hombre, pues sí que estamos fregados en pleno boom cibernético, en los que un documento puede enviarse hasta el otro lado del mundo, y hasta la Estación Espacial Internacional en medio segundo, pero acá tenemos que esperar diez días para obtener el susodicho certificado, y si el que escribe, que es un influyente como el que más, no pudo ser recibido por el director, los que no son influyentes han de esperar meses, algo anda mal. Ojalá que la oficina de marras se ponga las pilas, digitalice lo que tenga que digitalizar y atender a los ciudadanos con la atingencia que se atendía todavía hace unos cuantos años, cuando podía obtenerse uno y hasta dos certificados en menos de media hora. Claro, no podemos culpar de esa tardanza a Esteban, las fallas en la expedición de placas y otros documentos son de alguien de sus colaboradores que, efectivamente, acaba de tomar posesión del puesto, pero…tiene que aprender a trabajar bajo presión y eficientar la atención de forma tal que el contribuyente se vaya agradado, con la menor pérdida de tiempo posible. A la entrada del Registro Público está por ahí algún sistema electrónico con el que alguien trató de ordenar la atención y atender a cada quien conforme fuese llegando, pero…el tal sistema no sirve, parece que es parte del quebradero que dejó la administración pasada…..CEROS.- Nada, que empezó un nuevo año y de los responsables del quebranto estatal y de los creadores de la meningitis, que están perfectamente identificados todos, no hay nadie detenido. Ambas infamias, que dejaron a muchos nuevos “millonarios” en Durango, parecen haber sido “jale limpio” en el que, como dicen los vagos del rumbo, “jale limpio” no admite reclamación. Poca mare, pero se da…..JUSTICIA.- Aclarado quedó que en Durango solamente existe el Gran Torneo de Campeones de “Año Nuevo”, que este año patrocinó la firma internacional Scribe. La enorme final entre Base Ortega y Mega Industrial, los dos mejores equipos de Durango en los últimos diez años, se decidió hasta los tiros penales, pasando por los tiempos extras, seña de la gran calidad de ambos contendientes. Ganó Ortega, porque alguien tenía que ganar, pero selló un gran evento esperado por miles de familias de Durango y que exige ser mejor cada vez. Lo único por lamentar es que muchos de los aficionados presenciaron el partido o de pie o sentados en la tierra, pero aun así quedaron agradados, esperando que el año venidero se le otorgue la importancia que merece, que las autoridades entiendan cuál es el torneo de campeones, de dónde procede y cuál es la copia que trata de igualar, aunque se queda en el intento, pues en 52 años hay que hacer bien muchas cosas. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy.

Saludos

