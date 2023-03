“Chicotito”

+ Complutense de Madrid se deslinda de Yasmín

Yasmín Esquivel, la espuria ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tampoco cumplió con el doctorado en Derecho por la Complutense de Madrid, de modo que no es licenciada, tampoco maestra y mucho menos doctora…..ESCÁNDALO.- Sube de tono el ruidajo por las tesis copiadas por Esquivel para obtener la licenciatura y el doctorado. No tiene los argumentos académicos para ocupar tan alta y sensible posición. El supuesto doctorado está avalado por la Universidad Cumplutense de Madrid, pero hoy la escuela española se deslindó de cualquier relación con el fallido doctorado…..FUERA.- Yasmín tiene que dejar lo antes posible el ministerio que indebidamente ocupa en el alto tribunal. No puede participar más en decisiones importantes de la Corte, porque si se confirma la cancelación de sus títulos, ninguno de sus fallos tendrá el respaldo jurídico. Cualquiera podrá impugnar y ganar sobre la decisión tomada por Esquivel…..ASEGUNES.- Yasmín, hasta por vergüenza debió renunciar a la Corte, el problema es que se necesita su voto para darle o quitarle rumbo al cuestionadísimo Plan B, y pues no habría de renunciar ahora que tanto la necesita el gobierno, independientemente de que la UNAM gestiona una suspensión provisional para poder emitir un fallo sobre la investigación que se hace para sancionar el plagio de la tesis para licenciatura. La casa de estudios ya emitió un comunicado en el que admite que Yasmín copió prácticamente toda la tesis de Édgar Báez en 1986 (se sabe también que en la tesis para el doctorado copió fragmentos enteros de otros trabajos) y nada más por eso la Universidad Nacional estaría en todo su derecho de cancelarle la licenciatura, y si lo hace en estos días, el acabose, pues ya no se completarían los cuatro votos que se requieren para aprobar el cuestionadísimo Plan B. Eso es exactamente lo que se está jugando entre los jaloneos de diversas mesas nacionales, cuya iniciativa empujaría la destrucción del Instituto Nacional Electoral y daría paso a un organismo propio del gobierno en el que, como en los viejos tiempos, la Federación decidiría quién gana y quién pierde en las urnas, sin considerar la opinión del elector. ¿Qué les parece?…..TÓMALA.- Sobre la inminente llegada de Tesla a Monterrey, muchos seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador están echándole confeti y lo cubren de aplausos y elogios, como si él hubiese gestionado y obtenido la gran planta. Antier, Elon Musk, en sus oficinas centrales de Estados Unidos y ante su consejo directivo, hizo el anuncio sobre la inversión de más de 5 mil millones de dólares, con mil millones en una primera etapa, y el único invitado al magno evento ¿quién cree que fue? Exacto, Samuel García, el locuaz gobernador de Nuevo León y, también fue notable, no estuvo absolutamente nadie de nuestro Gobierno Federal. Aparte, para los que no saben cómo estuvo el asunto, y de acuerdo a una plática de peinador, se dice que una de las consejeras más cercanas de Musk fue compañera de Samuel García en el Tec de Monterrey, y fue ella quien le metió todos los kilos para que la enorme planta se instale en la zona conurbada de Monterrey, y eso se decidió desde hace dos años. Por eso, Elon M. Martínez De la Garza ya tenía tomada la decisión y no la cambiaría por nada del mundo, y menos por agua sucia…..IMPUESTOS.- Lo mejor de todo es que Tesla generará enormes millonadas en impuestos para México, de manera que no solo Nuevo León se despachará con la cuchara grande, sino todo el país, por eso Samuel dice que ganó todo México, o todos los mexicanos…..ALTO.- No tiene reversa el parón que le dio el INE a Alejandro “Vandalito” Moreno. Su impugnación a la orden de que deje lo antes posible la presidencia del PRI tendrá que sostenerse, porque “Malito” se valió de futilidad para autodesignarse otros cuatro años al frente del tri. Hará rabieta y media, pero “Vandalito” tiene sus días contados. Habrá que ver si el relevo nacional no influye o afecta en los propósitos de nuestros cuadros Ismael Hernández Deras e Ismael Hernández Deras (Es que no hay otro). Sí, Arturo “Guadaña” Yáñez llegó a la presidencia del CDE por designación de “Malito”, pero Arturo es un buen elemento que le está cambiando la cara al vilipendiado PRI. No hay ninguna necesidad de moverlo…..ÓRALE.- Se dice que el Partido Revolucionario Institucional no tiene cuadros para sustituir a “Vandalito”, pero sin pensar en barberías, ahí está Esteban, que cayó de maravilla ante la plana mayor tricolor el día que fue a platicarles cómo le hizo para ganar Durango. Pensamos que Villegas, con su triunfo, pasó a ser uno de los pocos gobernadores verdaderamente influyentes en el tri, son pocos los que quedan. Es una especie en extinción y seguros estamos de que el mandatario duranguense, respaldado por nuestros propios cuadros, claro que estaría en una posición inmejorable para conducir al expartidazo, así es. Y como decimos, no es rastrillada, sino reconocer las reales perspectivas de crecimiento que parecieran abrirse para Esteban. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy. O en redes sociales, pues lideramos en todas.

