+ Atropelló y no huyó, auxilió a la víctima

+ La mejor medicina para evitar remordimientos

+ Hay quienes han pagado con su vida por huir

+ Rodillacillo de árbitro a un jugador del León

“Escándalo mundial por el intento de rodillazo del árbitro Fernando Hernández al jugador Lucas Romero…”

Anónimo

El otro día una dama atropelló a un motociclista, lo dejó mal herido, pero la conciencia y la persecución de un taxista la forzó a asumir su responsabilidad, que fue mejor, pues por lo menos se hizo cargo del problema y se sacudió cualquier remordimiento…..LAMENTOS.- El caso no es el único en que el chofer le hace frente a su responsabilidad o irresponsabilidad. Son muchos conductores que sin pensarla reconocen su falta y sus consecuencias. Lo mejor para poder estar bien consigo mismo…..TRISTEZA.- Muchos otros, porque es frecuente, atropellan, matan, hieren y dejan en cama a las personas, pero además huyen, como queriendo engañar a las víctimas y sus familiares, pero… a la larga, los que se engañan son ellos, que luego no pueden con sus remordimientos. Hasta entonces vienen los lamentos de por qué no se detuvieron a ayudar a aquella persona, pues es el caso que muchos arrollados quedan moribundos, pero si les brindan atención médica inmediata se salvan, y el responsable salva su culpa moral. Otros atropellan, ayudan a la víctima y muere, pues ahí está más complicado, porque de todos modos hay una víctima mortal, pero de menos se queda con la sensación de haber asumido la responsabilidad y auxiliado a aquel desconocido. La carga moral, dicen los sicólogos, es menor y más llevadera. Lo opuesto, pues sabemos de un caso en el que el atropellador huyó, abandonó a su víctima, nadie pudo auxiliarle hasta que le hallaron, pero muerta, y el culpable nunca pudo con el pesar. La aflicción por el dolor de aquella persona nunca pudo superarla, vinieron una serie de complicaciones de tipo mental que a la larga acabaron con su vida. El que escribe un día arrolló a un hombre en 20 de Noviembre y Francisco I. Madero, y sin que se crea presunción, nos hicimos a un lado, esperamos a que reaccionara y lo llevamos al hospital que entonces era el Materno Infantil. Teníamos una misión periodística qué cubrir, lo instalamos en el centro médico, regresamos a las dos horas y el ilustre hombre ya no estaba internado. Pidió su alta y se retiró, no tenía nada, salvo el susto y el zape que se llevó en el impacto, que fue muy leve, pues apenas arrancábamos y no íbamos a gran velocidad. No lo vimos, porque transitábamos de poniente a oriente, era el mes de octubre, cuando el sol le da a los choferes en la pura cara y por eso no vimos a la persona, pero la moraleja es que el ilustre desconocido aquel se fue a su casa, cuando inicialmente pensamos que se había ido al otro mundo. Roberto Herrera Hernández, el presidente del IEPC, ha de recordarlo muy bien, pues tres años después del incidente intentó hacernos cargos mil, todos absolutamente improbables. El caso es que ese ha sido nuestro único pecado en la conducción de automóviles y, cual debe ser, lo atendimos como era debido. Llevamos a la víctima al hospital y no tenía nada, pero por si hubiese tenido lo pusimos en buenas manos y hasta ahí, nuestra conciencia está en orden, lo que no pueden contar muchos que atropellan y se van. Ahora, por qué hacer eso, por qué abandonar a la víctima, que eso implica otro delito. Sobre todo por qué huir si el vehículo está asegurado, pues es la aseguradora la que debe hacerse cargo de las consecuencias y no hay ninguna pesadumbre que no se pueda superar, pero los hay que huyen y luego no se la acaban con la contricción que genera una circunstancia de su tipo. Por eso, sin pensarla dos veces, hay que asumir culpas y ayudar al dolido para poder estar tranquilos con nosotros mismos…..DEVOCIÓN.- Sacerdotes se quejan del descenso en el fervor de muchos católicos, sobre todo en los niños, pero…no debían quejarse, pues ellos, o algunos de ellos, son los principales causantes de ese alejamiento, porque la devoción persiste en la mayoría de los que nacen en una familia con apegos católicos, y aunque dejen de ir al templo, no pierden el amor a Dios. Es más, el santo Juan Pablo II lo dijo con todas sus letras, que no era necesario acudir al templo para creer en Dios o para seguir creyendo en él. Y eso siempre tuvo la razón, aparte de que aquel alejamiento de los católicos tiene una causa inconfundible. Y no le sigo, porque luego van a pedir hasta mi excomunión…..ADELANTE.- El líder de la FSTSE, David Ozeda, tiene razón, el sistema médico del ISSSTE está absolutamente colapsado. Está rebasado por todos sus costados, nosotros lo hemos dicho en repetidas ocasiones y hemos ofrecido los botones de prueba. Ahora, la variante que propone Ozeda es que la institución subrogue los servicios médicos a las distintas aseduradoras para que a su vez deriven la atención a los enfermos en hospitales particulares. Ojalá lo escuchen y que pronto los derechohabientes de la institución reciban el trato humano y de calidad que dejaron de recibir hace años, y por los que ningún sindicato, por poderoso que parezca, ha movido un dedo para exigir calidad en la atención…..RUIDAJO.- Ruidajo grande por el intento de rodillazo del árbitro Fernando Hernández al jugador Lucas Romero, del León. No faltan los que sugieren que el silbante debe irse de por vida del balompié, pero observando detenidamente los videos vemos que Lucas lo estuvo molestando de manera perruna que de menos se llevó el intento de rodillazo, pero ni siquiera le pegó, porque el silbante debió expulsarlo para ponerlo en orden. Estamos en Semana Santa, tiempo de guardar, decían mis abuelos, por eso vamos a guardarnos un poco, vamos a dejarlos descansar por unos días mientras pasan estas celebraciones religiosas. Es todo esta tarde, nos vemos luego si Dios lo permite o nos encontramos aquí mismo, www.contactohoy.com.mx donde volveremos a saludarlos si la noticia así lo exige. O en redes sociales a pesar de ser días de asueto, nosotros seguiremos pendientes del mundo y su girar.

Saludos

