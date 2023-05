+ Ingratos, olvidaron nombre de exgobernador

“¿Muchos ya no recuerdan ni el nombre del pasado gobernador, ingratos..?”

Anónimo

No son pocos, sino más bien muchos, sobre todo algunos que alcanzaron tajada de ese gran pastel, los que ahora no saben quién fue el exgobernador. El género humano es así de ingrato, de olvidadizo, de perverso, de bellaco, para decirlo claro…..SOLEDAD.- Es correcto decir que a pesar de que la mano del exgobernador dispuso espléndidos acuerdos con más de uno, los beneficiados ni siquiera recuerdan el nombre del exmandatario sentado en el banquillo de los acusados…..BILLETES.- José, obra en autos, cambió de abogados y contrató al despacho más caro de México para ignorar los llamados del juez que le está haciendo cargos por amenazas a Iván Soto, de modo que…a José es más probable que lo castiguen por ese incidente que por lo mucho que dicen, que aseguran, que afirman, se robó. Es más, las apuestas en el foro jurídico van en ese sentido, pueden castigarlo por otra cosa, no por lo otro…..VENENOS.- Es cierto, tan venenosa resulta la Coca Cola, como la Pepsi, Red Cola; Jarritos, Peñafiel, como las diversas sangrías y como todos los refrescos gaseosos Dr. Pepper, Fanta, Seven, Tonicol, etc., etc…Todos, además de mucha azúcar, llevan químicos altamente tóxicos y se dice que hasta cancerígenos, que sin embargo de momento quitan la sed. El caso de la cerveza, en cualquiera de sus marcas y denominaciones, es un refrescante no nada más de cebada, sino elaborado a base de otros ingredientes necesarios para la adicción, por eso en el mundo, y a pesar de su desagradable sabor, somos millones y millones de consumidores de ese líquido amargo que nos tiene idiotizados. Muy a pesar de que, para no extendernos, lo único aconsejable para mantener el cuerpo activo y en buenas condiciones, es el agua natural. Ni siquiera el agua mineral, porque esa, cualquier marca, también trae infinidad de carbonatos y otras yerbas igualmente adictivas. Nuestro consejo: Si quieren llegar a viejitos, no tomen refresco, cerveza, ninguna bebida energética y mucho menos alcohol con mayor contenido de liquido embriagante. Y si se extraña el dulce, porque el azúcar también es altamente adictiva, en México tenemos cientos o miles de frutas que licuadas con agua podemos elaborar la más rica y apetitosa “agua fresca” de frutas naturales, que a veces es más sabrosa que cualquier refresco, que cualquiera, para que no se equivoquen. Ayer dijimos que los panteones están llenos de grandes consumidores de Coca Cola, pero…también de Pepsi, de Fanta, de Red, de Sprite y otras infusiones malditas, en serio, malditas, porque han sido causa de una y millones de tragedias en el orbe a lo largo de los tiempos, desde que Jesús convirtió el agua en un vinillo por de más gustoso que libaron en las Bodas de Caná hace ya algún tiempo…..ESPERANZA.- Está científicamente confirmado que las paredes oyeron cuando Esteban Villegas pidió a Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Educación, que valore con seriedad la posibilidad de que el Gobierno Federal asuma el gasto educativo, porque sigue siendo la desgracia económica fatal de Durango, porque ahora y siempre el pago a maestros deja a las finanzas estatales temblando y sin posibilidad de pensar en algún importante proyecto de los muchos que requiere la entidad. Y también escucharon que la funcionaria abrió esperanzas de que eso suceda, pero…para que ocurra será necesario darle un llegue a las corruptelas en que siempre ha vivido el sector: aviadores, nóminas gemelas, maestros que nunca trabajan, maestros que cobran pero nadie conoce y, especialmente, hasta que se limpie el gasto educativo de tanta porquería…..APROBADO.- Está circulando de manera profusa la entrevista que hace Joaquín López Dóriga a Marcelo Ebrard Casaubón y el corolario que le pone el secretario de Relaciones Exteriores al afirmar que “no tengo ninguna duda de que seré el candidato de Morena a la Presidencia de México…”. Esto es, que a Joaquín confirmó lo que nos dijo aquí: “Anótenle, yo soy el bueno…”, pero que se diluyó lo importante de la afirmación en las sonrisas inexplicables de la concurrencia. O sea que, si consideramos la barda encontrada ayer en algún lugar de Durango en la que pintaron la publicidad de “Es Claudia” en una barda a punto de venirse abajo, concluiríamos que, literalmente, se está cayendo Claudia…..S.O.S…- Es una vergüenza la carretera Francisco Zarco en su tramo La Granja-Tepehuanes. No obstante los grandes y pesados camiones que circulan por ese camino, cada vez más angosto. Más que carretera parece una ciclopista en la que si acaso caben dos bicicletas, así de angosto está ese tan asediado camino. Los alcaldes del rumbo, sin embargo, parecen vivir en otro mundo, en otra realidad, en otro Jauja, donde así como estamos estamos bien. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

