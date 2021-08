“Chicotito”

+ Video del “menudazo” alcanzó más de millón de vistas

+ Un trancazo mediático de incidente al norte de la ciudad

+ Leve muestra de la penetración de nuestra web y redes

+ No hay por qué hacer drama por derrota ante Brasil

+ Fallaron los mexicanos a la hora que más se les exigía

“No hay por qué hacer drama. México perdió ante Brasil, tiró mal los penaltis. Así no se ganaría nunca. Nos queda el bronce….”

Juanito Futbolero

Nada más por si alguien estaba con el pendiente dejaremos por aquí el dato de que el video de las señoras que se aventaron con el menudo el domingo pasado en calles de la colonia Lázaro Cárdenas superó el millón de vistas en menos de 24 horas…..TRANCAZO.- Sin duda fue un trancazo mediático que llegó a casi millón y medio de teléfonos u hogares de Durango, México y el mundo. Algo nunca visto, pues cómo que tirarse con el menudo, con la comida, y menos en domingo que es un alimento sagrado para los mexicanos…..APROBADO.- Sobra presumir que las imágenes del problema entre las dos señoras llegó a las benditas redes sociales gracias a dos personas que tuvieron el tino de grabar la disputa entre las dos damas, disputa que, sin embargo, procedía de un problema por la posesión de una casa del rumbo. La pelea se originó pues en una propiedad, no precisamente en las cosas del menudo, por lo que, incluso, la mujer “bañada” con el menudo además fue vapuleada por la otra mujer y otras personas que le acompañaban. Esto es, que las cosas no acabaron con lo del menudo, sino con una golpiza inmisericorde que envió al hospital a la víctima, donde se recupera de la aporreada…..YA ESTUVO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió ayer que se regresará a clases este mismo mes. Exclamó incluso el “ya estuvo bueno”. Como que al jefe de la nación ya le pareció mucho sin clases, pero…habrá que esperar a conocer la evolución de la variante delta del coronavirus y, sobre todo, escuchar a las autoridades sanitarias, puesto que en México faltan por vacunar algunos 50 millones de personas, y mientras no estén inmunizadas están en altísimo riesgo de contagiarse y/o contagiar. Ojalá que ahora nuestro presidente escuche a los que saben de la pandemia y haga lo correcto para evitar que sigan muriendo más mexicanos en lo que parece nuestro país el de mayor letalidad en el mundo, de lo que ya se ha hablado mucho y lo suficiente como para entender que se han hecho mal, terriblemente mal, las cosas…..PATADAS.- No hay pretextos, tampoco razones para ponernos a llorar por el resultado del juego entre México y Brasil. Ya les debíamos una, la final de Londres 2012, aparte, fallaron los nuestros cuando más se les necesitaba…..ESPERANZA.- Y, efectivamente, no todo está perdido. Queda la posibilidad de la medalla de bronce, que tendrá que jugarse contra el equipo anfitrión, Japón, que ya nos ganó 2-1 en el torneo regular, de modo que, sin quitarle ni ponerle, será un revancha que mucho me gustaría presenciar…..VOLADO.- Hay quienes sostienen que el tirar penaltis es prácticamente un “volado”, que así como gana uno puede ganar el otro, pero…no hay tal. La diferencia entre Brasil y México fue precisamente el error y el acierto en los tiros de los once pasos. Los sudamericanos acertaron los tres que tiraron, México solamente uno, sería algo parecido al tenis, “errores no forzados” lo que le dio rumbo al marcador, pero ni cómo negar que el conjunto tricolor estuvo muy cerca de pelear la medalla de oro. El hubiera no existe, no queda más que mirar hacia el último partido por la de bronce…..TRAGUITOS.- El alcalde Jorge Salum dejó abierta la posibilidad de que junto con el cambio de color del semáforo epidemiológico sean cerrados la mayoría de los antros, bares y otros negocios etílicos, solo que, como el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, nosotros tenemos otros datos, no es el jefe de la comuna el que manda en esas cosas de la venta de bebidas espirituosas. A menos que ya le hayan autorizado el cierre, pero…mucho nos tememos que haya sido una decisión unilateral del jefe de la comuna, que no haya tomado en cuenta la opinión de los que mandan pues y luego venga la contraorden…..HORARIOS.- Aparte, todos sabemos que en Durango decenas, cientos o miles de negocios comercian alcohol las 24 horas del día. No hay la menor restricción para la venta, y así ha sido desde hace años en que rige el horario “extraoficial” de los “aguajes” informales debidamente autorizados, de modo que eso que dice el alcalde es mentira. No tiene el menor control sobre ese tipo de cosas, más bien es chalán en esos rubros y debe esperar a lo que decidan los de arriba. ¿Así, o más claro?…..PEDERASTAS.- Alejandro Encinas, subsecretario de derechos humanos de la Fiscalía General de la República, reclamó airadamente al líder del Senado, Ricardo Monreal, por la aparente protección al diputado Saúl Huerta, acusado de pederastia al ser sorprendido en un hotel con un menor de edad. Ricardo reaccionó de manera virulenta a la queja de Encinas y hasta rechazó la protesta, pero lo obligó a empeñar su palabra de que el tema no quedará impune y que tarde que temprano, o más temprano que tarde, se habrá de tratar el tema en la permanente y el diputado de morena Huerta será desaforado, eso dijo. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias

Muchas gracias

