+ Antes que nada, yo voté por Morena y AMLO

+ Mi voto me da derecho a exigir que cumpla

+ Excelente si cumple con el Banco de Medicinas

+ La jauría de bots se me vino al cuello directo

+ Vimos, saludamos y viajamos con Dolores del Río

“La ciudad de Durango no es cochina, los cochinos son los que tiran basura a la calle…”

Juan sin Miedo

Voté por Andrés Manuel López Obrador, tengo derecho a exigir que cumpla con sus ofertas de campaña. ¿O no? He criticado sus acciones, porque no son parte de lo que prometió, yo voté por otra cosa…..LLUVIA.- Nos llovió ayer en nuestra milpita. Una jauría de bots se me fueron al cuello tratando de aniquilarme y diciéndome enemigo del actual gobierno, o de la 4T, cuando lo que pretendo es que mejore México, que mejore nuestra vida en todos aspectos…..APLAUSOS.- Y para que vean, así como hemos señalado las fallas en el reparto de medicina en todo México, ahora le aplaudimos su propósito de sentar el Banco de Medicinas. Ojalá no se tarde, y Dios quiera que lo consiga antes de que se vaya, antes de que se mueran millones de mexicanos que ahora luchan por su vida en los hospitales o en sus casas. Pretende dicho Banco tener todas las medicinas del mundo, todas, dijo el presidente, de modo que si lo logra conseguirá sanar a millones de mexicanos ahora tirados a la buena de Dios…..ALTO.- Una de las principales razones por las que dimos nuestro voto a Morena es porque AMLO prometió un millón de veces “serenar a México…”. No solo no lo ha serenado, sino que lo ha dividido, lo ha enfrentado, lo ha despreciado. Prometió también combatir al hampa, la ha hecho parte de su gobierno. Prometió respetar las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todos los días se queja de sus fallos y hasta quiere poner a gente suya a dirigirla. No es por lo que votamos 30 millones de mexicanos. Si alguien de esos 30 millones de electores está satisfecho con lo que ha hecho la actual administración, respetable su postura, pero…así mismo, les pido respeten la mía. Todo es decisión mía, Esteban Villegas o Toño Ochoa han sido respetuosos con nosotros y no se han metido en nuestro trabajo y menos para pedir que ataquemos o señalemos tal cosa. Nada más estoy exigiendo lo que mi voto me da derecho, y no tengo absolutamente nada ni contra sus adoradores o seguidores, que están en su papel, yo estoy en el mío, pero respétenme para respetarlos…..APROBADO.- Las muchas adversidades salidas de Presidencia de la República nos han impedido ver las bondades de varios de los programas federales. Especialmente el de las becas a estudiantes, ninis y viejitos que surgieron en el gobierno de Vicente Fox y que López Obrador perfeccionó o casi llegó a la perfección. Creemos que al insistir en pisotear la ley, AMLO está perdiendo mucho de lo bueno que tiene su obra, cuando suponemos todos que Andrés Manuel sería el primero en respetar la norma y obligar a que la respeten los demás…..AUXILIO.- Los Generales de Durango no están a gusto en nuestra capital. Están cerca de los play-off, pero la grada sigue viéndose entre azul y buenas noches. Tanto Generales como el resto de equipos en la Liga Mexicana tienen la calidad suficiente para presentar un espectáculo de primera calidad, solo que los precios de entrada no están por las nubes, pero sí prohibitivos para quienes traten de ver una serie completa. Se quedan sin el chivo de la casa y los chiquillos a batallar. Aparte, el estadio Francisco Villa es chico comparado con los otros campos de la Liga Mexicana, de modo que no se puede abaratar el acceso, porque la taquilla no dejará ni para la siguiente gira, ya no hablemos de sueldos, primas y esas cosas. Ayer que se enteró del caso, el gobernador Esteban Villegas comentó que lo antes posible se entrevistará con Carlos Lazo para pedirle que aguante un poco, que se quite de la cabeza llevar al equipo a otra parte, aunque no se ha sabido más. Síntesis: La afición al rey de los deportes está de capa caída, pues nuestro equipo, Generales, está buscando otros aires donde les vaya mejor. No obstante diríamos que Generales tiene que hacer algo rápido para mejorar sus ingresos, promover entradas del dos o tres por uno, al fin que de esos uno o dos pagan entrada y es más agradable asistir en parejas o en tríos…..S.O.S…- Ay, nanita, la diputada federal Marta Arreola nos advierte o nos amenaza que la nueva Mexicana de Aviación llegará a Durango inmediatamente que inicie operaciones. Ojalá que, si se aterriza el proyecto, que venga con aviones nuevos y una nueva estrategia de servicio, porque la que tenían, que la llevó al cadalso, no daba para mucho. Un día, en el aeropuerto O’Hare de Chicago, había vuelo Durango-Chicago-Durango, y al retornar al terruño, en plena carrera de despegue, en tres ocasiones se abortó el vuelo. Obvio, el ruidajo externo se escuchó con claridad en el interior y los pasajeros, en serio, pasamos las de Caín, pues lo menos que creímos es que se estrellaría contra algo. Nunca se nos informó qué pasó, pero si lo abortaron es que la nave no pudo elevarse, en tres ocasiones. Es decir, si regresa Mexicana, que regrese con naves confiables, si no mejor me voy corriendo…..HISTORIA.- Una de las pocas veces que vino a Durango la hermosa actriz Dolores del Río, justo cuando se inauguró el bulevar que lleva su nombre, que antes era el arroyo que cruzaba la capital, fue llevada a un tour por la ciudad en el que me tocó asiento y pude ver que la entrañable señorona no conocía de su ciudad, quizá ni su nombre. Preguntaba y preguntaba, y “ese cerro, y ese otro…”. Sobra suponer que para la calidad histriónica mundial de Dolores del Río, por los compromisos tal vez nunca tuvo posibilidad de viajar a su ciudad natal. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

