+ Se llevaban 8 millones solo en compensaciones

+ Aunque, solo el grupo cercano al gobernador

+ El saqueo cometido superó todos los supuestos

+ Nadie da la cara para negar lo que se afirma

+ La Sección XII pide manos fuera de elección

“O sea que, hubo rateros en el gobierno, pero ninguno como el pasado…”

Juan Pueblo

Está científicamente comprobado que el círculo más cercano al poder se llevaba limpiamente unos ocho millones de pesos mensuales, libres de polvo y paja, sin pagar un quinto de impuestos, como para entender el doble daño causado…..ASEGUNES.- Entonces, si de “gratificaciones” se llevaban ese dineral, ¿cuánto se jambaban en sueldos? O sea, cada vez hay más elementos para sospechar que el terminado sexenio se convirtió en el más grande saqueador de la historia…..CONFUSIÓN.- La pasada administración se equivocó pensando que el dinero que llegaba de la Federación era para ellos, igual los ingresos propios y algunos otros paquetes especiales que nos enviaban. Todo lo desaparecieron, y unos más cínicos que otros, pues hay quien ha retado: “Por mí pueden investigar hasta por debajo de las piedras, pues nunca firmé un documento en el que conste que recibí algún peso…”. O sea que, aunque se sospecha de las raterías, será complicado llamarlos a cuentas, pues varios supieron anticiparse a la tormenta y procuraron no dejar huella precisamente para no ser perseguidos. Esto es, que en varios casos del malogrado gobierno se configura a cabalidad la vieja sentencia popular de que “te acuso de ratero, no de pendejo…”…..HUELLAS.- Un exfuncionario, del que tenemos nombre y apellidos pero nos abstenemos de mencionarlo para no ir a causarle un mayor daño, asegura que de manera frecuente recibía a un propio que “iba por la cuota…”, que todas o casi todas las dependencias tenían que enviar una parte de sus presupuestos para el pago de marcha. Un día, nuestro personaje olvidó que tenía que rescatar “la cuota” y mentadas le sobraron. “Me entregas de inmediato ese dinero o chica te viene”, le advirtieron, ante lo que nuestro amigo no tuvo otra que sacar de su bolsa. Intentó hacer “su voluntaria aportación”, con un cheque de su banco, a lo que recibió otra carretada de mentadas, con la advertencia de: “qué clase de pendejo me consideras como para llevar un cheque. La orden es de cero firmas, cero documentos para no dejar ninguna huella…”. O séase que, en todo lo alto aquello que decíamos, “se te acusa de ratero, no de pendejo…”. A medida que avancen los tiempos van a seguir saliendo las trapacerías que se hicieron costumbre en la pasada administración y por las que, con ninguna cantidad de dinero, se completaría para satisfacer a la pandilla de ladrones desatada. No se alcanzó para todos y ahí están las consecuencias, que se llevaron hasta el balde del trapeador dejando una bancarrota inimaginada e innnecesaria, pues no había para qué jalarse todo. Pudieron separar su parte y dejar lo necesario para atender los compromisos, pero no, prefirieron llevarse todo y dejar a la administración colgada de la brocha. Se dice ahora que la advertencia de Marcela Andrade, de que en los procedimientos de la no entrega ni recepción había causales de delitos de al menos cinco vías, por los que más de uno deben ir a la cárcel, independientemente de que regresen los dineros mal habidos, se ha cometido un delito y debe pagarse con cárcel, porque aun cuando lo regresaran no se saldarán las cuentas de la justicia, aunque…tarde se me hace que no actúan, mientras los pillos están ganando terreno, y para cuando los busquen quizá ya andan en el espacio o en la Luna, dado que el dinero robado da para esos lujos…..CÁRCEL.- Rodolfo Corrujedo, director de Aguas del Municipio, pide el endurecimiento de las sanciones para quien se robe el agua, pero nosotros le añadiríamos, para quien se la robe y quien la desperdicie, porque da la casualidad que quienes más la desperdician son aquellos que no la pagan. Aparte, debe crearse un grupo de inspectores que se dedique exclusivamente a la vigilancia del correcto uso del vital elemento, poque mientras no haya quién inspeccione el manejo del agua, el tiradero no cesará…..BILLETES.- Por cierto, los que saben dicen que en la afamada compra de maquinaria para pavimentación por parte del pasado gobierno municipal también significa una gran sospecha, pues los números no terminan de cuadrar, dado que un equipo que vale equis cantidad, por decir 5 millones de pesos, lo inflaron a 50 y el negocio dejó para varios. Lo bueno es que ya se está revisando la materia para dejárselo en claro a la sociedad que todavía no entiende cómo y por qué se compró esa maquinaria, si aquí muchas constructoras la tienen y era cuestión de asignar los trabajos a esas empresas, por cierto en su mayoría quebradas por las mismas causas…..RUIDO.- El relevo en la conducción de la Sección XII del SNTE debía ser algo tranquilo, ordenado, que hablase del gremio, pero no es así. Ya les platicamos que al interior del magisterio se ha desbordado la molestia de la base por lo que la actual dirigencia hizo costumbre en los maestros y las maestras, a los que se les exigió siempre algún favor de alcoba u otros para poder alcanzar el cambio deseado. La falta de respeto al propio gremio la encabezó la directiva, y ahora se queja de que alguien está metiendo la mano al proceso de selección. Nadie está metiendo nada, mucho menos el gobernador Esteban Villegas, el problema es que ya permeó la silenciosa inconformidad hacia la base y quizá lo patenticen el jueves próximo en la elección. Alfonso Herrera la tiene por de más complicada por ese historial negro entre la directiva, y Sergio Iván Cháirez se deja querer con lo que pudiese dar la campanada al finalizar el proceso electoral. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos de nuevo en www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

