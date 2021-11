+ Lago de los Patos ahora es un foco de infección

+ Es una vergüenza para todos los duranguenses

+ Marko Cortés trata de desdecirse, pero poquito

+ Maestros de la UJED dan calificaciones por votos

+ La súper al puerto, otra vez una porquería de camino

“La elección de la FEUD está pasando por un proceso creíble, confiable y transparente…”

Giovani Rosso

Ojalá que la precampaña le permita al alcalde Jorge Salum darse una vuelta por el repugnante y lastimero Lago de los Patos. Es un asco lo que queda del viejo paseo en el Parque Guadiana. Tiene todavía algunos litros de agua, pero es un agua color verde bandera….. APENADOS.- Alguien trae en redes sociales un video en el que nos muestra la porquería en que se ha convertido el mentado Lago de los Patos. Si tantito me apuran, ha de haberse convertido en un gran foco de infección para todos los que lleguen a pasar por ahí y percibir algo de sus fétidos olores…..TURISMO.- Dios quiera que los guías turísticos no tengan la ocurrencia de llevar a ver los pocos patos que quedan en el lago de marras, pero por lo pronto todos aquellos que han ido estos días a presenciar los eventos deportivos que se han celebrado en el Auditorio del Pueblo han visto el vergonzoso y amenazante lago…..TIEMPO.- Y deseamos que Salum tenga algo de tiempo para que vea en lo que se ha convertido el mentado Lago de los Patos, pero como el señor anda muy ocupado en busca de la candidatura estatal, pues ya estuvo que el problemita se lo heredará a su sucesor…..VERGÜENZA.- La semana pasada informó el Municipio haber retirado del Panteón de Oriente unas 50 toneladas de basura y desperdicios mil, dizque para que los visitantes ayer por Día de Muertos encontraran un camposanto limpio y ordenado. Muchos de los que fueron ayer a visitar a sus muertos aseguran que sigue hecho un muladar, que las 50 toneladas que retiraron no es nada para lo que quedó para pena y vergüenza de sus visitantes. Ayer, por cierto, lo informamos en su momento con lujo de detalles, la administración del panteón cumplió cerrando a las 18:00 horas, como se había avisado, pero les valió que al interior todavía quedaban cientos de personas entre chicos, grandes y más grandes, a los que se les reabrió la puerta para que salieran, pero ya casi para las 10:00 de la noche. En serio, nos pareció una tenebrosa broma jugada por el personal del camposanto, dado que aunque se haya avisado que cerrarían a las seis de la tarde, debieron insistir ante los asistentes con los avisos suficientes y necesarios para que la gente entendiera de la necesidad de retirarse antes de las seis…..REVERSA.- Marko Cortés sí advirtió el riesgo en que está el Partido Acción Nacional de perder cinco de los seis estados que estarán en disputa el año próximo. Una declaración por de más desafortunada en la que se confirma, si no tienen condiciones para triunfar, que han abandonado desde tiempo atrás la plaza para que vengan otros a despacharse. Ayer más o menos se desdijo de lo que advirtió el lunes, al aceptar que es necesario un mejor diagnóstico para valorar debidamente las posibilidades de victoria o de derrota. Sobra decir que no es Cortés quien debe anticipar las derrotas, porque en el dicho está aceptando los reveses que vienen. Marko, sin embargo, queda mal con sus representados, puesto que traiciona de un plumazo las una y mil veces que ha venido a advertir que su partido está puesto para victoria…..ÉPALE.- Ayer, Lorenzo Zambrano, el dirigente nacional del PRD, aclaró que si va solo el PAN lo más probable es que pierda no cinco, sino las seis gubernaturas en disputa, pero que si renuevan la alianza PAN, PRI y PRD, venceremos donde quiera que nos presentemos. Claro, hasta a Zambrano sacó de balance la confesión del líder panista, pues Marko no aclaró si la posibilidad de derrota que él observa ocurrirá también con la alianza. Cortés, sin embargo, tenía prisa por dar a conocer su pesimismo, sobre todo para que los fans blanquiazules no estén esperando victorias en la siguiente elección…..SOSPECHOSISTA.- Mucho muy sospechosista la confesión de Marko Cortés. Ni siquiera han empezado las campañas como para empezar a creer que van a perder, aunque no pocos pensaron mal y tal vez adivinaron. No pocos creen que el dirigente panista ya entregó a Morena los estados en los que el PAN tiene o tenía posibilidades de triunfar…..VERGÜENZA.- Están circulando en redes mensajes de maestros a sus alumnos para que voten por determinado candidato a la FEUD a cambio de aprobarlos en los exámenes finales. Una gran pena que eso esté ocurriendo en la elección estudiantil que supone un liderazgo de mediano pelo. No quisiéramos saber a lo que están dispuestos los mentores cuando se trata de una elección más importante, como la de rector. Giovani Roso, el actual presidente de la federación, aseguró ayer que se trata de un proceso transparente en todos los sentidos en el que todos deben confiar que triunfará el mejor, el que tenga el mejor proyecto de representación a la base estudiantil. La limpieza y transparencia quedarán para mejor ocasión, pero luego no se quejen del desconchinfle que hagan los muchachos, dado que les están dando atole con el dedo…..PORQUERÍAS.- Y hablando de porquerías, la súper carretera a Mazatlán ha vuelto a las andadas. Es un camino que debía pagar a quienes se exponen a perder la vida, como ha sucedido infinidad de veces, o de perdido a resentir daños irreversibles en sus unidades, y no que a pesar de lo que exponen los automovilistas todavía tienen que pagar peaje. Habría que preguntarle a PROFECO por qué no se echa un clavado y revise ese pequeño problema que cobra peaje como si realmente fuera una carretera en buenas condiciones. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

