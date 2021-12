+ Jorge Salum mejor no pedirá licencia

+ Asegura que en su partido no hay piso parejo

+ Se opone a Héctor Flores y Javier Castrellón

+ Los vientos, confirmado, soplan para otro lado

+ Salum debía atender su cargo: Marisol Carrillo

“Lamento que mi partido no ofrezca piso parejo para los aspirantes a la candidatura estatal…”

Jorge Salum del Palacio

Jorge Salum nunca ha estado en el ánimo de los fieles de la balanza, y no ha estado por varias razones pero, la principal, por su estado de salud quebrantado por el derrame o amenaza de derrame cerebral sufrido…..ALTO.- Las posibilidades de Jorge se reducen a los aplausos de su séquito, como el de ayer de su sobrina Minka, que ilusamente lo hace ya en la gubernatura, no nada más en la candidatura…..TIEMPO.- El alcalde capitalino ofreció esta mañana rueda de prensa en la que avisó que no pedirá licencia para esperar los tiempos del partido, aunque se quejó que no hay piso parejo en el PAN para los que suspiran por la candidatura…..APROBADO.- La realidad es muy simple. La supuesta candidatura a la que aspira o aspiraba Salum nada más existía en su radar. Nunca se la pidió a nadie y nadie se la ofreció. La tal candidatura que todavía veía ayer por la tarde Minka era producto de las fantasías de los colaboradores cercanos del jefe de la comuna, quienes nunca repararon en los problemas de salud de Jorge. Nosotros más de una vez lo subrayamos y dijimos que las secuelas del problema que tuvo el año pasado serían su principal obstáculo para llegar a la candidatura y, con pena y todo, esa parece la razón para que los trinchones, o los fieles de la balanza, estén buscando al candidato en otras latitudes. Hoy, hasta Marisol Carrillo se lanza contra el encaboronado alcalde…..CONFUSIÓN.- Jorge Salum, dicen los enterados, se dejó llevar por el canto de las sirenas. Se creció ante los susurros que le obsequiaban todos los días y a todas horas sus cercanos, pero nunca pisó en suelo firme. Siempre se dejó llevar por las fantasías de su equipo pero nunca la pidió donde tenía que pedirla. Es tal la circunstancia que no puede quejarse, nadie le ha quedado mal, pues nadie le ha ofrecido nada…..APROBADO.- Y todo, empujado por la ruidosa aparición ayer de Héctor Flores y Javier Castrellón, que así estrenaron un nuevo estilo de levantar la mano y advertir que puntean en la competencia. Hay los que sostienen que lo de ayer fue un “pre-destape” en el que ambos pasan a encabezar las tendencias y, que son, en un momento dado, los prospectos a vencer…..ÉPALE.- Hay que anotar que de todos los suspirantes el único molesto es Salum, pues es el único que se ha quejado del sistema, a pesar de que él lo sabe. Así son las cosas tanto en el PAN como en los demás partidos, así han sido siempre, toda vez que la candidatura es nada más una, y los aspirantes son muchos, decenas por decir lo menos, y salvo honrosas excepciones, todos se creen merecedores y se consideran el “natural”, el “bueno” o el “único” para la candidatura. Explicado de otra forma, lo dice la Biblia: Muchos son los llamados y uno que otro el escogido, si no es que nada más uno. Y por si no estuviera bien explicado el concepto bíblico, todos los partidos tienen el mismo problema: Montones de aspirantes, y todos en primera línea que se creen sobradamente merecedores y ninguno acepta integrar parte de la caballería, sino que todos se creen generales con derechos a salvo de mandar …..CHIMOLTRUFIO.- Y así como decimos una cosa, decimos la otra, pues a pesar de que en el PAN tienen su proceso de selección notablemente avanzado, mientras el partido no anuncie de manera oficial quién o quiénes serán sus candidatos, la lucha se le puede seguir haciendo. Ayer explicaba que en el futbol Fernando Marcos acuñó la sabia frase de que el último minuto también tiene sesenta segundos, y futbolísticamente se han dado tragedias frecuentes precisamente en tiempo de compensación. Esto es, que todos los suspirantes siguen teniendo posibilidades. Las seguirán teniendo mientras el partido no anuncie a los “buenos”, mientras el árbitro no marque el final del encuentro. El proceso de selección en el blanquiazul está tan avanzado que por momentos creemos que sobraría eso del tiempo extra o de compensación, dado que para tirar a Héctor Flores y Javier Castrellón habrá que presentar perspectivas mejores, tendencias mejores que garanticen más votos que los que pudieran ofrecer ellos…..S.O.S…- Pues nada, que la Secretaría de Salud teme que ya haya llegado a México el Ómicron. Una nueva variante del coronavirus capaz de afectar a quienes se crucen en su camino, estén o no vacunados y, se dice, con efectos mucho más devastadores. Ya criticamos que el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a ese virus con un dejo de indiferencia, como si México estuviera blindado o protegido contra ese mal, cuando en nuestra terrible realidad es absolutamente al contrario. México es un país por de más “poroso” con agujeros lamentables por todas partes que pueden significar la mejor vía para el arribo de esa variante y, por desgracia, parece que ya llegó. Ayer revisaban a una persona que llegó de Sudáfrica y que trae el posible virus, de modo que confirmamos con eso que nuestro país sigue siendo parte del mundo, expuesto también a ese y muchos otros virus lamentables. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día y de la noche.

