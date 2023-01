+ Mucho ruido levanta encuesta de Mitofsky

Mucho polvo está levantando en Durango la última encuesta de Mitofski en la que ubica tanto al gobernador Esteban como al alcalde Toño allá mero atrás y a Lety mucho más lejos. Hemos coincidido algunas veces con Roy Campos, pero en esta no…..ÁNDALE.- No coincidimos porque la encuestadora menciona del pasado nada más la meningitis, pero se brinca el renglón que trata del saqueo brutal a las arcas estatales y que mucho tiene que ver en la opinión del ciudadano a la hora de una encuesta. Sobre todo entender qué está haciendo el mandatario estatal para salir de ese hoyo. Amén de que hemos platicado con algunas personas y a ninguna le hicieron preguntas a nombre de Mitofsky…..FORMAS.- Habría que conocer el método científico aplicado, las preguntas planteadas y cuándo y dónde se dieron esas preguntas, como para saber si se hizo o no la encuesta en cuestión…..APROBADO.- Subraya Campos los 57.7 puntos que alcanza en Durango el presidente Andrés Manuel López Obrador. No es cuestión de mucho investigar para saber cómo anda la popularidad del jefe de la nación. Ronda más de los 50 puntos y nadie o pocos lo dudan…..ÓRALE.- Donde sí levanta mucho polvo y hace demasiado ruido es en la calificación en bloque tanto del gobernador Villegas como de los alcaldes Toño Ochoa y Lety Herrera. Califica a Esteban con un 39.9, ni siquiera los 40 puntos, que nos llama la atención, particularmente porque los tres gobernantes apenas tienen unos días en el cargo. No pueden, nunca podrán competir con el mandatario nacional. Aparte, como decimos al principio, Roy Campos atribuye la mala calificación a las secuelas del brote de meningitis, pero…groseramente se brinca el tema del saqueo brutal perpetrado contra las arcas estatales por la pasada administración. Es una grosería porque no es tema menor la falta de dinero. La pobreza con que arranca el gobierno tiene mucho qué ver en un sondeo, y sin embargo el dueño de Mitofsky elude el tema, habrá que preguntar las razones, pero encima de todo eso, contra la afirmación de Roy, de que Esteban apenas tiene un 39.9, que le coloca entre los tres peores del país, solamente atrás de Colima y Zacatecas. Toño Ochoa alcanza en ese sondeo un paupérrimo 30.4 que le ubica en el lugar 145 del ranking nacional, muy mal aprobado, pero…Juana Leticia Herrera, de Gómez Palacio, apenas obtiene un 24.9, que le ubica exactamente en el último lugar del ranking nacional -insiste Roy- aunque los números se prestan para jugar con los asegunes, puesto que seguimos viendo las multitudes de contribuyentes en los centros de pago haciendo cola para cumplir con ese impuesto. Igual, tanto Durango como Gómez Palacio han tenido serios problemas para atender con prontitud a los ciudadanos deseosos de ponerse a mano con el predial. Sí, aprovechando los descuentos de fin e inicio de año, pero si yo estuviera molesto con mi gobernador o mi alcalde, lo primero que haría es no pagar, no cumplir, no abonarle nada al mal gobierno. Sobre ese punto, de las grandes aglomeraciones para pagar impuestos, basaríamos nuestra consideración discordante con Mitofsky. No deja de ser sospechoso que la encuestadora venga a Durango a preguntar cuánto quieren a su presidente Andrés Manuel López Obrador, si los registros son incuestionables a nivel nacional. Nadie duda de esa aceptación, pero por qué venir a compararlo con el gobernador y alcaldes que prácticamente tienen unos días en el cargo. Nada justifica esa conclusión…..ÁNDALE.- Será la oficina de comunicación o de imagen de los tres gobiernos aludidos la que salga a aclarar cómo está eso, o si es real lo que está diciendo el señor Roy Campos…..JUSTICIA.- Exagerado o no, finalmente se está haciendo justicia a la estudiante del Instituto Tecnológico de Durango a la que intentó ahorcar uno de sus compañeros. Quitan a la directora Isela Flores Montenegro por no haber atendido adecuadamente a la muchacha agredida. Le faltó empatía para defender a alguien de su género y todavía la humilló al pedirle que se diera de baja del semestre para no toparse de nuevo con su asesino potencial. Ni cómo defenderla….APROBADO.- Sí, recomendamos, sin duda, el extraordinario espectáculo del Circo Thiany que lleva varios días en Durango y que todavía estará una semana. Los actos de magia, de contorsión, pero sobre todo las acrobacias de los artistas en su conjunto, valen la pena verlos. Anoche acudimos y en serio nos agradó. Lo comentamos como pidió el conductor o su figura principal, porque sí vale la pena, aunque…también tenemos otros datos. Los sanitarios son una verdadera porquería y para completarla sin gota de agua para lavarse uno las manos. Claro, es menor el problema que tuvimos anoche, pero por ese detalle habrá gente que no los recomiende. Vayan a admirarlo, no se van a arrepentir. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite aquí mismo o en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

