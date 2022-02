+ Inusitado crecimiento de Bio Pappel de Miguel Rincón

+ El consorcio llegará a utilidades de 3 billones de dólares

+ Sin duda, algo alcanzará Durango de esas ganancias

+ Salum se baja del cabús y se irá con las manos vacías

+ Alanís cerca de la campaña de Esteban Villegas

“Salum debía identificar ya a quienes dañaron su trayectoria política. Se irá con las manos vacías…”

Juan Sin Miedo

Bio Pappel, de Miguel Rincón Arredondo, anunció esta mañana la compra de Midwest Paper Group, empresa ubicada en Wisconsin, con la que el antiguo Grupo Durango alcanzará una utilidad de 3 billones de dólares anuales…..ESPERANZA.- Explica el comunicado que Bio Pappel duplicará la producción de la empresa norteamericana hasta alcanzar las 500 mil toneladas anuales. Algo que quizá ni el propio Rincón Arredondo llegó a sospechar…..APROBADO.- Refleja la adquisición de Midwest el incesante crecimiento de la empresa papelera con raíces duranguenses, y mucho tienen que ver las proyecciones a futuro, la imaginación sin límites del ingeniero Rincón Arredondo…..APLAUSOS.- Nos congratulamos con la familia Rincón Arredondo, en el entendido de que Durango seguramente será beneficiado con las enormes e impensadas utilidades de tres billones de dólares por año, que no tenemos la menor idea de cuánto sea en pesos, pero como Miguel no se olvida de su tierra, seguramente dispondrá igual crecimiento de sus empresas en la entidad, lo que habrá de reflejarse en más empleos y mejor pagados…..TROFEOS.- Así, el Ing. Miquel Rincón Arredondo asegura el trofeo más importante en crecimiento empresarial no del año, ni del lustro, sino de la década y poquito más atrás, puesto que con la compra de lo que fuera Pipsa primero, y luego Scribe, nuestro paisano entró a las grandes ligas industriales, consolidando su amistad con uno de los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim Helú. El complemento informativo del caso se encuentra en nuestra primera plana del periódico Contacto hoy, consúltenlo para que confirmen lo dicho, que Bio Pappel aumentará su producción a 500 mil toneladas de madera y con ello alcanzar una utilidad de 3 billones de dólares…..REVERSA.- El alcalde Jorge Salum del Palacio anunció ayer su incorporación al equipo de trabajo de José Antonio Ochoa. Desiste de ir por la reelección y confirma el fracaso del proyecto original que en principio “alcanzaba” hasta para la gubernatura, y si no se podía, pues de perdido la reelección. Se va con las manos vacías, tiempo de empezar a valorar el trabajo de sus colaboradores más cercanos y aclarar cuánto daño le hicieron a su carrera política unos y otros para mandarlos a freír espárragos a China o poquito más allá, no obstante que Jorge se ve tan contento con la empinada que le han dado sus cercanos que ni se ha fijado en el perjuicio que le han endilgado. Y pensar que hasta nosotros creímos que sería un buen alcalde. Muchas veces lo dijimos, que era el mejor kilo por kilo, pero…si tantito me apuran, la administración actual, con muy honrosas excepciones, pasará a la historia no como la más gris, como la calificó ayer Gonzalo, sino un poquito opaca, que ni a gris llega. El problema de Salum es que su gobierno está en la recta final y, para las semanas que le quedan, no podrá enderezar nada de lo que le han desconchinflado sus colaboradores. Tendría que hacer milagros para mejorar los servicios públicos, pero el tiempo ya no le permite ni siquiera una planeación. Aparte, la ciudadanía no sabe qué pasó con la supuesta demanda contra José Ramón Enríquez, tampoco sabe en qué quedó aquello de los “diezmos” en Obras Públicas y mucho menos a dónde fueron a parar los miles de lámparas de vapor de sodio que se desmontaron para instalar las de led, pues los que saben aseguran que estamos hablando de varios o muchos millones de pesos que nomás no aparecen…..TÓMALA.- Está en redes el video en el que Marina Vitela dice que la violencia de Durango debería extenderse a todo el país. La alcaldesa con licencia, seguramente, no quiso decir eso. Intentó decir que la paz de otras partes de la República debía existir en Durango para no tener tanto y tan seguido casos aislados de violencia. Lo que nos parece peor no es lo que sí dijo Marina, sino que el video lo hayan hecho circular en las redes sociales. Un desliz que debieron evitarle sus asesores, que debieron impedirle a la hora que usaba el micrófono, de seguro habrá de perjudicar las aspiraciones de la precandidata, esperando que sea nada más esa metida de choclo y que no vaya a ser el común en la campaña, porque de ser así ya estuvo que a “Chuchita” la bolsearon. No es casualidad que a la hora en que Marina hacia su alocución Lety Herrera se destapaba en Gómez Palacio como aspirante a la alcaldía en la que ya estuvo un par de veces. Vitela se puso muy nerviosa cuando le informaron de las andanzas de la hija de Don Carlos y fue ahí donde se le traspapeló el discurso…..ÉPALE.- Adrián Alanís Quiñones ya no le sirvió al gobernador José Aispuro, pero…la política siempre da revanchas y, por eso, estaría muy cerca del war room de Esteban Villegas, con quien la lleva más que bien. Adrián fue el interlocutor del gobierno ante el sanjuanero hace seis años cuando se declaró ganador al actual gobernador. No pocos le calentaron la cabeza a Villegas para que impugnara y la hiciera zancona, pero fue precisamente Adrián quien lo calmó y lo convenció de esperar la suya que, por lo visto, está muy cerca. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

