+ La quiebra estatal amenaza descarrilarlo todo

+ Llega crisis al Congreso, exigen explicación

+ Dinero llegó en tiempo y forma: Sandra Amaya

+ Gobierno debe explicar en qué gastó lo recibido

+ No pueden dejar así a los acreedores: Jean

“Ni Marina ni Esteban deben aceptar la quiebra estatal…”

Christian Jean

La quiebra económica de la administración estatal amenaza descarrilarlo todo o lo que queda del actual gobierno mucho antes de que termine la gestión, y no hay quién informe a los acreedores qué va a pasar…..PRESIÓN.- Los plantones, marchas y desfiles de protesta por constructores, maestros y comerciantes ya no rinden los frutos de antes. En otro tiempo, no hace mucho, alguien hacía una protesta y al rato le pagaban o de menos le abonaban. Ahora los maestros ya se cansaron de protestar y nadie los ve ni los oye…..GRITERÍA.- Los gritos desesperados de los acreedores de la administración estatal fueron endosados ayer al Congreso del Estado para que exija al gobierno que cumpla con sus acreedores, pero ni así sucede algo extraordinario…..DINEROS.- Ayer, la diputada Sandra Lilia Amaya aseguró en tribuna que el gobierno no debía estar negociando con nadie. Los recursos llegaron a tiempo y era cuestión de pagar, y hasta la fecha no se ha hecho. La Federación ha cumplido a cabalidad con sus compromisos con Durango. El Gobierno Federal envió las partidas presupuestales en tiempo y forma, incluso de manera anticipada, la deuda estatal se ha duplicado y la administración le debe a medio mundo. Se autorizaron los dos créditos que pidió al final el gobierno, dizque para cumplir a acreedores y nada más se abultó la deuda estatal y se dejó a la deriva a muchos que invirtieron lo poco o mucho que tenían de capital y para nada…..ALTO.- El diputado Christian Jean Esparza lamentó esta mañana la situación de los cientos o miles de acreedores y se solidarizó con todos al advertir públicamente que “no es posible que en el Gobierno del Estado se desentienda de sus compromisos. Tal vez están pensando heredar esos adeudos a la siguiente administración, pero eso no es posible, no debe aceptarlo y no lo acepta nadie. El gobierno estatal debe rendir un informe a la legislatura en el que precise cuánto debe, a quién y por qué. Se intentó llamar al secretario de Finanzas para que explique por qué la situación tan terrible, pero la mayoría prianerredista se opuso y desechó la idea de llevarlo al Congreso. El contador José Arturo Díaz Medina tiene que explicar en dónde está el dinero y por qué se debe tanto a municipios, constructores, maestros y proveedores. No es la Federación la responsable de lo que sucede en Durango, son los funcionarios estatales los que saben dónde se gastó y en qué se distrajo ese dinero…”…..ORDEN.- Y no vayamos lejos por la respuesta, pero si este “prietito en el arroz” no se resuelve pronto, la caballería se enderezará contra Esteban Villegas. Será el sanjuanero el principal receptor del encono que ha generado la situación en descontrol. Y sería una verdadera hijez para el candidato prianista, pero la sociedad no tendría a nadie más para cobrársela. Esteban, decíamos ayer, lleva una diferencia de alrededor de 15 puntos sobre Marina Vitela, pero esa distancia puede diluirse si no le halla la solución al conflicto y pronto…..LAMENTOS.- Villegas, reunido en días pasados con directores de los medios, lamentó la situación y preocupado adelantó que buscaría al gobernador José Aispuro para pedirle resuelva el conflicto por incumplimiento de compromisos con constructores, maestros, UJED, comerciantes, etc., etc… Y, tal vez no ha podido hablar con el mandatario estatal o si habló no logró nada, porque las circunstancias no han cambiado para nadie. No se advierte posibilidad alguna de que toda esa gente se junte con su dinero…..CALMA.- Hoy, hasta Luis Enrique Benítez, priista hasta la pared de enfrente y amigo del gobernador Aispuro, sostuvo que es necesario poner orden en las finanzas para saber cómo va a entregar el gobierno a la administración que viene, pero es necesario invitar al titular de las finanzas para que nos explique qué se debe y por qué y cuánto de ese adeudo proyectan dejar para el próximo gobierno. Hay que saber por qué se debe, por qué no se pagó, pero que nos explique el funcionario para tener un panorama más completo de lo que denuncian los morenistas y saber hasta dónde tienen razón…..ASEGUNES.-Alguien nos platicó ayer que la única solución al conflicto es que el Gobierno Federal ayude al estatal a salir de su atorón, solo que…el estatal tendrá que demostrar, no nada más explicar, sino demostrar en qué se gastó el dinero y por qué dejaron de cumplirse las obligaciones, si dinero hubo…..REVERSA.- La Universidad Juárez metió reversa y aceptó de sus sindicatos eliminar el impuesto sobre la renta que estaba pensando cargar a sus trabajadores. Las semanas de desgaste y perjuicios para la casa de estudios pudieron evitarse y admitir lo que la mayoría exigía. Ahora, el revés está dado y para nada, pues lo pensado tiene que olvidarse. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

