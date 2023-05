+ La Francisco Zarco, entre los peores caminos

+ Los de Mezquital destacan por su abandono

+ La carretera a La Flor, vergüenza para turistas

+ Además que son la causa de muchas muertes

+ El “chacaleño”, la debacle del gobierno pasado

“El maldito alcohol pudo ser la causa del triste fracaso del pasado sexenio…”

Juan Camaney

Nadie entiende, ni nosotros, por qué la carretera Francisco Zarco está tan tirada a la buena de Dios, angosta, con muchos “olanes” y con millones de baches, no se entiende si consideramos la enorme riqueza que mueve ese camino…..BILLETES.- El norte del estado siempre ha sido una de las regiones más poderosas, económicamente, de la entidad, y siempre ha tenido ese caminito tan angosto, que resulta corto para dos carros, cómo estará cuando se encuentran dos tráileres. Muchos se han golpeado entre sí por lo ajustado del área de rodamiento, pero…lo lamentamos los periodistas, y lo lamentan los políticos, ahí seguiremos por los siglos de los siglos…..APROBADO.- Ese camino, ciertamente, es el que Esteban Villegas quiere llevar hasta Ciudad Juárez, que no es mala idea, pero…el Gobierno Federal tiene otras prioridades como el Tren Maya, la refinería imposible y el aeropuerto Chaifa, de modo que por más porras que le manda nuestro gobernador al jefe de la nación, no hay eco. Nadie le escucha y nadie dispone hacer algo para arreglar esa carretera. Claro, si ahora que la llevamos a todas margaritas con el presidente no hay nada en firme, olvídense que otro mandatario se preocupe por los cientos o miles de accidentes que se han producido ahí y, sobre todo, por los miles de muertos que eso ha provocado…..ORDEN.- Y cierto, no nada más la Francisco Zarco está en esas lastimeras condiciones. El camino a La Flor es una verdadera porquería dicho de manera elegante, pero ahora entendemos por qué se producen tantos accidentes con los mismos resultados fatales. Nos cuentan que en días pasados un ciclista se descuidó y fue a caer a una “noria” de gran profundidad que, para decirlo pronto, pagó con su vida, y todo por hacer ejercicio para vivir mejor. La ruta, que también va a parar a Mezquital, está en las mismas condiciones de otros caminos del más pobre de los municipios de la entidad. Los accidentes fatales están a la orden del día, unos por irle sacando a los “baches” y otros por fallas, pero los choques son cosa frecuente y los fallecimientos ni se diga. Ahí se advierte el desprecio del gobierno a nuestras etnias, pues sabe perfectamente de las condiciones en que viven nuestros paisanos, pero nadie hace nada para asegurarles el uso de ese camino…..TRISTEZA.- Un arquitecto se quitó la vida ayer por la tarde por no saber enfrentar la quiebra a que le destinó el pasado gobierno, pero sobre todo por no hallar manera de liquidar sus deudas. No es cuento, lo dijo en su carta póstuma, en la que pidió a sus familiares que al no tener otra salida, pagaba con su vida, y que no se dejaran que les cobraran lo que él debió. ¿Sabrá el exgobernador y su pandilla de colaboradores los estragos que está causando o que dejó su sexenio de pesadilla?…..TRAGUITOS.- Un par de veces le seguimos la corriente al exmandatario y nos alocamos bebiendo el agua maldita que producen en Chacala, pero…según los influyentes del pasado sexenio, el consumo de mezcal y otras yerbas era cosa de todos los días, particularmente en la segunda parte de la administración, en la que el exgobernador empezó a ver la decadencia de su proyecto. O sea, para que no se haga chisme, el cuento dice que el exjefe del Ejecutivo estatal siempre andaba en el agua y muchas de sus decisiones las tomó en base a esa maldita bebida, condiciones en las que se hallaba, precisamente, cuando llamó a Iván Soto para advertirle que lo demandaría por descuido a su familia y que dio origen a las secuelas jurídicas que enfrenta ahora, y por las que pudiesen privarle de su libertad antes de llegar al Senado de la República. Amén de que esa pudo ser la causa del naufragio del gobierno, cuando sus colaboradores vieron la afición al traguito del exgobernador, sobre todo los más cercanos, cada quien empezó a hacer su soberana y santísima voluntad, de modo que el ex ni siquiera se enteró del rateriadero que le obsequiaron, no obstante que algunos sugieren que la pillería empezó desde que arrancó la administración. Total que el maldito alcohol pudo ser la debacle del pasado gobierno, pues qué otra explicación puede haber. Además, sus antecesores, sobre todo Jorge Herrera Caldera, también era aficionado a empinar el codo, aunque era más medido, se tomaba su “doce” y se iba a dormir, y José se engullía su 24 y pedía más “chacaleño”. Sobre eso, todo mundo lo rumora, y cada quien tiene su propia historia, de modo que…para no errarle usted saque su conclusión y verá que coincidirá con el que escribe, que el inicio del fin lo marcó el “chacaleño” y lo llevó hasta las profundidades de la historia en la que sobresale por sus toneladas de yerros. Bueno, hablo de su vida, no de bajada, por tanto ahí la dejamos. Nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche. O en redes, pues lideramos en todas.

Saludos

