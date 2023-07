+ Creen que alcalde llegó a Gobernación por otra vía

+ Luisa María aspiraba a la tandariola vedettil

+ La funcionaria aparece con tanga en Reforma

+ Le tienden su camita a Carmen Villalobos

+ En COESVI de plano se la brincaron gacho

“No saben por qué “perdieron” 1,200 laudos laborales y más de mil millones de pesos en el pasado gobierno…”

Anónimo

Sospechan y mucho que Luisa María Alcalde no llegó a la Secretaría de Gobernación por su preparación, sino por sus facultades físicas y hasta sus encantos que eran los negocios pasados de la alta funcionaria…..BELLEZA.- Están circulando en redes sociales una serie de fotografías artísticas en las que Luisa María aparece como una actriz de grandes luminarias, dado que en la gráfica figura la hoy funcionaria en poquísima ropa y quizá hasta buscando al mejor postor. Alcalde es una mujer muy bien dotada físicamente, bonita por donde se le quiera ver, pero de ideas cortas, puesto que es probable que ni siquiera haya leído la Constitución General de la República y se haya querido pasar de lista al tratar de mandar en el Poder Judicial, por eso la ministra Norma Piña le pidió al responder la carta que le envió la hermosa mujer que leyera, que procurara la Constitución para así entender que el Poder Ejecutivo (el Gobierno Federal) no puede ordenar, ni sugerir siquiera, al Poder Judicial (Suprema Corte de Justicia de la Nación) que se baje los sueldos, porque en el mismo artículo 94 de nuestra Carta Magna precisa que la idea de bajarse los sueldos, como dispuso el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2019, aplica única y exclusivamente para el Poder Ejecutivo, aparte de que la ministra Piña se pasó de cortesía y le informó a la artística funcionaria que el Poder Judicial se redujo los sueldos precisamente en el 2019, aun cuando la indicación presidencial trataron de aplicarla a todo mundo, y repetimos, el Poder Ejecutivo no puede mandar absolutamente nada al Poder Judicial. Así precisa la norma y, por más que renieguen, así debe ser, porque la ley subraya que en el caso del Poder Judicial nadie puede ser tocado en su sueldo mientras dure en el encargo. En un momento dado tendría vigencia la disminución de los sueldos para aquellos que llegaran a formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero no para los que están ahora en el cargo. Son cosas de leyes, no que alguien esté inventando para faltar a la petición de AMLO…..CHICANAS.- Ya sabíamos que la Consejería Jurídica del pasado gobierno a cargo de Galdino Torrecillas “perdió” unos 1,200 laudos laborales por los que la administración pasada pagó más de mil millones de pesos (el año pasado se dijo que serían 600). Hoy, sin embargo, el gobernador Esteban Villegas volvió a tocar el tema y a subrayar la canallada del anterior consejero jurídico, sobre quien se sugiere que se ponía de acuerdo con la Junta de Conciliación para “perder” los distintos asuntos, o por lo menos 1,200, en los que el gobierno pagó más de mil millones de pesos, que seguramente fueron repartidos entre la consejería, los demandantes y los impartidores de justicia. Negocio más redondo no pudo conocerse nunca en Durango al fraguar las demandas, quizá hasta animando al trabajador a demandar en el entendido de que iba a ganar, que el gobierno habría de pagar las millonadas, aunque…ya se descubrió el tatole y quién sabe hasta dónde pueda llegar, pero es una más de las mil maneras de saquear del gobierno pasado. Negocio “limpio”, dirían los malosos del barrio, cuyo lema precisa: “Jale limpio no admite reclamación…”, pero Esteban quiere ser la excepción de la regla y ver cuánto de lo que se birlaron los que nos estaban cuidando es posible recuperar…..REVUELTA.- Uno de los liderazgos más sólidos que operaba en Durango en los últimos tiempos es el de la familia Villalobos, con Carmelita a la cabeza, pero…por si no lo sabe, están circulando llamados a despertar y levantar la cabeza para acabar con esa maldición (así lo consideran los inconformes) en la que nada más ganan la lideresa y sus incondicionales, además de sus hijos o parientes, a quienes en el supuesto los tiene en los distintos poderes cobrando sueldos de personas con maestrías y doctorados, y los afortunados muchachitos siguen en la nómina sin que nada ni nadie los moleste, además de que cobran sin ir por lo menos a hacer acto de presencia. O sea, se dicen muchas cosas de las acciones de Carmelita y exigen se aclare pronto y si no es mucho problema que empiece a hacer cuentas de las cuotas de los miembros de los tres poderes del estado. Y mire usted lo que son las cosas, que mientras en las redes están pintando al revés y al derecho a Carmelita, ella aparece tomando el sol en distintas playas nacionales y quizá hasta extranjeras y con demasiada frecuencia. O sea, ¡ahí le hablan Carmelita…!…..S.O.S…- Y como la señora Villalobos anda de vacaciones largas recorriendo nuestras costas, sus representados en el COESVI de plano se la brincaron y ocuparon las oficinas para protestar por las acciones de Jaime Fernández que está corriendo gente y metiendo a incondicionales que como era de esperarse están asumiendo los papeles que ocupaban los despedidos. Hombre, pero qué afán de estar tiznando a la borrega……….. OBVIO.- El Partido Revolucionario Institucional se está desmoronando. Las cosas le están saliendo como buscaba Alejandro “Vandalito” Moreno y, como le dicen al líder priista, ya le falta poco para darle la puntilla al otrora invencible partido. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquiera hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

Please follow and like us:

Comparte

Tweet

Más





WhatsApp