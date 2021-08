“Chicotito”

+ Regresa el coronavirus más amenazante que nunca

+ Todos, de nuevo, a cuidarnos para cuidar a los demás

+ No regresar al encierro, pero sí a extremar precauciones

+ Esteban encabeza tendencias en coalición PRI-PAN-PRD

+ ¿Y las más de 40 mil luminarias siguen “extraviadas”?

“Nada, ni la medalla de bronce en futbol salvaría el estruendoso fracaso en la olimpiada de Tokyo. La peor cosecha de metal de la historia…”

Juan Pueblo

La pandemia por el coronavirus se ha convertido en una espada de Democles que pende sobre todos, absolutamente todos, desde niños hasta adultos y adultos mayores, vacunados o no vacunados…..ALTO.- Es bueno que el gobierno haya admitido el cambio de color en el semáforo epidemiológico, pero no es todo las medidas decretadas. Se requiere de la participación, de la aportación de todos para vencer a ese enemigo implacable e invisible…..RIESGOS.- Queda comprobado que el Gobierno Federal no hizo lo correcto hace un año, por el contrario, hizo las cosas al revés de lo que aconsejaban los expertos, por lo que puso a dudar a muchos mexicanos, de los cuales no pocos están muertos, de modo que tenemos que protegernos todos, cada quien en lo individual para poder brincar la nueva cepa o la nueva amenaza que está haciendo estragos en el mundo…..ENCIERRO.- No es posible regresar al encierro de hace un año. Nuestra economía, ni la del mundo, resistiría otro golpe semejante. Por eso, no tenemos que esperar a la paralización de las actividades económicas. Pero sí podemos extremar cuidados para evitar la proliferación del virus y eso, por suerte, no está en manos del gobierno, sino de nosotros, de ustedes, de todos, de cada uno de los que tenemos que salir a la calle. Mientras más nos protejamos, más protegeremos a nuestros semejantes y es de lo que se trata, ya no se trata de egoenvidias mal encauztrata de egoiuísmos o de envidias mal encauzadas. Hay que ver por nosotros primero, y por los demás después. Es así de sencillo, y no tenemos que ir por fórmulas mágicas a ninguna parte para poder sobrevivir a esta terrible calamidad…..CARCAJADAS.- Merece nuestra más respetuosa carcajada y no menos exclamaciones de admiración a los cientos o miles de “millenials” que ayer, al acudir a vacunación a las instalaciones de la feria, estuvieron formados por horas en una fila que era un círculo, avanzaba hacia ninguna parte, pero nadie, absolutamente nadie, se dio cuenta de la metida de choclo. Es, si no me apuran tantito, la más grande y estrepitosa confusión de alguien que nunca detectó a tiempo y estuvo por horas dando vuelta y perdiendo el tiempo. Es posible que si la meten al Récord de Guinnes hubiese alcanzado de menos un gran premio de consolación por la gran tontería cometida, tontería que…repetimos, es posible que no se halla cometido nunca en ninguna parte del mundo…..FRAUDE.- Si el Sistema Local Anticorrupción no ha podido dar con las más de 40 mil luminarias del municipio “extraviadas” desde hace más de año, debe regresar las entradas, o los salarios indebidamente gastados. No merecieron un peso como sueldo, pero…si a ese ritmo está revisando el saqueo que dejó la pasada administración estatal, mejor que cierren, que los salarios se los sigan depositando a su tarjeta y que se queden en su casa, al fin que la pandemia está arreciando y razones existen para hacerse patos. Es que -hay videos- trabajadores municipales aseguran que fueron obligados por la síndico Luz María Garibay a desarmar muchas de las luminarias para hacerlas pasar como chatarra, pero fueron toneladas y toneladas de cobre, aluminio y otros materiales resultantes vendidos por kilo. Minucias de las que Lichita tiene mucha información y que, en el supuesto, habrá de sacarla a relucir para desgracia o del municipio o del Sistema Local Anticorrupción. Y dicen que el día que “se aclare” dónde quedó la bolita de las luminarias alguien tendrá que echarse un clavado a los números del billete que ha tenido que desembolsar el gobierno capitalino para indemnizar a decenas o cientos de trabajadores y no por merecerlo, sino por descuido de los responsables jurídicos que, o lo desdeñaron o los dejaron avanzar a propósito, pero sea la que haya sido la decisión, en el proceder han tenido que desembolsar un verdadero dineral. ¡Eso dicen..!! …..ÓRALE.- Trasciende este día el último estudio de la mercadológica Poligrama en la que destaca la pregunta al electorado: quién prefiere como candidato a gobernador por la coalición PRI-PAN-PRD. Encabeza Esteban Villegas con 22.8% de las preferencias electorales, seguido, váyase de espaldas, por Juan Carlos Maturino a razón de 13.29% y en tercer lugar por Jorge Salum del Palacio, que califica con un 10.67%, es decir, Esteban le dobla los números al alcalde de la capital. Son tendencias, suposiciones o los datos recogidos en las últimas horas en entrevistas personales con ciudadanos de a pie, pero en la apariencia sería el acomodo de las cifras relacionadas con el siguiente proceso electoral, puesto que en días pasados todavía veíamos datos diferentes a los anotados …..APROBADO.- La participación de México en las olimpiadas de Tokyo es un reverendo fracaso por cualquiera de los costados que se le quiera observar. Estuvimos a punto del oro en futbol varonil, ahora nos queda nada más el bronce, que se pudiese alcanzar, pero…vista la cadena de decepciones que nos ha brindado la delegación, ya si se gana o se pierde no pasa nada. Sería una tragedia para nuestros futbolistas que volvieran a perder con Japón, seña de que no aprendieron la lección, pero debieran traerse el bronce ya por no dejar. Son buenos, tan es así que el equipo brasileño no pudo vencerlos. Fueron los mismos mexicanos quienes perdieron al fallar los primeros dos penaltis, aunque lo demás ya lo sabemos. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

