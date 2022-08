“Chicotito”

+ ¿Y a quién beneficia el dineral producto del petróleo?

+ Ingresos extra de PEMEX son para cubrir caprichos

+ Morenos siguen pegándose duro por la dirigencia

+ Escándalo por investigación contra EPN

+ Sigue municipio tirando la pólvora en infiernitos

“Morena trapeó de horrible manera a Morena…”

Ricardo Rocha

La guerra dispareja entre Rusia y Ucrania indirectamente le está generando un dineral a la economía de PEMEX, pero…también está disparando a las nubes los precios de todo, de todo…..BILLETES.- El dinero que está entrando extra a México, sin embargo, está sirviendo para apuntalar los caprichos del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, porque los precios de todo lo demás, de la canasta básica, para ser precisos, va por las nubes…..CARESTÍA.- Las amas de casa son las que más lo están resintiendo. Aseguran que el kilo de tortilla, por decir algo, que en otros tiempos y que no hace mucho apenas costaba 5 pesos, hoy anda en veintitantos y se teme que pronto rebase los treinta pesos…..LÁCTEOS.- Los lácteos, o más concretamente, el queso, casi dobla sus precios en el último mes. Los refrescos, la cerveza y otros artículos primarios elaborados con agua, también están observando un incremento de un día para otro, y el gobierno no hace nada, o no se advierte que haga algo decisivo para contener la variación o “ajuste” como se decía antes…..POBREZA.- O sea que, los ingresos extra por petróleo están sirviendo nada más al gobierno para sus gastos especiales, pero de nada al grueso de los mexicanos. Falso que el petróleo sea nuestro, falso que los ingresos por sus ventas sean para los pobres. No son ahora, como no han sido nunca y no lo serán por los siglos de los siglos. Acá, para decirlo claro, hoy el gobierno estatal avisa que recibió un comunicado del gobierno federal que le quita otros varios cientos de millones de pesos de su presupuesto normal, o sea, no sirven los ingresos petroleros a los fregados. Benefician nada más a los de arriba y hasta ahí. No hace mucho, la federación avisó a los estados que dejaría de enviar los dineros que se mandaban por las ventas de gasolina, y ahora, que se está ganando mucho dinero por el crudo, debían reponérselos a los estados, pero…allá no piensan como acá…..NÚMEROS.- El gobierno federal estima en seis por ciento el incremento en la canasta básica, aunque los expertos aclaran que los incrementos andan en el triple, en más del 18%, y eso no sucedía hace muchos años…..REVUELTA.- Escándalo mayúsculo sube de tono en torno a las supuestas investigaciones que estaría haciendo la Fiscalía General de la República contra el expresidente Enrique Peña Nieto. “Es cosa de la Fiscalía, y no puedo meterme en las investigaciones…”, dijo ayer y repitió hoy el presidente López Obrador, aun cuando intensificó su circulación el cuento de que precisamente EPN dará a conocer dos videos comprometedores para AMLO, uno en noviembre próximo y otro en febrero. No sabemos por qué en esos tiempos, si es ahora cuando están esculcándole al exmandatario y sería ahora cuando le servirían las grabaciones. Poco se ha dicho sobre la naturaleza de dichos videos, aunque se ha insinuado que en uno aparecen familiares y/o cercanos a López Obrador con las manos en la masa, pero en una “masa” mucho más grande que la que le encontraron a Pío y, en otro, un alto funcionario federal figura echando por la borda los postulados de la 4T, de “no robar, no mentir y no traicionar…”. Oiga usted, acá siguió el topeteo entre Danielo y Otniel García Navarro. Lo malo es que ya se sacaron trapos viejos que poco ayudan en la actualidad, pero que demuestran el tipo de lucha que se cargan las facciones por la dirigencia local del Movimiento de Regeneración Nacional, y en cosas personales, la verdad, no le entramos…..ESPERANZA.- Alacranes de Durango vapuleó 3-0 al equipo de Coyotes de Tlaxcala. El cuadro verdiblanco mostró buenas cosas, buen entendimiento entre las tres líneas que culminó en tres ocasiones horadando la meta tlaxcalteca. Tres puntos que se quedan en casa y que deben tomarse con mesura, con calma y no echar a volar la imaginación, porque vendrán juegos complicados en los que las ilusiones pueden derrumbarse. Leímos por ahí algún anuncio medio confuso o engañador y medio que asegura: “Alacranes por el Ascenso”. Es que la liga de Expansión no tiene ascenso ni descenso porque así lo decidieron los mafiosos del balompié nacional a pesar de que daña seriamente la competitividad, la calidad, la emoción del torneo…..APLAUSOS.- No está mal eso de las carretas de ornato instaladas en la ciudad, pero…¿por qué gastar la pólvora en infiernitos? Por qué no hacen algo que Dios se los agradezca y rescatan las porquerías de Ojo de Agua de San Vicente y el apestoso Lago de los Patos. Esos sí hablarían de limpieza y belleza de la ciudad, pero…mejor se la llevan “embelleciendo” cositas para que no digan que no se hizo. Además del susodicho “embellecimiento”, sería bueno que alguien del municipio se dé a la tarea de podar los yerbajales y recoger la basura que en cantidades industriales hay en todas las entradas a la capital. Las entradas a la ciudad, por si no lo saben, sí hablan de la limpieza de la capital, y las carretas balines no sirven para nada. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp