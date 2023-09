+ No manchen, piden mover predio de la FENADU

+ La FENADU todavía aguanta otros 50 años

+ No dudamos que sea treta de algún negociante

+ Xóchitl mejorará las becas del Bienestar en México

+ Morena ofrece tendrá ganador en cualquier momento

“El Kremlin nada tuvo que ver en la muerte de Prigozhin. ¿Alguien en su sano juicio cree que lo aceptaría..?”

Anónimo

No sabemos quién o por qué tuvo la grandísima idea de cambiar las instalaciones de la Fenadu a otra parte. Muchos piensan que quedaron en inmejorable posición adelantadas al tiempo por lo menos 25 años…..MAFUFADAS.- Alguien no se encontraba en sus cabales cuando hizo circular la especie absurda de mover el festejo de la ciudad a otra parte. Sea como aiga sido, la FENADU se halla en inmejorable posición y estará todavía por muchos años…..MEMORIA.- Todavía recuerdo, como si fuera hoy, el día que Ismael Hernández Deras anunció la compra del predio referido. Explicó que de acuerdo a las opiniones de los distintos sectores, sobre todo expertos en urbanidad, coincidieron que es aquel rumbo, la salida a Mezquital, el punto más aconsejable, y a pesar del paso de los años lo sigue siendo. El crecimiento, ciertamente, ha traído problemas en la vialidad, sobre todo a las horas de entrada y de salida del festejo, pero es más fácil ampliar esas calles que mover el festejo todo. Son ganas de fregar al vecino, claro, pero…el horno no está para bollos. No hay dinero como para pensar en otro elefante millonario en otra parte de la capital, así o más claro…..NEGRITOS.- La BBC de Londres difunde hoy un artículo en el que cierta comunidad de color se queja de discriminación hacia ellos en México, aun cuando nuestra Constitución Política de los Estados Unidos considera que todo extranjero que llegue a pisar suelo duranguense pasa a ser libre sin ninguna discusión. Claro que debe cumplir con una serie de requisitos migratorios, legales pues, y para creerse y sentirse mexicano es menester obtener esos documentos en la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuyos empleados no tienen la menor autoridad como para malmodearlos y traerlos dando vueltas, que eso es muy distinto al espíritu de la doctrina, de respetar los derechos humanos de cualquiera una vez que han pisado suelo mexicano, también propone el respeto a la libre determinación de lo pueblos y el de no tener injerencia cuando un pueblo ha escogido a sus autoridades de manera anticonstitucional. Así es….TRISTEZA.- Mucha tristeza nos cuesta entender el cierre definitivo de la tristemente célebre Papelería La Escolar de 5 de Febrero y Victoria. Era un negocio prácticamente presente en todos los hogares de Durango con sus productos, efectivamente escolares. Muchos años La Escolar fue referente de seguridad en la localización de cualquier producto escolar, cualquiera. Ojalá se cambien de local y donde se instalen, con seguridad, habrá de seguirlos la clientela. Yo en lo particular voy a donde se instalen, no se ustedes…..ÁNDALE.- Xóchitl Gálvez sigue ganándole la partida a los morenos, pues es la primera en felicitar a AMLO por sus becas a estudiantes y adultos, pero advierte que duplicará las cantidades y buscará por todas las vías posibles que la beca a los adultos mayores empiecen desde los sesenta años o de ser preciso menos cuando la persona padezca alguna enfermedad irreversible y que no le permita trabajar normalmente. O sea, mientras X está ya adelantándose a las vísperas, los morenos advierten que se tomarán tiempo para anunciar al ganador de Morena y mientras más lo aplacen más se irán rezagando en la carrera…..APUESTAS.- Las apuestas de los morenacos, dicho con todo respeto, claro, insisten en marcar a Claudia Sheinbaum en primer lugar y a Marcelo Ebrard en segundo, aun cuando no pocos insisten en invertir la forma de la ubicación final. Ayer, Mario Delgado, el líder de Morena, precisó que no será una semana lo que se atrasen, sino unas horas o si acaso entre hoy y mañana, para que no pierdan de vista la controversial conclusión en la que, quien gane, dejará encaboronados a más de cuatro. Lo verán…!!!……S.O.S.- Alguien tiene que condolerse de esos cientos o miles de ancianos que piden limosna, no pueden caminar visiblemente, y están en riesgo de un atropellamiento fatal. Ojalá que el DIF integre una plantilla de vigilantes para que de una o de otra forma los retiren de ese riesgo inminente, a menos que estén dispuestos a pagar el sepelio, toda vez que se atraviesan a la circulación sin la menor precaución quedando a merced de cualquier conductor descuidado. Hagamos algo por esa gente que en realidad tiene necesidades y por eso prefieren exponer la vida. Sobre los franelero es otra cosa, simplemente no hay que darles nada y solitos se van a tener que ir a buscar trabajo. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite aquí mismo o a cualquier hora del día o de la noche.

