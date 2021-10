“Chicotito”

+ Le hacen al fuerte tanto PRI como PAN, se dan a desear

+ Sí quieren la alianza, pero no aceptan ceder nada

+ Ambos quieren encabezar las candidaturas al 2022

+ Morenistas le dan en la torre al lema de AMLO

+ Marcha multitudinaria contra el aborto en Durango

“Solos no ganan ni reintegro PRI, PAN y PRD. Sí lo entienden, pero no lo aceptan y no ceden para hacer la alianza…”

Juan Camaney

Antes de tomar cualquier decisión sobre la posible alianza entre PRI, PAN y PRD, tienen que aceptar sus dirigentes que si se van en solitario no ganarán ni reintegro, como tampoco ganaría Morena, la verdad…..ORGULLO.- Llevan varias semanas haciendo reuniones los dirigentes de los tres partidos para visualizar la posibilidad de volver a formar el grupo y no han llegado a acuerdos dado que los tres insisten que de no haber sido por su partido los otros no hubieran ganado nada, y de ahí no los sacan…..TIEMPO.- Todavía hay tiempo para acordar y registrar una posible coalición. No hay prisa en este momento, pero los partidos tienen que tomar un acuerdo pronto, quizá en este mismo mes, puesto que en noviembre deben empezar los registros…..RAZONES.- Por ejemplo, los panistas creen que salvaron al PRI, aunque el tri piensa lo contrario, que gracias a ellos están vivos los blanquiazules, y de ahí no los mueven, aunque tendrán que encontrar un punto de equilibrio, puesto que de no hacerlo, o suponiendo que se van cada quien por su lado, no podrán ganarle a nadie, mucho menos a Morena, que parece reponerse poco a poco del revés monumental del año pasado…..GALLOS.- El PAN dice que si van en grupo ellos deben proponer al candidato a la gubernatura, que los votos obtenidos en la pasada elección les dan ese derecho, en tanto que el PRI sostiene que ellos fueron los que obtuvieron más sufragios en la pasada contienda y, por tanto, de reconocérseles, ellos deben poner al suspirante. Ese, hasta ahora es el principal obstáculo que ha atorado cualquier acuerdo. No quiere ceder ninguno y eso no es posible, mientras no haya la intención de entregar algo a cambio del acuerdo, se complicará cualquier entendimiento…..VOTOS.- Los de enfrente, los de Morena, tampoco han llegado a un acuerdo de alianza. Suponen que es un hecho, especialmente ir con PT y Verde, con los que ha ido siempre en coalición, pero hasta este momento no hay nada concreto, a pesar de que los morenos saben que tampoco ganan yendo en solitario. Si, en grupo, andan “parpadeando”, en lo individual andan perdiendo hasta la camisa…..TRAICIÓN.- El Consorcio Internacional de Periodistas ha descubierto, según el periódico El País, de España, que unos tres mil mexicanos tienen grandes fortunas depositadas en paraísos fiscales, por un lado para ocultar ese dinero que muchas veces es el botín de los grandes robos al erario público o sencillamente para no pagar impuestos en el país. Entre los señalados se encuentran grandes empresarios nacionales, pero también grandes políticos como Manuel Bartlet Díaz, el director de la Comisión Federal de Electricidad, con lo que se pone en duda el lema de campaña: “No robar, no mentir y no traicionar”, independientemente del tiempo en que haya depositado su fortuna…”, amén de que ayer en la reunión de consejo morenista María Eugenia González puntualizó que: “Morena no puede seguir funcionando como el patrimonio de unos cuantos y de unas cuantas…”, mientras Ismael Robledo fue más lapidario: “Nos enseñaron a no robar, no mentir y no traicionar, y ahora vemos con gran tristeza que esos principios los echaron a la basura…”. O sea, los mismos “morenos” pegándole de manera inmisericorde al partido que los trae en la tandariola. Obviamente, Morena no necesita enemigos, con los que tiene al interior se basta y tiene hasta para compartir, ¡qué lástima!…..CHAFERÍAS.- Las principales redes sociales Whatsapp, Facebook e Instagram están caídas o fuera de servicio desde las 10:30 horas y sin ninguna esperanza de reanudar operaciones, puesto que nadie tiene información del motivo de las fallas y tampoco si se está haciendo algo para tratar de corregirlas. Sobra decir que de nuevo el mundo (es la segunda vez en el año) estuvo a punto de la locura al dejar de funcionar dichas redes, puesto que ya no pudo comunicarse nadie con nadie, y como muchos negocios se acuerdan por esas vías, infinidad de ventas o pagos en el orbe están fuera de operatividad. El cumplimiento de compromisos está descartado y no por causas de las partes, sino por la ausencia de comunicación. Otra vez en lo que va del año el mundo ha sido incomunicado y mira atónito cómo la marcha de la vida se detiene precisamente por el funcionamiento de las redes sociales que a unos cuantos años de iniciar su funcionamiento ya son parte de la vida diaria, particularmente en cosas de negocios, puesto que con la ausencia de esas modernas vías de comunicación todo se ha detenido y no sabemos por cuánto tiempo, pues nadie ha informado absolutamente nada sobre el problema y la posibilidad de superarlo en el corto plazo…..APROBADO.- Así como divulgamos las acciones realizadas por los proabortistas, así promovimos ayer la marcha denominada “De la mujer y la vida…”, que es la parte contraria al aborto, y como no son dos ni tres, los diputados tendrán que valorarlo a la hora de decidir sobre el aborto. ¡Así es…! Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web de mayor penetración en la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora el día o de la noche.

