+ TAR nos traerá tres nuevas rutas aéreas

+ Ojalá y traigan mejores precios al viajero

+ Murió el Dr. Héctor Mayagoitia Domínguez

+ TRIFE le da portazo a Marcelo Ebrard

+ Benítez estima en 25 mil millones desfalco

“Murió el Dr. Héctor Mayagoitia Domínguez, un exgobernador honesto que merece ser recordado…”

Anónimo

Durango tendrá pronto tres nuevas rutas aéreas a Monterrey, Hermosillo y Puerto Vallarta que prestará la empresa TAR Aerolíneas, además de las ya existentes a Guadalajara y Ciudad Juárez, que también aumentarán frecuencia…..APLAUSOS.- Todo nuestro reconocimiento a la aerolínea queretana, y no se diga al gobierno de Esteban que es el que las estuvo pidiendo hace varios meses, pero para que funcionen las rutas es menester hablar también de los precios…..CARESTÍA.- Ojalá que junto a la apertura de las nuevas rutas venga un proyecto integral de la empresa para motivar a la gente a utilizar esos vuelos. ¿Cómo? Con tarifas razonables y no prohibitivas como las que suelen camuflar las aerolíneas…..BILLETES.- No estamos pidiendo vuelos regalados, no, nada de eso, pero sí que dispongan los sistemas de ventas limitados a tal o cual incremento en determinadas circunstancias, como son compras de última hora, que por lo general se van a las nubes y, ante eso, preferible viajar por tierra diez o doce horas…..APROBADO.- Transportes Aéreos Regionales recibió un avión nuevo la semana pasada y está esperando otro para estos días, más dos o tres solicitados para semanas más adelante. Las siete u ocho naves con que vuela en México resultaron insuficientes y, por eso, no por otra cosa, muchos de sus vuelos salen y llegan retrasados o de plano se cancelan. Ahora, con la llegada de los nuevos aeroplanos, relajará mucho sus servicios y abatirán las dificultades que mucho han dañado a sus pasajeros. Ojalá que consideren las tarifas para que la gente pueda viajar con TAR y se olvide de la carretera o del autobús. Sin olvidar que Transportes Aéreos Regionales también padeció calamidades durante la pandemia, de ahí las limitantes en que estuvo operando, pero con los nuevos aviones cambiará la situación…..MORALEJA.- La otra vez comentamos a ustedes sobre los precios que llegaron a alcanzar boletos redondos a Dallas, Tx., pues salía más barato volar al otro lado del mundo, a China, India o Dubai, y eso no es otra cosa que un gran absurdo…..DISCRECIÓN.- Ni un año duraron en la cárcel los creadores y regenteadores de la meningitis micótica. Y eso no es lo peor, sino que salen con carcajadas de oreja a oreja como advirtiendo que van por más a pesar de la calamidad que han dejado. A los culpables, que ellos mismos entienden su responsabilidad, les sugiero mesura, arrepentimiento y solidaridad con los dolidos, porque hay varios que andan que se los lleva la tía de las muchachas y buscan a quienes dejaron en el desamparo a sus hijos para que se la paguen…..FUERA.- El Tribunal Federal Electoral determinó lo que todo mundo esperaba, la validez de la elección de Claudia Sheinbaum en Morena, de modo que Marcelo se queda chiflando en la loma. No sabemos si aceptará envolverse en naranja o dedicarse de lleno a la atención de su agrupación política para esperar tiempos mejores. Además, ya el gobernador de Nuevo León, Samuel García, expresó sus temores de que una eventual candidatura para el excanciller resquebrajaría a Movimiento Ciudadano. La conclusión ayer de los impartidores de justicia precisa casi en un 99 por ciento la posibilidad de que tendremos presidenta…..LADRILLOS.- La mayoría de las escuelas en Durango están para tirarse y construir una nueva. El mantenimiento que les hizo el hijo de Rubén Calderón nada más tuvo que ver con los pagos, no con la obra. Por eso están en su mayoría a punto de venirse abajo, pero…todo parece “jale limpio” a pesar del destape que hizo ayer Luis Enrique Benítez, de que estima en 25 mil millones de pesos el desfalco de la administración pasada, cifra un poquito menor a la que hace un año manejó ante los duranguenses el gobernador Esteban Villegas, de 65 mil millones de pesos, lo que nos advertiría de que la cifra todavía se puede mover…..HISTORIA.- Falleció esta mañana el Dr. Héctor Mayagoitia Domínguez, exgobernador de Durango, exdirector del Instituto Politécnico Nacional y extitular de otros cargos federales con una gran eficiencia. Un gran investigador que superó los cien años y que sobresalió no solo a nivel nacional, sino internacional, cuya obra científica, o lo más sobresaliente de su administración, fue el sostenimiento del gobierno y el orden administrativo que luego se relajó y acabó en una verdadera calamidad para nuestro estado en las posteriores administraciones, pero el doctor Mayagoitia es uno de los duranguenses mejor recordados, queridos y más honestos que pasaron por la entidad y que sentaron las bases para el Durango de nuestros días. Descanse en paz el bien recordado Dr. Héctor Mayagoitia Domínguez….. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

