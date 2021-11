+ Tiro por viaje el alcalde Salum corrigiéndonos

+ No hay pruebas de corrupción, dice el alcalde

+ Aumentará alcalde agua, predial y otros

+ La mediocridad de Marko molesta a panistas

+ Algo nos dice que a “Lichita” le pelaron los dientes

“No, nunca se dejó encerrado a nadie en el panteón…”

Jorge Salum

Hombre, pero qué afán del alcalde Jorge Salum de estar negando nuestra información. Asegura que nunca se dejó gente encerrada en el Panteón de Oriente, cuando nosotros publicamos fotografías y video de las puertas cerradas…..PESTILENCIA.- Solo que nada más “aclara” algunas cosas, porque en otras como el estado del agua y del Lago de los Patos del Parque Guadiana se lo pasó de largo, no obstante que es una verdadera vergüenza y peligro para los duranguenses que utilizan el lugar para pasear a sus niños…..RATERÍAS.- Luego, tras revelar que en Obras Públicas del Municipio le bajaron 10 millones de pesos a un constructor para que participara en la licitación de una obra de pavimentación y que, al final, ni le asignaron la obra y ni le regresaron los diez melones, también pidió el jefe de la comuna pruebas, pues “no hay pruebas de la supuesta corrupción…”. (nosotros tenemos nombres, cantidad y fechas, por si le hacen falta)…..PRUEBAS.- Se lo dijimos entonces y se lo reafirmamos ahora: La Contraloría Municipal tiene la demanda del presidente del CDE del PRD, Miguel Lazalde, quien denunció el caso y pidió se actuara contra el principal responsable, el arquitecto Rodrigo Mijares, primo hermano de Salum. Luego, ante la denuncia de una regidora, de que en la comisión de desarrollo también se cobran “moches” hasta por cien mil pesos, igual lo desdeñó el jefe edilicio y nos lo endosó a nosotros y las redes sociales, cuando fue una compañera suya del cabildo quien lo denunció y hubo de separarse de dicha comisión por mientras se investiga. Pero, “como no hay pruebas”, pues no se investigó nada y lo más probable es que los “moches” millonarios siguen como en sus mejore tiempos…..DANZA.- Antes, también publicamos que en realidad los “moches” millonarios son cosa normal en Obras Públicas Municipales desde tiempos inmemoriales. Se dice que en esa oficina no se asigna un contrato si no ha pasado a “confesarse”, y en casos como el de los diez milloncitos alguien piensa mal y parece adivinar, pues si al de diez millones no le dieron la obra, es obvio que se la entregaron a quien le puso más a la charola, y vaya que tiene lógica la suposición. Estábamos en eso cuando trascienden declaraciones del morenista Juan Cruz Martínez, que la ley de ingresos 2022 del municipio de Durango incluye una serie de atracos como incrementos al agua potable, predial y otros impuestos municipales que sobrepasan los dos mil millones de pesos que proyecta gastar el alcalde quizá en campaña, o dónde más. Y le aprueba cabildo crédito fantasma por 80 millones de pesos…..SOSPECHOSISTA.- Sigue causando escozor el anuncio del líder nacional del PAN, Marko Cortés, de que el próximo junio perderán de menos 5 gubernaturas, Durango entre ellas. Obviamente, es una conclusión envuelta en la mediocridad del dirigente. Aunque ya estuvieran perdiendo, lo menos que debió hacer es admitirlo casi un año antes. Aparte, Durango debe cocerse aparte, toda vez que no hace mucho que el dirigente de Morena, Mario Delgado, reconoció que los aires no soplan hacia la 4T en nuestra entidad. Y nadie lo obligó a decirlo, salió de su ronco pecho, de modo que entendió otra realidad. Una realidad absolutamente distinta a la que mencionó Cortés, que vista su desafortunada mención ya debía estar fuera del PAN desde hace como cinco años. Es de aclarar que en agradecimiento al buen panorama que advierte Marko, el dirigente de Morena, Mario Delgado, agradeció a los panistas que lo mantengan aún dirigiendo “lo que queda del PAN”, pero que al paso que van pronto entregará hasta la sede panista al Movimiento de Regeneración Nacional. Vero Pérez, la lideresa estatal del PAN, habló ayer sobre lo dicho por Marko Cortés, sobre lo que aseguró: “Realmente fueron sacadas de contexto las palabras del líder nacional. La situación de Durango es incluso prioridad nacional del PAN en franca señal de victoria…”, no obstante que hay videos en los que va el dicho completo del dirigente blanquiazul, de modo que…no pudo haber confusión ni nada parecido, y menos endosarle a los medios la incierta declaración…..S.O.S…- Algo tiene que hacer pronto la Secretaría de Salud para evitar lo que parece tenemos a la vuelta de la esquina: Una cuarta ola de contagios de coronavirus. Expertos como el subdelegado del ISSSTE, Alfonso García Villanueva, advierten que para mucha gente estamos viviendo ya la nueva normalidad. Muchos se olvidaron del cubrebocas, de lavarse las manos de manera constante y de usar cualquier medio de protección que nos impida contraer el virus. Mucha de esa gente confundida ya se olvidó de protegerse, visto que seguimos en el color verde epidemiológico y los peligros de un contagio ya desaparecieron. Nada más equivocado que eso, el problema lo tenemos más cerca de lo que nos imaginamos y, aunque sigamos en verde, tenemos que seguir cuidándonos, porque al cuidarnos nosotros cuidamos a los demás, y si se cuidan los demás, nos cuidan a nosotros…..LASTRE.- La supuesta autopista Durango-Mazatlán es una verdadera porquería, para decirlo rápido. El área de rodamiento está plagada de hoyos o pozos tan profundos que cualquiera puede desgraciar su auto o su vida. No es gratuito el registro constante de percances fatales. Bueno, con decirles que la mentada “autopista” no tiene ni baños para el público. Si le llega al viajero alguna necesidad fisiológica, tiene que fletarse en el cerro y entre las piedras, porque los baños nunca sirvieron o nunca servirán, dado que permanentemente están cerrados. Esperamos que alguno de nuestros legisladores federales se aviente ese trompo a la uña y de menos haga sentir a las autoridades de arriba las molestias entre los miles de viajeros que a pesar de exponer el pellejo y el vehículo, todavía tienen que pagar las tarifas más altas de todo México. Así es…..ÉPALE.- Algo nos dice que a Lichita García ya le pelaron todititos los dientes. En la apariencia tiene ya el respaldo de la autoridad federal y los que se veían mandándola al calabozo parece que se quedarán con sus ganas. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

