“Chicotito”

+ Tienen razón los maestros en sus protestas

+ Nomás que no tiren las aulas y todo arreglado

+ Nuestro agradecimiento eterno a los maestros

+ Sobre todo a los que nos sacaron de la ignorancia

+ Que no desaparezcan al INE, clamor general

“Tomemos el edificio de Contacto hoy y borremos un estorbo…”

Maestros de la CNTE y SNTE

Nunca hemos negado los derechos que tiene el magisterio para exigir el pago de prestaciones. Hacen bien en protestar, pero no es tirando las aulas como lograrán la liquidación. Se puede hacer de una y mil maneras, pero no esa…..CALMA.- El otro día, cuando les criticamos que dejarían a los niños sin clases toda la semana, la SNTE y el CNTE en pleno se nos vinieron encima y nos calificaron de todo, hasta de ser compadres de Aispuro. Uno hasta llamó a tomar la sede de Contacto hoy para eliminar un estorbo…..AMENAZA.- Alguien califica ese llamado como amenaza no nada más al periódico, sino al que escribe, aunque…ya estamos curados de espantos. No somos ni pretendemos ser monedita de oro, pero seguiremos señalando cuanta vez vuelvan a perjudicar a los niños…..PAGOS.- El gobierno anunció ayer que pagaría lo atrasado en cuatro exhibiciones, pero los maestros no aceptaron y tampoco cancelaron su llamado a paralizar las escuelas de la entidad, de modo que, oooooooootra vez están tiradas las clases…..DUDAS.- Entre los que nos maltrataron hubo quienes preguntaron si traemos algo contra el magisterio, y aunque lo hemos repetido, no terminan de creernos. No es nada personal contra los maestros, porque nosotros vivimos eternamente agradecidos con los de su clase que nos sacaron de la ignorancia. Primero los bien recordados maestros “Rafaelita”, “Carmelita”, “Magdalena”, “El Profe Reyes” y el “Profe Alfonso” de la Miguel Alemán No. 7, y la profesora Olga Margarita Ruiz de Bracho. Nunca tendremos para pagarles lo que hicieron de mí, de un absoluto ignorante por lo menos me enseñaron a leer y a escribir. Es decir, no tenemos nada contra el magisterio, por el contrario, admiramos la unidad del gremio, pero…repetimos: No es tirando las clases como conseguirán sus objetivos, toda vez que pueden recurrir a cualquier otro método sin que perjudiquen a nuestras futuras generaciones, entre las que están quizá muchos de sus descendientes. Saben ellos mismos que están mal con su proceder, que es desproporcionado y de una afectación incalculable…..APROBADO.- Excelente que el gobierno haya clausurado el hospital Del Parque donde surgió el brote de meningitis, consecuencia de un desatino o error del anestesista, porque la opinión pública también estaba volcada contra los medios sugiriendo que estábamos protegiendo al negocio, al fin “vendidos y chayoteros”, aunque en la realidad la autoridad nunca lo dio a conocer por razones que desconocemos. O sea, sabíamos que el Del Parque fue el primer hospital en que apareció la consecuencia del desatino médico, pero necesitábamos la confirmación oficial que se emitió esta madrugada tras la clausura del puesto médico. Ojalá que se desdigan los que nos acusaron de “paleros” y “tapaderas”, además de “vendidos y chayoteros” con los dueños del referido hospital…..CHAYOTES.- No menos maestros también nos acusaron de “chayoteros” y de formar parte del cártel del sobre amarillo que le estábamos haciendo el trabajo sucio al Gobierno del Estado, aunque en la realidad la administración estatal ni siquiera ha designado un director de comunicación, y quien se cree va a ser el responsable, no tiene oficina. Aparte, aclararle a los que desconocen qué es el “chayote”, que en el pasado se usaba para identificar el sobre amarillo con que corrompía el gobierno a los periodistas, pero…los tiempos han cambiado tanto que ya no hay sobres amarillos ni cochupos en efectivo. Ahora cualquier egreso del gobierno es por la vía digital, ya no existe aquella deleznable figura que identificaba a los corruptos. El problema es que, ahora, ante cualquier nota que no le parezca a alguien, aseguran que los periodistas escriben siempre para cuidar y proteger al gobierno que les da dinero a manos llenas, como seguramente están pensando del pasado gobierno, que se llevó las talegas de efectivo por millones luego de llenarles las bolsas a los periodistas, cuando la administración pasada andaba en el Sexenio de Hidalgo cargando con lo que se atravesara, pasando por la cubeta del trapeador y las millonadas que manejaron en efe los inocentes angelitos. La triste realidad precisa que casi todos los exfuncionarios, hasta el quinto nivel, empezaron a llevarse los dineros públicos desde iniciada la administración, no se esperaron al último año. Por eso está quebrada la administración y no halla por dónde empezar a levantar los escombros. Esteban Villegas encontró un vil quebradero en lo que fuera la Secretaría de Finanzas. Todavía no le encuentran la hebra a ese desmadere, qué van a andar preocupándose por repartir “chayotes” y sobres amarillos…..APLAUSOS.- Totalmente de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador en reducir al máximo el gasto electoral en México. Sí, que se acaben los plurinominales y que se reduzca el número de integrantes de los congresos, pero de eso a desaparecer el Instituto Nacional Electoral, de ninguna manera lo justifica. No estamos de acuerdo. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite en www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

