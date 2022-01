+ Priistas y panistas insisten en hacerse el hara-kiri

+ Los priistas hacen perder al PRI: Arturo Yáñez

+ Unidad, piden prianistas, pero nadie cede

+ Flores está por completar su primera vuelta al estado

+ El as bajo la manga de Luis Enrique Benítez

“Vaya bromitas de los futuros maestros de La Granja…”

Juan Pueblo

Priistas y panistas han llegado a un punto de egocentrismo y mezquindad que prefieren perder la elección que permitir que el otro sea el que escoja al candidato a la gubernatura, a pesar de que saben que de irse de forma individual van al matadero…..TORMENTA.- Unos y otros entienden que si se deshace la alianza Va por Durango no ganarán ni un concurso de vecinos. Hoy mismo, Arturo Yáñez alerta a sus compañeros de partido que aunque parezca absurdo son priistas los que han hecho perder al PRI…..UNIDAD.- El sueño de los aliancistas es la unidad de los tres partidos. La Guadaña pidió esta mañana, casi suplicó que unifiquen criterios los aspirantes a la candidatura al gobierno para poder llegar fortalecidos a la elección, solo que…los panistas están tan encarrerados en su proyecto que Héctor Flores está por completar su primera vuelta al estado y en todas partes ha hecho entender que es el candidato del PAN y lo será de la alianza, para lo que utiliza como soporte los buenos números alcanzados por los blanquiazules en la última elección. Los tricolores no quieren saber nada de los números de la pasada votación y se remiten a la postura tanto de Alejandro Moreno como de Rubén Moreira que por nada del mundo aceptan que el candidato venga del PAN, pero se han cerrado a todo, incluyendo la posibilidad de que los de enfrente pongan un buen gallo que dé pelea y que gane la gubernatura. Total que no avanzan los aliancistas en el punto medular del proceso, siguen entrampados, los panistas en que sea Flores y los priistas a poner a Esteban Villegas, no obstante que al interior del tri hay otros aspirantes…..RUN RUN.- Se dice, no está confirmado, que aunque el PAN solo registró a Héctor, el PRI permitiría que se inscriban hasta tres suspirantes: Esteban Villegas, Luis Enrique Benítez y Leticia Herrera. Esteban es el que mejor califica en las encuestas, pero parece que las encuestas no sirven en el PRI, o no se consideran para la nominación del candidato. Sobre las aspiraciones de Benítez, no anda tan errado el hombre, pues se estima que siendo presidente del CDE del PRI pudo dar acomodo a poco más del cincuenta por ciento de los delegados, y si la decisión se va a la convención por delegados, va a robar, pues tiene la mayoría. Lety, por su parte, ha advertido que parece que llegó ya el tiempo de decirle adiós al partido. Si no resulta la candidata tricolor, se irá y sin chistar a Movimiento Ciudadano, donde ya le tienen preparada la gran recepción y la respectiva pachanga, pues el partido de Dante Delgado estaría midiendo los terrenos para convertir a la hija de don Carlos en la tercera gobernadora, o de menos llevarla a la candidatura…..CAMPAÑA.- La diputada con licencia Marisol Carrillo soltó esta mañana un contundente: Señora Marina, aquí está su equipo de cobardes, que por nada del mundo me permiten regresar a la curul para la que pedí licencia por unos días, pero como dicen que el que se fue pa’ la grilla perdió su silla, pues… Acepta que están molestos por haber respaldado a José Ramón Enríquez en distintos episodios, pero que pase lo que pase, a Joserra no lo dejará solo en ningún momento, dice…..CACHAVOTOS.- Miguel Lazalde, el presidente estatal del PRD, volvió a demostrar su comodidad en la alianza, en la que es posible ganar mucho y perder poco o nada. Sugiere que el PRD respaldará a quien resulte el abanderado aliancista, Héctor Flores o Esteban Villegas, vaya comodidad del hombre. Qué bonito está este borlote….TÓMALA.- Mario Zaldívar, subdirector vial, admite que muchas licencias de manejo las entregan sin saber lo más mínimo del licenciado, o el que recibe la licencia, sin saber, sobre todo, si tiene alguna pericia sobre el manejo de vehículos a motor, de ahí que no pocos se han desgraciado su vida, y hasta han muerto por haberse confundido entre el freno y el acelerador. Zaldívar asegura que en el caso intervienen muchos diputados. Actúan como representantes de los interesados en la licencia y no permiten ningún examen, de modo que son nuestros diputados, o de menos los que se atreven a ese tipo de gestiones, los responsables de muchos de los accidentes automovilísticos fatales que se han registrado en Durango en los últimos tiempos. Claro que la autoridad hace mal en ceder ante los legisladores, que los manden por un tubo, así como mandan a otros cuando no llevan el acta de nacimiento del abuelito y otros documentos absurdos que exigen para expedir la licencia. He dicho…..APROBADO.- Esta es la intención del presidente Andrés Manuel López Obrador para los mexicanos: Entre sus deseos para los Reyes Magos están la salud para los mexicanos, mantener los valores y que el pueblo siga siendo bueno y fraterno. O sea, a pesar de todo el jefe de la nación tiene buenos deseos para su pueblo. Ojalá se le cumplan al pie de la letra. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más frecuentada por los internautas de Durango de todos los tiempos, la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp