+ Amarga sorpresa por el segundo “Culiacanazo”

+ Sitiada la capital del vecino estado de Sinaloa

+ Los efectos alcanzan hasta nuestro Durango

+ Cierran casetas de Coscomate y Mesillas

+ Ojalá que no sea una sacudida al avispero

“No salir a las calles, piden en Sinaloa, pero lo replicamos nosotros en Durango…”

Juan Pueblo

Los efectos del segundo “Culiacanazo” nos alcanzaron con el cierre de dos y quizá tres de las casetas de la súper a Mazatlán, pero ojalá y ahí quedaran las cosas. Dios quiera que no hayan sacudido el avispero…..PELIGROS.- Ante el problema de la vecina entidad y el riesgo de que contamine a nuestro estado Caminos y Puentes Federales decidió cerrar en ambos sentidos hasta nuevo aviso las casetas de Coscomate y Mesillas…..CAOS.- Nos amanecimos este cinco de enero con el caos desatado en la capital sinaloense por la madrugada para detener a Ovidio Guzmán que es pedido por el gobierno de los Estados Unidos. Personal castrense logró la detención y lo trasladó de inmediato a la Ciudad de México de donde es posible sea extraditado al vecino país, pero de eso poco ha trascendido…..RIESGOS.- La situación es de absoluta incertidumbre nacional, pues hasta este momento la Secretaría de la Defensa Nacional solamente ha emitido un comunicado en el que señala la detención de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “Chapo” Guzmán, y que todo se ejecutó con estricto apego a la legalidad. Tras la captura, dice la SEDENA, numerosos civiles levantaron barricadas y bloqueos en 19 puntos de la capital sinaloense, pero nadie habla si hay bajas de uno o de ambos bandos y si las hay cuántas son. Sobresale, no obstante, el llamado del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, para no salir a la calle si no se tienen necesidades estrictas, justo por los riesgos persistentes en las calles. Acá, en Durango, nadie ha sugerido ese mismo pedido, pero lo más lógico es no viajar hacia el vecino estado y viceversa, los peligros de algo sorpresivo están presentes en todos los puntos de la geografía sinaloense. Nosotros, para adelantarnos a las autoridades y aunque no somos autoridad, sugerimos a nuestros seguidores que no intenten salir a carretera, que no hay condiciones para asegurar el libre tránsito. Lo mejor, como dice el mandatario del vecino estado, hay que esperar el tiempo prudente a que pase la crisis y regresen las cosas al orden que teníamos antes de este violento incidente en el que, según tomas, el Ejército mostró nuevamente su capacidad de fuego. Es de subrayar el dicho del secretario de la defensa Luis Crescencio Sandoval González, que al llegar la tropa a Culiacán, advirtieron a todo mundo que “no venimos a hacer la guerra, venimos a restablecer la paz”. No obstante, insistimos, ojalá que la detención de Ovidio no haya sido una sacudida al avispero y venga a generar algo mucho peor, especialmente en Durango, donde bien que mal tenemos paz, tenemos orden y llevamos una vida tranquila que ojalá no perdamos ante la circunstancia…..TROFEOS.- Es posible decir que, de acuerdo a informes extraoficiales, la captura del hijo del Chapo es uno de los trofeos que entregará nuestro gobierno al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en su próxima visita al país, aunque inicialmente se dijo que iría a la Ciudad de México, otras vías aseguran que nada más recorrerá alguna parte de la frontera chihuahuense, sacudida la semana pasada por el incidente violento que generó la evasión de presos de alta peligrosidad (cuyo líder, se aseguró esta mañana, fue abatido por la policía en la fronteriza ciudad). O sea, Biden encontrará una ciudad golpeada por la delincuencia y, de ahí la captura de Ovidio, dado que los autores del motín en la cárcel juarense pertenecen al cártel de Sinaloa. Repetimos, ojalá que el segundo “Culiacanazo” no vaya a ser una sacudida al avispero que, antes que paz, nos deje el caos, la destrucción y muerte, como ya pasó en Ciudad Juárez al inicio de semana…..APLAUSOS.- Soy de aquí, esta es mi casa, vengo a sumarme al equipo de trabajo del Instituto Tecnológico de Durango, dijo ayer el nuevo director del ITD Guillermo de Anda Rodríguez al asumir el importante cargo. El nuevo funcionario forma parte del cuerpo de directores del Instituto Tecnológico Nacional, es un hombre capaz, que puede devolver pronto la paz y tranquilidad a la importante institución educativa, la primera escuela de educación tecnológica del interior el país. Ojalá alcance sus objetivos, que mucha falta le hace a la sacudida escuela…..REACCIÓN.- Ayer comentamos de la tardanza que está imperando en los trámites del replaqueo. Rápido tiene que ponerse remedio a ese problema, pues no es posible que tengan a la gente hasta cinco o más horas esperando. La supuesta opción en línea no existe, pues la página está caída o nunca funcionó, pero…por el bien de la recaudación, tiene que ponerse remedio a ese lastre que está desanimando a muchos a intentar obtener sus láminas, pues no es cosa sencilla estar de pie cinco horas o más. No al menos para los viejanos que ya no nos cocemos al primer hervor. Ahora, ayer nuestros seguidores nos hicieron llegar un video en el que, minutos antes de las 17:00 horas ya está todo cerrado. Eso no es posible, para atender a esos cumplidos contribuyentes, hay que instalar de perdido dos turnos y que haya más celeridad en la atención. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

