“Chicotito”

+ Oficialmente casi 700 mil muertos por covid

+ Otros estiman los números en un 1.7 millones

+ Esteban sigue punteando tendencias en Durango

+ Ochoa también puntea en elección municipal

+ AMLO pidió a Aispuro no hicieran alianza

“Lo mejor de todo… ya se van…

Anónimo

Hoy, 5 de febrero de 2022, se conmemora una de las fechas más importantes en la historia de México. Especialmente trata de la batalla de Puebla entre los ejércitos de México y de Francia. La batalla más importante ganada por nuestro país. Eso dice la historia, aunque… hay los que dudan de que alguna vez México haya vencido a Francia…..MUERTOS.- La OMS reconoce que los muertos por covid en México se acercan a los 700 mil, nada qué ver con los 200 o 300 mil que reconoce el gobierno, y menos con el más de millón y medio de fallecimientos que estiman otros…..CERTEZA.- Si algo nos deja la realidad de la pandemia es la desaparición de más de 6 millones de personas, entre los que se fueron familiares, amigos, conocidos y demás, pero lo más lamentable, que el problema no ha terminado, sigue tan amenazante como siempre. Aunque han bajado los contagios y las muertes, el problema persiste y con riesgo de recrudecimiento sobre todo para el próximo fin de año…..CRISIS.- China, uno de los países más poderosos de la tierra, está padeciendo lo indecible con el coronavirus. Y lo está padeciendo más ahora que cuando nació el virus, pues la autoridad hizo lo correcto y no le hizo ni cosquillas al pueblo chino. Ahora sí está sufriendo en serio que ha obligado la limitación de actividades y volver a las medidas precautorias conocidas. Es decir, el problema no está resuelto, lo tenemos todos pendiendo sobre nosotros. La Organización Mundial de la Salud insiste que las medidas precautorias deben mantenerse, pero no faltan los despistados que sugieren que la pandemia ya es historia, nada más inexacto que eso…..BRÚJULA.- El que escribe no tiene la culpa que no hayan leído desde el principio mi columna de ayer para enterarse de la realidad plasmada. Dijimos que Marina Vitela puede alcanzar los 15 puntos que le lleva Esteban Villegas, pero lo dijimos en base al informe de Massive Caller, la empresa de Monterrey que hoy asegura que Morena puede ganar, y sobradamente, en Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Su último estudio de mercado marca la diferencia favorable a Morena en aquellas entidades, mas no en Aguascalientes y Durango. Todavía hoy insiste que en la hidrocálida entidad Tere Jiménez, de la alianza PAN, PRI y PRD, materialmente tendrá un día de campo el 5 de junio, pues lleva una diferencia de más de 20 puntos sobre Nora Ruvalcaba, de Morena y sostiene que en Durango Esteban suma 45.1% de las tendencias del voto, por 31.9% de Marina Vitela. Ojalá y que hoy sí lean completo el comentario y no nos fusilen nomás por fregar al vecino…..ASEGUNDE.- Y respecto a la elección en el municipio de la capital, la misma empresa regia asegura que Toño Ochoa tiene un estimado de 41.5%, por 31.4% de Gonzalo y un alejadísimo 16.2% de Martín Vivanco. Repetimos, son números de Massive Caller, no nuestros. Números que de ninguna manera pueden o deben considerarse como la gran verdad. Son estimaciones científicas de los encuestadores y será cosa de esperar a las votaciones como para saber cuánto acertaron y cuánto fallaron. La empresa encuestadora, en su informe da a conocer el método científico aplicado, de manera que ahí podemos deducir cuánto de razón tienen y cuánto de equivocación llevan esos datos…..TIEMPOS.- Aclarar a nuestros incrédulos lectores que la situación de impago del Gobierno del Estado puede afectar seriamente a Esteban. El adeudo millonario de la administración estatal a constructores, maestros, comerciantes, etc., de no resolverse antes de las votaciones, puede incidir en serio en los números finales. Villegas no es el responsable de la quiebra estatal, aunque no faltan quienes quieren meterlo al rollo ese, pero al final los afectados no buscarán al que se las hizo, sino al que se las pague, y el más cercano para esos efectos será nada más y nada menos que Esteban Villegas. Sería una gran ingratitud contra el candidato de la alianza Va por Durango, pero así es esto…..CHISMES.- Luego, se supo en el peinador que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al gobernador José Aispuro que se saliera del proceso electoral, que no se metiera y que, por el contrario, hiciera lo posible por que no se integrara la alianza, pero al final el mandatario estatal fue uno de los principales impulsores del grupo opositor. Por tanto, y aunque AMLO vea que se está hundiendo Durango, no mandará un quinto para nada. Así es esto mi hermano…qué le vamos a hacer…..CALMA.- Es decir, como la Chimoltrufia, que así como decimos una cosa decimos la otra, porque es bien sabido que el gobernador Aispuro ha tenido recientes entrevistas con el jefe de la nación y seguramente se habrá tratado el tema, aunque hasta ahora no haya producido ningún efecto positivo como era de esperarse…..LÓGICA.- Rodrigo Mijares ya anda entregando obras municipales. Salum desoyó a la crítica y lo regresó al cargo, eso se supone, lo que quiere decir que regresaron los moches en efe y por adela, moches que al ingresar a la buchaca ya no salen ni por descuido. Qué afán de llevarle las contras a la sociedad, pero en fin, como dijeron los morenistas: “ya se van…”…..Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

