“Lo que nos faltaba, también hay Coca Cola “patito” en el mercado, hecha con mucho más veneno…”

Nada nos justifica a nosotros ni a ningún periodista infringir el reglamento vial, lo marcamos porque en ocasiones hay que cambiar de carril con o sin direccionales. Está mal, y lo aceptamos, pero la urgencia nos persigue…..ALTO.- Nosotros no llevamos ni torretas ni sirenas como para irnos abriendo paso en las calles, y eso nos cuesta llegar tarde a los distintos eventos informativos como los que narramos a ustedes todos los días…..ÓRALE.- Y como la Chimoltrufia, también podemos decir lo que subrayaba el bien recordado Pedro Gómez Castillo: Las calles no tienen dueño, son de todos, y todos podemos utilizarlas en nuestros desplazamientos. Lo marcamos porque hay muchos muchachos que ponen el grito en el cielo cuando hacemos alguna de nuestras maniobras, pero lo más seguro es que tengamos prisa para poder informar a ustedes de lo que está sucediendo, de lo contrario se nos complicará más y quizá no lleguemos nunca a los hechos noticiosos…..APROBADO.- Esteban Villegas ha insistido desde que asumió el mando estatal en la persecución puntual de los súper machos que tienen como afición agarrar de pera loca a la esposa o a la novia. Lo dijo ayer y lo advirtió para los malvados que no respetan al ser más hermoso que Dios nos regaló a los hombres. Aprovechar el viaje para decir que nuestro gobernador se afianza en el “Top Ten” de los diez mejores mandatarios estatales, con más actividad y muchas más gestiones ante las distintas oficinas federales, tanto que ya los tiene “santos”, según decía el otro día el corcholato Adán Augusto López. Y luego, también en dirección al mandato estatal, Durango sigue siendo una de las entidades más pacíficas del país, marcando en todo momento por debajo de la media nacional y, hay que reconocerlo, es por el bien de todos….ÁNDALE.- Los comerciantes de la calle Patoni, entre 20 de noviembre y Pino Suárez, pidieron permiso para cerrar la calle y poder exponer sus mercancías al aire libre. Sería algo novedoso, sobre todo por tratarse de una importante época del año, pero luego le agarran grano y no quieren regresar a sus locales, por eso la regidora Arlina Adame les negó el permiso, pero ya invadieron la arteria, con permiso o sin él, y eso tampoco está bien. Ante la circunstancia, no les extrañe que una noche de estas llegue la motoconformadora y carruche con todo, así tampoco son las cosas. No es legal, por tanto el que se ríe se lleva…..ATOLE.- Cerraron esta mañana la escuela Centenario de la Revolución por la ausencia total de agua potable, los niños y los maestros no tienen líquido ni para lavarse las manos. Exigen que Aguas del Municipio les arregle pronto ese problema o de lo contrario le chismearán a Toño Ochoa, que nada tiene que ver en el asunto. Y por otro lado, ojalá que este plantel y muchos otros del nivel sean tomados en cuenta en La Nueva Escuela Mexicana, porque para otros no es más que una extraordinaria intención de hacer bien las cosas, pero imposible de aterrizarlo. Le hablan secretario Adame…..LAMENTABLE.- Malo que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidiera a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no votara su Plan B, porque de acuerdo a nuestra Carta Magna, se trata de poderes autónomos en los que uno no puede meterse con el otro, por un lado, y por el otro, más malo, con qué cara pide ese favor a la Corte, después de la …inga que le ha puesto a los ministros y a la misma presidenta Norma Piña. Ahí está la respuesta que ni siquiera dieron al jefe de la nación, sino a través de medios: El Plan B se discute el próximo lunes y, aunque no lo dijeron, lo más correcto es suponer que habrán de desecharlo, como propuso el ministro Alberto Pérez Dayán…..VENENO.- Siguiendo con la narrativa al gran daño causado a los mexicanos por Coca Cola y otros venenos, y acorde con lo que comenta esta mañana el extraordinario cantante duranguense Genaro Chávez, sobresaliente influencer él, mejor identificado como El Consentido, antes de empezar a libar, y después, por allá de las 11 de la noche cambia al Sin Sentido (bueno, este es un chiste reciclado que alguien contó hace años) el caso es que sobre la venenosa Coca Cola, ahí les va lo que hallamos en la historia. -En 1999, un grupo de trabajadores colombianos presentaron una demanda contra Coca-Cola, acusando a la empresa y a sus filiales de complicidad en el asesinato y la tortura de sindicalistas en Colombia. La demanda se presentó en un tribunal federal de Estados Unidos y fue desestimada en 2003, pero se presentaron apelaciones y otros casos similares en años posteriores.

– En 2003, un grupo de consumidores estadounidenses demandó a Coca-Cola por publicidad engañosa, alegando que las afirmaciones sobre los beneficios nutricionales de ciertos productos eran falsas y engañosas. La demanda fue resuelta en 2010 con un acuerdo que obligaba a Coca-Cola a cambiar la publicidad de ciertos productos y a crear un fondo de compensación para los consumidores afectados.

– En 2010, Coca-Cola y PepsiCo fueron demandadas por el estado de California por no advertir sobre la presencia de 4-metilimidazol (4-MEI) una sustancia considerada cancerígena, en algunos de sus productos. Las empresas acordaron pagar una multa y reducir los niveles de 4-MEI en sus productos.

– En 2020, Coca-Cola y otras empresas de bebidas fueron demandadas en México por presuntamente engañar a los consumidores sobre el contenido de azúcares en sus productos. La demanda fue presentada por una organización de consumidores y se encuentra en proces Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contacttohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy o en redes sociales, pues estamos punteando en todas.

