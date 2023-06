+ Manotazo de Morena sobre la mesa electoral

+ Se lleva el gran botín del Estado de México

+ El PRI gana en Coahuila, pero… nada qué ver

+ Ya debieron renunciar los líderes del PRIANRD

+ Propone regidor que quien tire basura la recoja

“Las calles no son de nadie, son de todos, y si alguien las ensucia cobrémosela todos y que las limpie de inmediato…”

Regidor Humberto Santana

Morena da el primer manotazo sobre la mesa al ganar el Estado de México. Tiene la mesa servida para repetir en la elección de 2024, a menos que la oposición despierte y logre lo que ahora parece imposible…..VOTOS.- Delfina Gómez conquistó la entidad que mueve la segunda economía más importante del país, la del Estado de México. El PRI ganó Coahuila, pero la diferencia en el padrón electoral es abismal entre las dos entidades. Delfina gobernará a casi 18 millones de personas, en tanto que Manolo Jiménez, que se perfila para el triunfo, representará a poquito más de tres millones de personas…..PRONÓSTICOS.- El caso es que, amarrando el Estado de México, Morena ha dado un paso grande en las posibilidades de victoria el próximo año. Eso estiman los expertos, que aseguran que los 13 millones de votantes del Edomex volverán a sufragar por el partido de Andrés Manuel López Obrador para elegir a un nuevo presidente o presidenta, y eso significa un importante paso en la conquista del 2024…..FUERA.- Aunque los números no son del todo tan distintos o distantes, la realidad es que PRI, PAN y compañía trabajaron para perder. No hicieron mucho para alzarse con la victoria, no obstante el lado positivo que muchos le encontraron a Alejandra del Moral. Los analistas dicen que si Alejandro “Vandalito” Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano tuvieran vergüenza, ayer mismo debieron renunciar a la dirigencia de sus partidos, toda vez que el PRI por primera vez perdió su bastión más importante, el reducto más significativo para los tricolores. “Vandalito”, sobre todo, debió dar un paso de lado y dejar su partido en mejores manos. Sobra comentar que su estrategia no funcionó, si es que hubo estrategia, o de plano se quedaron cortos, pues la morenista Delfina le sacó un mundanal de votos a Alejandra, no obstante que por momentos los observadores creyeron que Ale tenía serias posibilidades de triunfo, que se vinieron abajo a medida que avanzó la votación…..APENADOS.- Lo cierto es que ninguno de los líderes de la desmoronada alianza ha sentido alguna pena y lo menos que han pensado es renunciar. Si no tienen nuestra vergüenza, y por si fuera poco, todavía algunos comentaron temprano que el propósito de Vandalito es buscar y encontrar la candidatura presidencial, aunque visto queda no gana ni un concurso de rey feo en la colonia. La triste realidad es que los priistas no entienden todavía quién los arrolló, un tren o un tráiler cargado con acero, pero tan aturdidos los ha dejado que se han quedado sin aliento como para seguir peleando, como para de menos meter las manos y que no les sigan pegando. Ayer mismo debieron reaccionar y exigir la salida de más de cuatro nefastos que siguen operando en contra al interior de los partidos, pero todo mundo parece adaptarse a la terrible adversidad que les augura un panorama mucho peor para el año próximo. Por eso hay que cambiar en los partidos de oposición hasta de colores, ya no digamos de dirigentes. Hay que echarlo todo a la basura y empezar desde abajo en busca de mejores perspectivas, si no lo hacen, la suerte está echada: El abismo les espera con los brazos abiertos…..APROBADO.- Y, claro, reconocer que son varios millones de mexicanos que han respaldado al partido Movimiento de Regeneración Nacional, pero sobre todo el impulso que ha dado a sus colores el presidente Andrés Manuel López Obrador que, dicho sea de paso, algo bueno está haciendo en la Presidencia de México, porque no son pocos los que votaron a favor de su organización política, sino es tal la cifra que para otros significa un portazo en las narices a los supuestos opositores. Que ya no existen, que fueron borrados de un plumazo en las urnas, y no hay ni cómo defenderlos…..PRESAGIO.- La escandalosa derrota del PRIANRD en el Estado de México hizo olvidar a todos la victoria de Manolo Jiménez en Coahuila, que así consiguió la sobrevivencia del PRI en el contexto político nacional, aunque se trata de una victoria entre comillas, colgada de alfileres, dado que todo se originó en la división morenista, que nunca se pusieron de acuerdo los aspirantes y, al final, terminaron operando a favor del priista, que así le asegura una sobrevivencia de 6 años más en la vecina entidad, pero consuelo de tontos, pues Morena prácticamente ha tomado posesión de todo el país y eso es lo que debe reconocerse…..FANFARRIAS.- La administración estatal está echando la casa por la ventana para conmemorar el natalicio de Francisco Villa. Sin echarle mocos al atole diríamos que colocados en la balanza los pros y los contras sobre las hazañas villistas, nosotros esperaríamos un tiempo, si es que la Inteligencia Artificial y el señor de arriba nos lo permiten, para entender la profundidad de los hechos del sanjuanero masacrado en Chihuahua por varios afectados.

Saludos

