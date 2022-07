“Chicotito”

+ Está confirmado, Durango no está “quebrado”

+ Ya le agarraron la jugada al tesorero estatal

+ Aunque faltan de pago muchos acreedores

+ Se organizan para también exigir su billete

+ Se roban el dinero y se roban los votos: Gonzalo

“El método más efectivo para cobrar deudas atrasadas, la marcha, el bloqueo o la toma de oficinas…”

Juan Camaney

Durango pues, queda científicamente demostrado, no está quebrado ni en números rojos. Tiene el dinero para cumplir los compromisos, pero alguien no quiere y no se le ven trazas para cuándo…..TÁCTICA.- La estrategia del secretario de Finanzas ya se la descubrieron más de cuatro y es donde se está estrellando el cuestionado funcionario. Ayer, el Sindicato de los Tres Poderes paralizó las oficinas estatales, y por la noche lo pusieron a mano o de menos les firmaron un documento en el que se comprometen a pagar…..JUGADA.- Enseñó las cartas demasiado el señor secretario de Finanzas y por ahí lo están agarrando, los que pueden claro, porque los que no, como los constructores en lo individual, y ni en lo grupal, han podido obligarlo a que les pague, lo mismo comerciantes diversos que le estuvieron fiando al gobierno estatal. No están organizados, no pueden hacerle una marcha o tomar las oficinas como hizo ayer Tres Poderes. Pero sí fueron los maestros, bloquearon la ciudad, por la noche les pagaron, los maestros de inglés, bloquearon los accesos a Finanzas, por la tarde les pagaron; los policías estatales se amotinaron a la puerta del CCB, y aunque hubo hasta mad…erazos, por la noche les liquidaron lo que les debían. Muchos otros miles de empleados estatales en lo individual también están pasando aceite, por decirlo elegantemente, pero los traen a pan y agua, y a veces a pura agua y nadie los defiende…..PROFECÍAS.- Será el final de nuestros tiempos o no sabemos qué, decíamos ayer, que se verán cosas mucho peores, porque ante la circunstancia, confirmada anoche, es cosa de un bloqueo o una marcha para que aflojen el dinero no liquidado, y muchos acreedores se están organizando para tratar de armar un bloque parecido al de los tres poderes para exigir al tesorero que se ponga a mano antes de irse. ¡Suerte…!…..LIMPIEZA.- O sea que, lo de los Tres Poderes estaba camino a convertirse en “jale limpio”, que les tumbaron los descuentos a los trabajadores y alguien se los estuvo enchalecando para regresárselos multiplicado, es posible, aun cuando todo este tiempo ese personal anduvo exponiéndose a un accidente sin estar pagados los seguros de vida y otros. Es que ahí no cabe el trillado cuento de que “la Federación no envía los recursos a tiempo…”. Se trata de dineros sagrados que les descontaron a trabajadores y empleados, y era dinero limpiecito que iba a parar a no sabemos qué cuentas…..CANSANCIO.- Empleados y funcionarios estatales se cansaron ya, están entregando la administración mucho antes de la fecha señalada para el cambio. No es posible lo que está haciendo el actual gobierno, ha dejado de gobernar quizá por cansancio o por falta de ganas, dijo ayer el diputado Luis Enrique Benítez al referirse a lo que sucede en el gobierno local, pues ya nadie va a sus oficinas, y largos se les hacen los casi dos meses que le restan a la administración…..PROYECTOS.- Estuvimos en Saltillo, les platicamos el fin de semana pasado y pudimos enterarnos que en la capital coahuilense están proyectando y, cerca del concurso, seis periféricos (leyó usted bien, 6) para resolver los problemas viales de la ciudad que cada vez son más complicados precisamente por el incremento en el tránsito de vehículos. No tenemos idea de cuánto pueden costar los seis periféricos, pero ha de ser un mundo de dinero, cuando acá no podemos terminar el puente del Francisco Villa. Ah, cómo es ingrata la vida con Durango…..CAMBIO.- Lo bueno es que está por entrar Esteban Villegas al relevo y las ganas que trae de hacer bien las cosas puede ser la diferencia. Y que no traiga de tesorero a otro “Totoy” porque nos acaba de cargar la tía de las muchachas. Sobre el caso, decir que ya andan muchos desesperados queriendo aparecer en columnas para hacerse del cargo y por ahí hasta se ofrecen en las redes que ojalá no vayan a sorprender a Villegas. Dios quiera que el próximo gobernador tenga el tino necesario para llevar a su administración al mejor prospecto y que pueda ayudarle a hacer una buena gestión porque, la saliente, parece haber retrocedido treinta años, por lo bajito…..RIQUEZA.- Alejandro “Vandalito” Moreno, el dirigente nacional del PRI, salió ayer a los Estados Unidos para quejarse ante distintas instancias internacionales sobre la persecución de que es objeto. Hoy, hasta AMLO se dijo molesto por la forma como catearon su casa, “fue indigno”, dijo, por lo que aparentemente regañó a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. Y, acabando de hacer sus denuncias en la Unión Americana, Malito se va a Europa a denunciar la persecución del presidente y de la gobernadora, aunque Alejandro se las verá negras para demostrar que los audios difundidos fueron editados para perjudicarlo e inventarle delitos. Ojalá que lo demuestre, que resulte inocente y confirme que efectivamente es objeto de una despiadada persecución indebida…..ARRANCAN.- Alejandro González, socio mayoritario del PT, se queja de que el gobierno se roba el dinero y se roba los votos. La caravana de la justicia, que originalmente salía el jueves de la semana pasada, al final quién sabe cuándo sale, pero quizá hasta que el tribunal local electoral emita su fallo, porque antes no puede ir ante el tribunal federal. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche, o en nuestras redes sociales, en las que somos líderes.

Muchas gracias

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp