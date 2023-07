+ La cloaca sigue aventando bazofia pandilleril

Era de suponerse que la “pérdida” de cientos o miles de laudos laborales hallada en la Consejería Jurídica podía ser una constante en las demás dependencias y, pues sí, la Secretaría de Educación también “perdió” miles de millones…..LÓGICA.- Y si empleamos la lógica hallada en la Consejería y Educación, apostamos doble contra sencillo que el procedimiento lo repitieron en todas las dependencias estatales. ¿Quieren perder una lana? O ganar doble, que es nuestra oferta…..BURLESCOS.- No hace mucho alguien me aseguró ver al tristemente célebre “Totoy” cargando el carrito en un supermercado como quien se sacó la lotería, sin límite de tiempo. Y ayer, nos topamos a otro gran saqueador, el exsecretario de Educación. Uno de los Rubenes, del sector educativo, saliendo también con carro cargado de una tienda allá por el bulevar Domingo Arrieta. La moraleja no tiene que ver con que caminen libremente por la ciudad, estarían en su derecho, pero lo lamentable es que nadie los está buscando, ni a ellos ni a sus pandillas, y que quizá la Interpol también se hace “muuu”, no ven a los nuevos multimillonarios pasear por el mundo sin preocupación de ningún tipo, porque la denuncia de hoy de Guillermo Adame contra su antecesor Rubén Calderón y sus bandoleros de menos debió generar un citatorio para los “nuevos ricos”, pero eso parece que está nada más en nuestra imaginación…..APROBADO.- También creemos que antes de dar a conocer un nuevo estilo, de los miles que utilizaron para saquear la entidad, los conocemos ya todos o casi todos, la administración de Esteban Villegas debía presentarnos los primeros trofeos del magno atraco estatal. Hay muchas maneras de traer a decenas de ladrones a rendir cuentas, y pasar de las lamentaciones a los hechos, a lo concreto….. NECEDAD.- El presidente Andrés Manuel López Obrador avisó ayer que en su momento volverá a exigir cuentas a los miembros del Poder Judicial para que expliquen por qué ganan más que él, pero…ninguno de sus jurídicos le ha convencido de que el Poder Ejecutivo no puede mandar en el Poder Judicial. Sobra suponer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación volverá a darle palo a sus insanas insistencias. Ayer, sin embargo, leímos a un adorador de Morena sugerirle al jefe de la nación que: “Fíjense bien en los tiempos, cumplan con la ley al pie de la letra, como lo marca para que los ministros no tengan razones y vuelvan a rechazarlos…”. Lo que nos confirma que los ministros tuvieron razón en sus fallos contra el Plan B, y ahora respecto al “porqué otros ganan más que el presidente…”. O sea, sí se pasaron las leyes por el arco del triunfo y aun así le exigen al alto cuerpo colegiado nacional que apruebe lo improcedente…..BILLETAZOS.- Adán Augusto López Hernández, uno de los corcholatos lopezobradoristas, es de los que más han gastado en la promoción “interna”. Tiene anuncios espectaculares por todo el país, por montones, pero él asegura que “no he mandado colocar uno solo…”. Va a decir que “son mis seguidores los que han costeado y coordinado esas acciones…”, y contra ellos no puede ir nadie, o sea, viéndonos la cara lo mismo que hace con el Instituto Nacional Electoral…..DINERO.- Un hombre sabio, que conoció hasta los últimos rincones de la política nacional, Carlos Herrera Araluce, repitió muchas veces que: “La política se hace con dinero, con más dinero y con mucho más dinero…”, de modo que para moverse han tenido que despilfarrar nuestros impuestos, y no va eso de que “no hay dinero…”, porque también decía otro filósofo del siglo pasado Carlos Hank González, que: “Un político pobre es un pobre político…”, y un político pobre no encaja en ningún supuesto de los que vienen al menos entre el corcholatero…..RABIETA.- No obstante la rabieta inconfundible que está haciendo el presidente López Obrador ante la posibilidad de que Xóchitl Gálvez sea la contraria de su corcholatero, a nosotros no nos gustaría que la alianza Va por México se fuera por el lado de “indígena de microondas”, a pesar de que la señora tiene tablas, que sabe mover a las multitudes. Ella junto con Santiago Creel son hasta ahora los únicos inscritos para ir por la candidatura, pero quizá aparezca pronto un tercero en discordia que venga a poner las peras a peso. Sobre el caso, AMLO dijo que ya sabía que Carlos X. González sería el candidato, luego que no, que Xóchitl, pero lo cierto es que se fue con la finta, lo embarcaron sus servicios de inteligencia…..APROBADO.- Finalmente agradecen a Miguel Ángel Osorio Chong haberse autoexpulsado del PRI. Si no lo hubiera hecho ahora le estarían prendiendo la hoguera con leña verde, porque ya eran muchas veces que se le atravesaba al campechano Alejandro “Vandalito” Moreno. Ayer, Vandalito apareció en medios advirtiendo al presidente López Obrador que la Alianza va por México le ganará al corcholatero encima de la campaña de desprestigio que alguien le está patrocinando por todo el país. O sea, cada vez le entendemos menos a este borlote. 