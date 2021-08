“Chicotito”

+ Municipio de Durango reprobado a nivel nacional

+ Ocupa últimos lugares prácticamente en todo

+ Aunque nuestro alcalde desatado en campaña

+ TResearch anuncia su última encuesta política

+ México perdonado de antemano por si pierde

“No se gana nada ni se pierde nada si conquistan la medalla de bronce en futbol. Algo es algo…”

Juanito Futbolero

No, bueno, pues ni cómo ayudarlos… El Municipio de Durango es el penúltimo en combate a la corrupción en el país, el 44 de 51 en pavimentación, el 43 de 51 en “bacheo” y el 46 de 51 en vigilancia y seguridad, según la encuestadora TResearch…..NÚMEROS.- No en balde apareció ayer el último estudio de la encuestadora Poligrama en el que Esteban Villegas encabeza tendencias cuando se pregunta a quién prefiere como candidato de la coalición PRI-PAN-PRD. Jorge Salum registra una caída por de más estrepitosa hasta el tercer lugar, superado incluso por Juan Carlos Maturino. Salum todavía aparece a la punta en cuestiones de identidad partidista, pero en intención del voto por partido Villegas supera 23-20 a Salum, aun cuando los números en ese sector se mantienen de alguna manera en un empate técnico que no reflejan exactamente la delantera de ninguno de los tres grandes, PRI, PAN y Morena. Amén de que, dicho sea de paso, la semana pasada alguien registró por ahí una serie de “calambres” por la repentina asunción en los registros del secretario Héctor Flores Ávalos. Se puso tan nervioso -dicen- que empezó a aventar lo que encontró en el escritorio pretextando un estudio tendencioso, amañado y dirigido precisamente para que subiera el funcionario. Los números sobre el partido más rechazado no han variado, se mantiene Morena a la cabeza con 49% de las intenciones del voto.….VOTOS.- TResearch asegura también en su último estudio que si hoy fueran las elecciones para nominar a un nuevo gobernador ganaría Esteban Villegas. Arrancaría el PRI con 24 puntos, el PAN con 28, pero luego cae el blanquiazul hasta 19 puntos, lo que permite al PRI subir a 26, luego cae a 23, sube a 24 y vuelve a caer a 23, pero ahí se sostiene entre cuatro y cinco puntos que, para los expertos, serían decisivos a la hora del conteo…..CAOS.- El municipio de la capital desde hace un par de semanas está convertido en un caos generalizado en el que se mantienen las medallas de oro en robo a negocios y lugares cerrados, así como en lesiones dolosas, violencia de género, extorsiones, etc., etc., pero el señor presidente Jorge Salum anda en campaña en busca de la candidatura estatal, incluso promocionándose en otras entidades…..BASURERO.- Tan mal anda el municipio de Durango en el registro nacional que hasta en cuestiones de la recolección de basura andamos por la calle de la amargura. Y eso que la recolección de basura está concesionada a una empresa particular, pues hasta en eso andamos rechinando de problemas…..ASEGUNES.- Hoy, el estudio de TResarch asegura que en percepción de triunfo hacia la gubernatura Morena parte con 24 puntos, por 22 del PAN. EL PAN sube a 25 unidades, Morena cae un punto y se ubica en 23, pero luego Morena sube a 24 puntos y el PAN cae a 19, y mientras Morena gana y pierde un punto, mantiene la punta, el PAN se estaciona en 19 y 20 puntos, mientras el PRI de 16 puntos sube a 18 pero baja a 14 y 15 que lo retienen en el tercer lugar…..ÉPALE.- Y donde de plano no le entendemos es en lo relacionado al rechazo a partidos, puesto que en percepción de triunfo Morena califica bien, pero en rechazo a partidos multiplica esa calificación, es decir, resulta el partido más criticado y por mucho respecto de sus competidores. Sería Morena el partido más odiado, partiendo con 53 puntos, sube a 55 y baja a 49, pero mucho muy alejado del 16% del PRI que incluso llega a subir hasta 21 puntos, pero nada qué ver con el 55% de Morena. El PAN sería uno de los menos rechazados con 11 puntos, que luego sube a 12 pero vuelve a bajar a 10 y 11, que son números por de más buenos para la hora de las decisiones…..FIGURAS.- Sobre las figuras públicas que pudiesen aparecer en las candidaturas de los distintos partidos no han variado mucho las cosas. Siguen punteando Gonzalo y José Ramón Enríquez como los más odiosos, con 50% de las menciones, seguidos de Luis Enrique Benítez, con 48%, por Maribel Aguilera con el 39%, Jorge Salum con el 34%, Margarita Valdez con el 30% y Marina Vitela con el 26% de menciones adversas. Aunque, es conveniente marcar que en cuanto a la pregunta de ¿quién le gustaría que fuera el candidato a gobernador por Morena, el mejor resulta Gonzalo, que sale con 23%, sube a 24, baja a 21y se mantiene, pero José Ramón Enríquez parte con 17%, sube un punto, lo baja en el arranque, luego lo recupera y sube hasta 19, pero ahí se sostiene. Sorprende que Maribel Aguilera sale con 20 puntos, baja dos, pero sube 5 para colocarse en 23%, luego se ajusta a 20 puntos, pero siempre calificando por encima de José Ramón, para que no se engañen a la hora de hacer sumas y restas…..CALMA.- Sobre el partido entre México y Japón por la medalla de bronce, da igual que se gane como que se pierda, ya dijimos ayer que Tokyo pasará a ser la más grande decepción olímpica de todos los tiempos para la delegación mexicana. Si ganan, bienvenido, y si no, no pasa nada. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite aquí mismo o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp