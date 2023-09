+ Gane el que gane en Morena, saldrán raspados

+ No quedarán de acuerdo con Claudia ni Marcelo

+ Acá, Nacho Aguado dice que Ebrard va 2×1

+ Esteban se olvidó de Aispuro y de los periodistas

“Gane quien gane en Morena, saldrán raspados más de cuatro. ¡Así es..!”

Juan sin Miedo

Si gana Claudia Sheinbaum, el Movimiento de Regeneración Nacional saldrá raspado, y si gana Marcelo Ebrard también se armará la batahola, de eso deben estar seguros que no fue la mejor forma de elección interna…..ORDEN.- El presidente quiere darle una apariencia de democracia, pero Morena hubiera perdido menos si AMLO toma la decisión y los demás apechugan. Ahí está que abrió demasiado las expectativas, ahora están todos hechos pelotas…..TOPETEO.- Mario Delgado, el presidente de Morena, aseguró el domingo que la nominación se hará de un momento a otro, quizá este mismo día, solo que…el hervidero al interior el partido no lo puede controlar nadie. Más les vale no tardarse más y ponerlo en el aparador, porque de lo contrario los principales suspirantes seguirán pegándose hasta con la mano del metate…..CORREDERO.- Además de que, una vez que se anuncie al ganador, o ganadora como creen algunos, hasta los corresponsales de la agencia informativa Sputnik dan por hecho que será ella y no el excanciller, a pesar de las diferencias abismales entre uno y otro…..NÚMEROS.- Ignacio Aguado, el personero de Marcelo en Durango, asegura que Ebrard va 2×1 frente a Claudia, que en buena lid, en una consulta no amañada ganaría de calle el excanciller, solo que…parece que las cosas, o el ánimo de quien manda en Morena están resueltas a favor de la exjefa de gobierno…..LIMONADAS.- Nada, que el limón ha alcanzado un precio escandaloso, dizque por el derecho de piso que tienen que pagar los limoneros, lo que quiere decir que, al final, pero bien al final, nosotros somos los paganos y los que tendremos que hacer frente al incremento desmedido y desenfrenado del alimento michoacano…..ÓRALE.- La Secretaría de Educación colgó una pancarta en la escuela que cierran y no cierran en la que pide a los padres de familia se comuniquen al Tel. 618299 9943 para que inscriban a sus hijos en la escuela que gusten, en la que sea. El caso es terminar con el innecesario jaloneo entre funcionarios, directivos y padres de familia que no aceptan el cierre de ninguna escuela, puesto que eso es contra natura -dicen-. Lo correcto sería abrir más escuelas y no cerrarlas…..RAREZAS.- El gobernador Esteban Villegas nunca mencionó por su nombre a su antecesor José Rosas Aispuro Torres y vaya que mencionó por su nombre a los sobrevivientes al inicio del informe, jamás mencionó a los medios de comunicación. No sabemos si fue un desliz de esos que suceden de manera involuntaria, o fue a propósito para que los periodiqueros tengan más cuidado de dónde andan pisando…..CAMBIO.- La delegación de la Cruz Roja en Durango tiene nuevo titular, el ingeniero Marcos Vargas Aguirre, que suple al Ing. Guillermo Pérez Gavilán. Vargas tiene un compromiso bastante complicado para llenar el hueco que deja Pérez Gavilán, un hombre que estaba entregado a la institución prácticamente las 24 horas del día, justo lo que hizo prosperar a la benemérita institución con un moderno edificio dotado del mejor equipo médico de punta en el mundo. El nuevo delegado tendrá que multiplicarse para sacar adelante el compromiso contraído, pero como se trata también de un hombre que no le teme a la chamba, lo más probable es que termine con buenos resultados…..DOLOR.- Solamente Dios y Chito Nevárez sabrán por qué tomó esa infausta decisión. Un deportista al cien por ciento, respetado y respetable; trabajador y ejemplar en muchos terrenos prefirió salir por la puerta falsa. La familia futbolera ha perdido a uno de sus más activos elementos. Jugó con los mejores equipos de Durango y en el trabajo siempre se distinguió por la perfección. Sabrá Dios qué pasó con él, lo único que podemos decir que se le extrañará en las competiciones, en la lealtad al disputar una pelota, etc., etc…..RECUERDOS.- Hoy, también recibimos en nuestro teléfono un Tik Tok, quizá el último que hizo en vida el colega Miguel Ángel Vargas Quiñones, fallecido recientemente. Trae diez o quince videos en los que sobresale su sonrisa y su gusto por la vida, su admiración por el deporte y el impulso que dio muchas veces a las distintas ramas atléticas. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos aquí mismo en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos a cualquier hora del día o de la noche.

