“Chicotito”

Jorge Salum

El alcalde Jorge Salum asegura que los cuestionamientos públicos que le hacen a la Presidencia Municipal tienen que ver con la elección del 2022, son motivos de sus adversarios políticos solamente, dice…..ÉPALE.- Obviamente, nosotros tenemos otros datos. Sobre el señalamiento a Rodrigo Mijares de haber bajado a un constructor con varios millones de devaluados, le recordamos que hay una denuncia ante Contraloría Municipal, aunque no se ha investigado nada, y muy posiblemente no se va a investigar…..DATOS.- La denuncia la presentó el presidente del CDE del PRD, Miguel Lazalde, quien sin embargo no precisó cifras ni nombres, y nosotros ya los tenemos, de modo que es una salida facilita eso de “mis adversarios políticos”…..NEGOCIOS.- El constructor, no autoriza la utilización de su nombre, pues lo único que busca es que se le reintegre ese billete, y tener la posibilidad de que algún día “poder ganar” algún otro contrato….ÓRALE.- Pero, se pasa el alcalde al defender al primo, pues se cree que los cochupos en Obras Públicas del Municipio datan de varios ayeres y suman un chorro de millones. El caso de los millones del escándalo no es el único, y quizá no sea el último, pero se asegura entre constructores que en la oficina municipal “poderoso caballero es Don Dinero”, y si no hay para ponerle a la charola ni esperanzas de hacerse de algún contrato, por mínimo que sea, y de eso ya están sobre avisados todos los que quieran participar en algún concurso…..DESTINOS.- Lo bueno sería aclarar hacia dónde va ese dinero, si a la cuenta de Rodrigo, o a la charola de Salum, precisamente para la campaña del año venidero. Eso está tratando de aclarar la Contraloría Municipal, aunque…es de suponerse que no llegará a ningún lado, porque no le interesa llegar a ninguna parte. Todo queda en familia pues, para no hacerla tan larga…..MUNICIPALISTA.- Ayer compareció ante la Legislatura el titular de SECOPE, Rafael Sarmiento Álvarez, quien subrayó durante la rendición de cuentas que la administración estatal ha realizado 4,481 obras en todos los rincones del estado. Se han invertido, en coordinación con la Federación, algo así como 20 mil millones de pesos en los últimos cinco años, dos mil millones en el presente año. Que no destaca ninguna obra grande y maravillosa, pues no, porque no hay dinero para aterrizar ningún gran proyecto, pero por lo demás hay obra en los 39 municipios aunque sean pequeñas, privilegiando los más grandes de la entidad por las necesidades que son mayores, pero el gobernador José Aispuro ha dispuesto que se haga obra en todos los municipios, por chicos que parezcan, pero que se lleve el bienestar al grueso de duranguenses que habitan en ellos. Es así como la administración estatal le ha cumplido a los duranguenses en los primeros cinco años del gobierno, que es un gobierno incluyente que considera la transformación del entorno donde se promueve la igualdad y el bienestar de todos…..OPCIONES.- Martín Vivanco, el nuevo dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, destacó ayer que MC es una verdadera opción para la ciudadanía. Utilizó la asunción a la gubernatura de Nuevo León de Samuel García como ejemplo, pero a Vivanco hay que recordarle que Durango no es Nuevo León y sus capitales de ninguna manera se parecen. No hay punto de comparación entre ambas entidades. Esto es, que si pretende elevar a MC como una opción para nuestro estado, necesita trabajar mucho a contracorriente, puesto que su partido en este momento no figura con posibilidades hacia el 2022. Aparte, el año pasado Movimiento Ciudadano perdió muchos votos respecto de la anterior elección. Es decir, para que MC figure como opción para los duranguenses tiene que transformar de manera total el funcionamiento partidista…..APLAUSOS.- Los defensores del Nazas, quienes se oponían al proyecto Agua Saludable, finalmente han sido convencidos de desistirse de los amparos promovidos a fin de que pueda aplicarse el proyecto federal que implica una inversión de 21 mil millones de pesos, que creará numerosas fuentes de empleo para varios cientos o miles de personas. Ante las circunstancias, este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador visitará de nuevo La Laguna y es posible que esta vez ponga en marcha tan ambicioso proyecto…..TRISTEZA.- Tres jóvenes murieron y uno más quedó terriblemente lesionado tras el espantoso accidente sucedido anoche sobre el kilómetro 260 de la carretera a México. Aparentemente festejaban el cumpleaños de uno de ellos y en el supuesto regresaban de Nombre de Dios a donde se fueron temprano a pistear como parte de los festejos. Anotar que el horrible percance sucedió como han ocurrido muchos en ese camino, que se van a los alrededores de aquella cabecera municipal a iniciar o seguir la parranda y, una vez sumidos en el alcohol, ahí vienen por carretera manejando en esas condiciones. Ojalá y se nos quitara a los duranguenses esa insana costumbre que siempre termina enlutando a los hogares de la capital. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos, www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día y la noche.

