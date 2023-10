+ Mucha pedidera en el Paseo Constitución

+ Los hay que hasta exigen “algo para comer”

+ Hasta muchachos bien vestidos estiran la mano

+ Negra experiencia se llevan de ellos los pedidores

+ Diputados morenos se “agorilan” por Marcelo

“Creo que haría un muy buen papel como presidente de México…”

Dante Delgado

Durango es uno de los estados más pobres del norte de la República, ni cómo negarlo, pero de eso a admitir la pedidera que se da en el Paseo Constitución y los alrededores, dista mucho. Algunos jóvenes, bien vestidos, quizá lo hacen por mera ocurrencia…..VERGÜENZA.- Hace tiempo no caminábamos por el Paseo Constitución, pero el otro día que transmitimos nuestro agradecimiento por los primeros 500 mil seguidores (ya son casi 503 mil) nos topamos con no menos de 50 pedidores. Gente de todas las edades portando gafete del INSABI, otros con receta en mano y así, incluyendo casos de muchachos de calle desaseados que se pasan, no piden, exigen, y eso puede generar un conflicto de serias consecuencias…..LASTRE.- La autoridad turística tiene que reaccionar ante esta calamidad que de pronto se desbordó. Hay personas de la tercera edad que quizá tengan razón para salir a solicitar una ayuda, pero entre ellas van hombres y mujeres bien vestidos, limpios, que estiran la mano solo por ocurrencia o no sabemos por qué, pero que están ensuciando el otrora agradable Paseo Constitución. Sin incluir a una que otra palomilla que también revolotea el rumbo…..DISCULPA.- Nuestra disculpa anticipada a las personas que en verdad tienen necesidad de salir a pedir algo, pero en muchos de los casos se advierte que lo hacen por costumbre o por ganas de molestar, como esos “sin techo” que deambulan por todo el sector incomodando a los visitantes. No es burla, es preocupación, porque eso no se había dado nunca ni en Durango, mucho menos en otras grandes ciudades. No me lo crean, pero se cuentan por decenas de pediches que van y vienen queriendo “vacunar” a todo mundo. Otros ofreciendo chicles o dulces, pero más para estirar la mano que para vender el dulce. Y no decimos más para que no se incomode alguien y vaya a tacharnos de racistas o cosas parecidas, pero en serio que se pasan, son muchos los pedidores y nadie tiene o carga el dinero suficiente para darle a todos, y luego vienen las “bendiciones” por no darles a todos. Ya, en serio, alguien debe limpiar la zona. Ojalá y lo hagan en el proyecto de remozamiento que tiene en marcha la administración estatal. Le iría muy bien al turismo, y los visitantes se irían contentos, gustosos de no haber discutido con nadie…..PORTAZO.- El dueño de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, dejó entrever ayer que “no la haría mal como presidente de México…”, como adelantando que él será el candidato presidencial, lo que de suceder dejaría fuera al excanciller Marcelo Ebrard y Samuel García, que trae a Monterrey hecha toda una maraña de eventos desagradables. Una de dos, o trata de presionar a Ebrard para que se vaya con ellos o realmente se cree con la capacidad para liderar esta nación…..BRONCÓN.- Sucedió lo que nunca nadie previó, que ayer unos cuarenta diputados afines a Marcelo amenazaron boicotear el Proyecto de Egresos de la Federación para 2024 si no reconsideraba Morena la queja y, sobre todo, los documentos presentados por el carnal Marcelo. La preocupación creció al interior de Morena en virtud de que, sin esos 40 legisladores, el Movimiento de Regeneración Nacional pasa a ser minoría en la cámara y no podrá aprobar absolutamente nada sin ellos. ¿A que no habían sospechado ni ustedes ese jugadón de ajedrez? Ahora, también hay que tomar en cuenta, Marcelo lo ha repetido más de una vez que no esta haciendo presión para ver qué alcanza, sino que quiere la Presidencia de México. Es la única opción -eso dice- al interior de Morena, pero resulta que Morena ya votó a favor de Claudia Sheinbaum. O sea que, este asunto ya se puso calientito, bien interesante, no lo perdamos de vista, porque por cualquier lado puede saltar la liebre, algunas cosas favorecen a Ebrard, pero otras no y eso es lo que le aplica más suspenso al culebrón televisivo…..ADIVINOS.- Ayer, los diputados federales aceleraron una iniciativa morena para desaparecer 21 fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y parece que le avanzaron algo, pero nos tememos que aunque lo aprueben en cualquier rato, se estrellará precisamente en la Corte, toda vez que sería tanto como que un poder le ordenara al otro, y así no funciona la división de poderes. Uno puede opinar sobre lo que hace el otro, bien o mal, pero meterle la mano al bolsillo a la Corte como quieren hacer, con una iniciativa que discuten sobre las rodillas, será desechada por improcedente. O sea que, polvo de aquellos lodos. Se advierte un nuevo revés para el Poder Legislativo…..VENENO.- Coca Cola Femsa es la principal creadora de diabéticos en México. Millones de mexicanos sufren, otros millones ya no, ya murieron, precisamente por consumir esos venenos oscuros. ¿Por qué no patrocinan una investigación para dar con el antídoto de la diabetes, que se pueda evitar y de ser preciso erradicar para que la gente siga tomando Coca Cola? No hay más esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite aquí mismo o en www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp