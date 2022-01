+ Una gran crisis económica se cierne sobre Durango

+ El no pago a los acreedores traerá consecuencias

+ Nadie explica a nadie por qué no se liquida

+ Puente se detuvo porque constructor ya gastó lo que tenía

+ Otra triste pandemia la que viven los duranguenses

“Una gran pandemia amenaza a Durango, peor que el ómicron, el no pago…”

Juan Sin Miedo

No tenemos la más remota idea de qué es lo que ocurre en el Gobierno del Estado, por qué no cumple sus compromisos con comerciantes, industriales, constructores y hasta medios de comunicación…..CATÁSTROFE.- Sí sabemos, sin embargo, que de persistir el incumplimiento de los adeudos con medio mundo, pronto la economía estatal caerá en una crisis sin precedentes, en una catástrofe inédita en Durango, visto que el 70% o más de la actividad económica depende del gobierno estatal…..S.O.S…- Muchos negocios se reportan “quebrados”, pues le fiaron a la administración estatal lo poco o lo mucho que tenían y no ha habido forma de recuperar algo de lo invertido. El caso del constructor del puente Francisco Villa es quizá el más patético y lamentable, asegura que lo avanzado se logró invirtiendo todo lo que tenía en caja y, a él, ni siquiera un módico abonito. No se moverá más el proyecto porque, dice el infortunado empresario, ya no tengo un quinto para meterle a la obra, y el gobierno parece que no tiene dinero para nada, pero tampoco alguna explicación de qué es lo que ocurre. Asegura el fallido inversionista, según relato del conductor de televisión Heber García Cuéllar, quien asegura que el constructor le confió que ha ido a todas las oficinas del gobierno a pedir una explicación y, antes que responderle, le cierran la puerta y las posibilidades de pagarle. No hay nadie en la administración estatal que se digne a informar a los acreedores qué sucede porque, en contrasentido, cada vez que alguien se inconforma por los no pagos, gente de Morena asegura que las partidas económicas convenidas con el Gobierno Federal se han entregado de forma anticipada y no pocas veces se manda poquito más de lo acordado…..LAMENTABLE.- Esta mañana varios alcaldes procedentes de los distintos rumbos de la entidad tomaron las oficinas de la Secretaría de Finanzas bloqueando las puertas. Exigen decenas de millones de pesos que de manera inexplicable se les han negado, dado que esas partidas son enviadas de manera puntual al estado y no debía aplazarse su entrega…..AMENAZA.- La inamovilidad económica de la administración estatal se asemeja a una bola de nieve rodando hacia abajo. Está creciendo de tal forma que el día menos pensado habrá de colapsar y las consecuencias serán impredecibles…..MEDIOS.- Es de subrayar que entre la danza de los cobradores hay varios directores de medios de comunicación que por más maromas que han hecho no consiguen llamar la atención de alguien, o de menos nadie se ha acercado a explicarles qué sucede en realidad y si hay alguna esperanza de pagarles. Aseguran que le han llamado a medio mundo para preguntar qué ocurre pero, de pronto, los funcionarios del ramo dejaron de responder las llamadas, como si con eso arreglaran las dificultades o resolvieran algo de esa imaginaria bola de nieve rodando hacia abajo…..MIEDOS.- El problema es que mientras persista el incumplimiento de compromisos nuestra economía habrá de llegar a un punto de no retorno y los estragos por la falta de dinero empezarán a traducirse en la pérdida de empleos en todos los sectores. Ahora mismo, la industria de la construcción está paralizada, algunos sobreviviendo de milagro y otros a la clásica, pidiendo prestado a quien se atraviese o a quien se deje, dado que en la mayoría de los cosas los conocidos ya no les prestan porque lo más seguro es que no tendrán para pagar. La realidad de mucha gente productiva es que está ya cerca del colapso al sumar meses sin recibir un peso de abono al adeudo, mientras ellos tienen que cumplir con sueldos, impuestos y otros…..REGLAS.- Sí, ahora ya no es sencillo pedir prestado, como se estilaba antes, que aparecía un problema por falta de pago, se llamaba a algún banco y en cosa de minutos venía un crédito emergente con el que se resolvían de manera temporal las carencias. Ese recurso, sin embargo, utilizado en su tiempo por Armando del Castillo, Maximiliano Silerio, Sergio Guerrero Mier y hasta Ismael Hernández Deras siempre les prosperó para salir del bache. Ahora ya no es tan fácil pedir un préstamo bancario, los candados adoptados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público son insalvables. No obstante, se rumora que el gobierno del doctor José Aispuro consiguió en un banco regio un préstamo chiquito, pero tan chiquito que de nada sirve ante la cada vez creciente deuda. Antier, por cierto, el mandatario estatal platicó con Heber García en el 12 y advirtió que “no hay dinero”, aunque no explicó las razones, o de menos no le escuchamos alguna razón como para encarar la crisis en la que está sumida la administración por primera vez en la historia. Nunca antes, y vaya que tuvimos uno que otro gobernador ignorante de la materia económica, pero nunca respondió con silencio a sus acreedores como está sucediendo en este momento. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Muchas gracias

Comparte

Tweet

Más







WhatsApp