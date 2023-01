+ Es buena la captura de funcionario, pero…

+ Será mejor el día que regrese lo robado

+ La captura pudo ser hasta pactada, claro

+ Urge que regresen lo que se llevaron, urge

+ Esperaríamos otro momento para viajar

“¿Es cierto que fueron la DEA y la CIA los que detuvieron a Ovidio..?”

Oído por ahí

Es buena la captura de José Alberto N., el exsubsecretario de Egresos del pasado gobierno, pero será mejor el día que le quiten todo lo que se llevó y que destape todo lo que autorizó a sus compinches…..APROBADO.- Es buena a secas la nota de la detención del exfuncionario, pero mientras no le quiten lo que se robó no tendrá caso. Mejor sería que se nos informara cuánto ha regresado y cuánto le han quitado a los demás forajidos que azotaron Durango en el pasado sexenio…..HISTORIA.- Y si se comprueba que “lo metieron para adentro” y no que “lo sacaron para afuera”, la información será excelente, pues no olvidemos que el último ratero que estuvo en el Cereso nada más estuvo en papeles, porque en la realidad entraba a las 8 de la mañana y salía a las 8 de la noche, cuando tenía ganas, porque cuando no se hospedaba en el hotel más caro de Durango, el hospital San Jorge, y la señora de la balanza más se tapaba la cara y se ataba las manos, y al final no le quitaron un peso de los muchos millones que manejó en su gobierno. O sea, no por negarle el mérito a la captura, pero sugiero esperar hasta que el muy ilustre e implacable subsecretario de egresos informe dónde quedó la bolita y cuánto se llevaron sus tiburones compañeros, empezando por el afamado y viajero Totoy, su jefe y su súper jefa, que por lo que se asegura hizo Durango suyo, lo manejó como quiso y se robó hasta el bote de la basura, según obra en autos…..NÚMEROS.- No era funcionario tercerón el señor José Alberto N., era nada más y nada menos que el ejecutor de todas las porquerías de la pasada administración, de todas, porque no se entregaba un peso si no llevaba su consentimiento. Claro, él recibía órdenes tanto de Totoy como de José y de Elvira, pero…la importancia de la detención gira en que el muy ilustre nuevo interno del Centro de Reintegración Social sabe más que ustedes y nosotros de lo que se robaron. Quizá su captura sea la que derive en muchas otras detenciones que deben hacerse para de alguna forma recuperar el botín. Lo primero, hay que estar atentos a que en realidad “lo metan para adentro…” y que no se valgan de argucias legaloides para meterlo hasta la enfermería o a un ladito de la dirección del penal y permitirle entrar y salir como Juan por su casa, como hicieron con aquel ilustre personaje que nunca regresó nada a pesar de las grandes cuentas que nunca le cuadraron…..SUMAS.- Algo parecido sucede ahora con la exdirectora de Comunicación, Verito, cuyas malas lenguas aseguran que su faltante de comprobar anda por el orden de los 1,500 millones de pesos, y por ahí se tiene cierto dato de que nada más en una sentada, como se dice, se desaparecieron alrededor de 300 millones de pesos, de lo que hay constancia y no justificancia. Aunque, las fiscalías también echaron las campanas a vuelo asegurando que los Rubenes de la Secretaría de Educación, que le hicieron un boquete grande a las finanzas educativas, nada más fueron invitados a platicar, platicaron y se arreglaron pero ni siquiera los “metieron para adentro”, sino que los juzgaron en su domicilio y el enorme atraco de la nada se convirtió en auténtico “jale limpio”. Total, esperemos a que la detención nos derive otros datos importantes, que regrese lo mal habido y que diga cuánto se llevaron sus ilustres cómplices, puesto que la mayoría de los dineros, si no es que todos, pasaron por sus manos, por eso estamos seguros de que sabe mucho más que ustedes y nosotros, y que de desembuchar habrá de aclararse el rateriaje perpetrado contra las arcas estatales, no obstante que el equipo de Marcela Andrade, quien recibió la administración pasada a nombre de Esteban Villegas, tiene absolutamente claro cuánto se llevaron los salteadores que pasaron por Durango y en dado caso no hay que ir a preguntarle a nadie. Se saben montos, tiempos y lugares de cómo, cuándo y dónde se perpetró el más grande saqueo a la administración estatal, así es..!!…..ECOS.- Sobre la afamada encuesta de Mitofsky, de la que platicamos el pasado lunes, agregaríamos que Roy Campos, su director, fue de los que pronosticó una dolorosa derrota de Esteban Villegas, y los números finales nos arrojaron una realidad totalmente distinta, pero como decimos, que a pesar de la tardanza en el replaqueo y en el predial, la aglomeración de ciudadanos deseosos de pagar sus impuestos nos marcan la realidad de cuánto son aceptados Esteban, Toño y Lety, pues ninguno de sus triunfos estuvo en tela de duda. La gente confía en ellos y espera mucho más de ellos, por eso la insistencia de Villegas y Toño, sobre todo, de que no le van a fallar a Durango, que lo defenderán como el que más quiera a esta tierra, y eso no lo tomó en cuenta la encuesta…..CULIACANAZO 2.0.- Sobre el Culiacanazo 2.0, aseguran los que saben que el operativo no ha terminado, sigue en distintos frentes en los alrededores de la capital sinaloense y suma al momento unos veinte muertos y decenas de lesionados, además de una veintena de detenidos. Sugeriríamos a nuestros seguidores que se abstengan de viajar a la vecina entidad, puesto que la seguridad plena en los caminos no ha sido restablecida, por lo que es preferible esperar hasta que haya condiciones para viajar aunque hayan sido reabiertas las casetas de cobro de la súper a Mazatlán y la Maxipista a Culiacán. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día y de la noche.

Saludos

