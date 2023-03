+ Cae otro de los posibles creadores de la meningitis

+ Luis Carlos N, dueño del hospital Santé

+ No hay, ni habrá, perdón ni olvido: Esteban

+ Libertad total a la mujer para sus marchas

“Tan importante es el hombre como la mujer, y a veces son más inteligentes y de mayor resistencia en el trabajo que el hombre. ¿Cómo ven..?”

Anónimo

Atrapa personal de la Fiscalía a Luis Carlos N., propietario del hospital Santé, uno de los cuatro envueltos en la creación de la meningitis que dejó 36 personas muertas y unas 80 aún contagiadas y bajo tratamiento. Será el juez quien determine su situación jurídica……APROBADO.- Así queda aclarado que no hay perdón y mucho menos olvido, que tarde que temprano serán castigados los responsables de tan grande tragedia. La mayoría andan a salto de mata, pero…mientras no salgan del mundo, están al alcance de la mano de la justicia…..ACCIÓN.- Esta mañana, en entrevista banquetera con otro tema como fondo, el gobernador Villegas entregó la buena nueva a los duranguenses, pero sobre todo a los familiares de las 36 personas muertas y las 80 o más aún en peligro de muerte, pues no avanzan mucho en el tratamiento…..ÓRALE.- Otra excelente noticia tempranera del gobernador es su aviso de consideración y respeto a la o las marchas que pudiesen organizarse el día 8, quienes gusten no se presentan a trabajar, y quienes vayan a las marchas tampoco, es decir tendrán dos días para inconformarse y si faltan al trabajo no tendrán ningún problema. “Que se manifiesten quienes quieran manifestarse de la manera que mejor les parezca, porque cualquier acción de inconformidad tendrá que ver con su libertad de expresión, de la que gozamos todos los mexicanos…”…..EXTREMOS.- El ideal sería que cualquier protesta, por ruidosa que fuese, mientras no afecte a terceros, y mientras no dañe a personas ajenas, no pasa nada, que protesten todas las que quieran protestar y que lo hagan de la mejor manera posible. Lamentar, sin embargo, que no faltan los radicales que aprovechan esta oportunidad para hacer desmanes, justificados o injustificados, pero de antemano se advierte en el plano oficial que no pasará nada y que no trabajen esos dos días, 8 y 9 de marzo, y no debe pasar nada…..CAUSAS.- Lamentamos, eso sí, que las mujeres tengan que levantar su voz para advertir del desprecio del hombre. Los últimos años han sido fatales para la sobrevivencia de la mujer, no obstante que el varón tiene en la mujer a lo mejor, a lo más hermoso que pudo toparse en esta vida, hay todavía muchos por ahí escondidos que lo único que guardan para ellas es el desprecio y no pocas veces la agresión sin nombre, y menos si el “valentón” estaba bajo los efectos del alcohol o de alguna droga. No entendemos por qué reaccionar así ante nuestras compañeras de vida, a las que hay que tolerar siempre y hasta excedernos en cuidados, pero lo más triste es que existen esos descerebrados que no se tocan el corazón para quitarles la vida, como ha sucedido con demasiada frecuencia en los últimos tiempos. Ojalá permitieran sumarnos a la o las marchas para gritar y defenderlas de cualquier cobarde, pero lo decimos aquí: No es hombre el que golpea y maltrata a una mujer, ni poco hombre, es una piltrafa humana que no debía existir, máxime que todos venimos de una mujer, que por igual tenemos que quererla, cuidarla, y protegerla nada más por habernos dado la vida. Al menos eso es lo que pensamos y que de acuerdo a nuestro proceder podemos presumir el cariño por todas ellas, por nuestra esposa, por nuestras hijas, por nuestras nietas, por nuestras amigas, por las amigas de ellas, etc., etc… Todas merecen nuestro respeto, y así merecen respeto todas las demás, aunque no sean familiares. Igual debía pensar aquel infeliz que reniega por tenerlas cerca, cuando debía estar agradecido por el martirio en que le ha soportado ese maltrato…..RUIDO.- Ojalá que este día ocho las mujeres griten lo necesariamente fuerte para que las escuchen los malnacidos que no las entienden y que menos las respetan, y que otros hasta les quitan la vida para demostrarles “su amor”. Nosotros estamos prestos para darle seguimiento a esa gritería con el propósito de hacer que el grito suene más fuerte y más lejos y que llegue hasta aquellos de mal corazón que no tienen a la mujer como compañera de vida, sino como estorbo para su existencia a pesar de que un día la aceptó con uno o muchos defectos que ya tenía y que luego se le hizo muy pesada la carga…..REALIDAD.- La mujer, dicho sea de paso, es tan valiosa e importante, preparada o no, que el hombre. Eso es lo que debemos entender antes del maltrato, antes del desprecio, del golpe, etc… Ella vale y vale mucho. Es más, ante la ley, tan importante es el “sexo débil” como el “macho calado”. Este gobierno, lo presumió esta mañana el gobernador Esteban Villegas, tiene más mujeres colaborando en su administración. Lo dice la ley -asegura- pero aunque no lo dijera, también las habría incorporado a su administración, precisamente porque las mujeres son tan productivas, tan pensantes y tan activas que muchos hombres. Muchas veces, la resistencia al esfuerzo laboral es mayor en la mujer que en el hombre y por eso no pocos empresarios las prefieren para salir adelante con la producción. Entonces, la realidad es que el hombre no es nada sin la mujer, y no es más que la mujer, sino…a veces es al revés, y eso nos gusta mucho, la verdad…..ÁNDALE.- Mucho muy lamentable el desplegado publicado hoy por Movimiento Ciudadano en el que asegura que el viejo sistema político mexicano ya pactó los resultados de la elección en el Estado de México y Coahuila. Adelanta MC que Morena ganará en Edomex y PRI en Coahuila, y lamenta mucho que el Instituto Nacional Electoral no haya detectado los cínicos y ofensivos delitos perpetrados por los candidatos con actos anticipados de campaña y les permita sin ningún problema seguir haciendo campaña fuera de tiempo…Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche. O en las redes sociales, pues estamos en todas.

Saludos

