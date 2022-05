+ Gonzalo se perdió en las campañas

“Se acuerdan que un día Gonzalo metió como 6 millones de personas al estadio Francisco Zarco”

Juan Camaney

Nos equivocamos de manera rotunda sobre las perspectivas que tuvo Alejandro González Yáñez, Gonzalo, de volver a ser alcalde de la capital. No está haciendo campaña por una parte, y lo que hace, por la otra, son puras burradas…..TÁCTICA.- El viejo truco de Photoshop por el que una vez metió como 6 millones de personas al estadio Francisco Zarco, ya lo está usando. Al menos está circulando en redes una fotografía en la que volvió a las andadas. Quizá fueron unas cincuenta personas y con Photoshop parece que asistieron como millón y medio…..LÁSTIMA.- Un día, convencidos por su trabajo plasmado en aquel entonces, dijimos que podía regresar a la alcaldía y quizá volver a desplegar una buena gestión con mucho apoyo del centro, pero…no va por ahí…..CANSADO.- Quizá está cansado, aburrido o saturado de tanta campaña, pero en la triste realidad demostró no querer nada. Ha botado a muchos que lo seguían, empezando por sus más cercanos, por el insustituible Rigoberto Quiñones Samaniego, quien de plano se volvió invisible o tiró el proyecto por la borda. Ya no está en el ánimo de Alejandro y pues, al buen entendedor pocas palabras…..ORDEN.- Traía un buen coordinador de medios como el caso de David Mendívil, que llegó con ganas de hacer algo importante y lo demostró en el arranque de campaña, pero… de pronto ya no le gustó lo que hacía y no fue para decírselo. Simple y sencillamente no le respondió una llamada en quince días. Tuvo que poner tierra de por medio…..FIJACIÓN.-Trae Gonzalo, dicen los que saben, una fijación de que “todo mundo quiere esquilmarlo…”, y sin decirlo, a su escaso equipo de campaña le ha ordenado con mentada de madre y una de cochinadas, que “dinero no hay”, y si los integrantes de su planilla quieren promocionar algo, que lo hagan, pero de su bolsa. Un absurdo el que ha asumido Alejandro en plena campaña, cuando más unidad y homogeneidad, o de menos coincidencias en miras requerían, pero no hay tal, todo mundo anda por su lado intentando ayudarle al candidato y a buscar ayudarse a sí mismo, pero no se deja “El Tirantes” y quiere tratarlos igual que a su encargado de comunicación, con la punta del zapato y con su florido vocabulario, que también lo tiene el orgulloso senador. Aquí se confirma que algo malo les dan en el Senado, si fue Margarita, salió con que alguien movió “la ballena” de 60 toneladas para culpar a la 4T y Enríquez se empeñó tanto en su pasión, hizo todo para descarrilar al partido en el poder y está haciendo lo que es posible para perjudicar a Marina. Es en serio, quién sabe qué les están dando en la cámara alta que esos legisladores no salen de una cuando ya se metieron a otra. Gonzalo, para volver al tema, no tiene muchas ganas de ganar. Los que le han visto dicen que se sube a su “autobusito” y desde ahí va por la calle echando besos a la gente, y muchos, como es lógico, no tienen la menor idea de qué pasa con Alejandro, cómo que así o con Photoshop piensa regresar a la jefatura de la comuna…..POBREZAS.- Sigue Chon con diarrea: Son ahora los maestros del CBTA No. 3 los que avisan de su plan para desestabilizar la ciudad, empezando por las oficinas educativas, obligar a que el Gobierno del Estado considere su molestia, pues hace seis meses que no les pagan un quinto y, por más que intentan obtener una respuesta de la Secretaría de Educación en el Estado, solo hay silencio y más silencio. Antier, el secretario Jorge Mojica les aseguró que ya venía el pago para los maestros de inglés, pero…pocos le creen y empiezan a reagruparse para exigir una explicación convincente o el pago atrasado, ya que el Congreso no pudo darles una respuesta positiva. Ayer el gobernador José Aispuro reconoció que el crecimiento histórico de Durango de los últimos años se debe mucho a la aportación de los empresarios y trabajadores. La pregunta sería entonces por qué tratarlos como Gonzalo trata a su gente, a punta de mentadas y sin pagarles …..ORDEN.- Tenemos opiniones encontradas sobre el asunto de la supuesta violación del padre a sus dos hijas. Las autoridades investigan ambas vertientes del escandaloso tema, y serán los peritos los que determinen cuánto de lo que se dice es, o cuanto de lo que se asegura no es. Se trata de un tema lamentable en el que aún no hay una conclusión de los investigadores, por eso preferimos esperar hasta el final para opinar con elementos, como ha sido nuestra norma…..ÉPALE.- Juan Quiñones suma o resta. Ese es el dilema, aunque en Morena lo aceptaron como si hubiese llegado el salvado del proyecto. ¡Cada quién…!…..IMPUESTOS.- Sí, los trabajadores y maestros de la UJED deben pagar impuestos sobre la renta como todos. O mejor dicho, debieron pagar siempre, pero de algo se agarraron para que la rectoría les haya perdonado siempre ese tributo. Hoy, cuando las cosas están color de hormiga, nadie va a aceptar que le quiten un dinero que siempre se le regaló. Es por ahí, o me regreso…..ÉPALE.- Ojalá que recapacite el equipo de Marina y la mande al debate convocado por la Coparmex, porque de no acudir pudiese llevarse otra rechifla escandalosa hallándonos a unas semanas de la conclusión de las campañas. Tendría más que ganar que lo que puede perder, sin duda. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

