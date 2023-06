+ La tierra de las manzanas, una vergüenza

“Si no meten las manos los prianerredistas, su desaparición está cantada para el 2024…”

Mario Delgado

No, pero de veras cómo son malos los canatlecos con su alcaldesa Ángela Rojas. Años van, años vienen y la entrada o salida a Canatlán, allá por el rastro, sigue siendo un vergüenza. Nadie le ha chismeado el estado vergonzoso del camino…..HOYOS.- Justo a la salida de Canatlán, donde conecta con la vieja carretera a Nuevo ideal, es un verdadero suplicio transitarlo. No hay por dónde rodearle para no ir a dar a los hoyos o zanjas que se han creado con el tiempo y la desatención…..TABLAS.- Aunque, vale decir que la carretera Francisco Zarco en su tramo Canatlán-Nuevo Ideal es una verdadera porquería en la que no cabe bien un par de motocicletas, a pesar del alto volumen de camiones troceros o de carga que por ahí circulan…..MUERTE.- No en balde, el tramo mencionado ha sido escenario de un montón de accidentes mortales precisamente por lo imposible del camino, pero el hoyerío que está junto al rastro, pensamos que es descuido más bien del municipio y, parece tierra de nadie, porque todo mundo sufre para pasar ese punto y nadie parece enterarse, sobre todo la oficina de obras públicas del municipio que quién sabe a qué se dedicará. El año pasado, recordemos la inundación terrible que sufrieron los vecinos de varios fraccionamientos asentados en terrenos bajos de la cabecera municipal y, aunque lo lamentó la presidenta, de ahí no ha pasado y los vecinos siguen con el Jesús en la boca en riesgo de una nueva avenida de agua que vuelva a desgraciarlo todo…..HISTORIA.- Hace un año, aproximadamente, hubimos de viajar a Nuevo Ideal y ya estaba la fábrica de hoyos referida. Aquella vez lo comentamos con el alcalde Francisco Luis Gracia, de origen morenista, quien aseguró que estaba ya tramitando ante los meros trinchones del morenismo o la 4T, que le metieran mano a ese camino y, o no les ha dicho nada o si les dijo no lo pelan. El problema es para todos los automovilistas o viajeros en general que deben transitar por esa verdadera “ciclopista”, que está bien para dos bicicletas, pero no para dos camiones, no caben por sus excesos de ancho y en las curvas, cuando llegan a coincidir, no falta el mad…erazo entre ellos…..MÉRITOS.- Y de la cabecera municipal de Canatlán, subrayemos que es la ciudad de los bordos, seguramente colocados para evitar riesgos al peatón, pero…ni uno de los mil instalados sobre el bulevar Enrique W. Sánchez tiene una gota de pintura blanca o amarilla como advertencia, de modo que quienes no conocen la ciudad ahí se estrellan sin misericordia, no se diga los autos bajitos, que ahí acaban su suspensión…..ITINERARIO.- Y no se crea que Canatlán y Nuevo Ideal son únicos en caminos desastrosos, lo son también las demás demarcaciones, porque en casi todos los municipios impera el mevalemadrismo que todo lo manda al carajo. Hoy le cargamos la mano a Canatlán, no porque nos caigan mal los canatlecos o la jefa de la comuna, sino porque los manzaneros merecen algo poquito mejor, por ejemplo, en el cruce del libramiento y el bulevar W. Sánchez, hay tal confusión vial que el día menos pensado tendremos que narrar algo lamentable, puesto que el crucero, y mire lo que son las cosas, Nuevo Ideal está por las mismas, pues tienen las calles de acceso bajo el más lamentable sistema vial que podamos imaginar. No tienen los señalamientos suficientes, y cuando uno no es de ahí se equivoca y puede ocasionar un percance de grandes proporciones, cuando habría métodos o sistemas más prácticos, más entendibles como para evitarle al conductor un error que puede resultar fatal…..CONFUSIÓN.- Aprovechar la barata para comentarles que sobre el kilómetro 107-109 de la súper y libre a Mazatlán persiste la confusión en los automovilistas, sobre todo los que no conocen, pues en un momento dado parecería que transitan sobre una verdadera autopista, el problema es que se juntan una y otra carretera y los accidentes no se han hecho esperar. Se siguen lamentando encontronazos fatales, pero pareciera que a ninguna autoridad le interesa o le preocupa lo que ahí pase. Recordamos, sin embargo, que hace un año en ese punto hubo un encontronazo brutal en el que murieron cinco personas, cuatro provenientes de Chihuahua, que desde luego debió evitarse con un señalamiento suficiente, pero…con el paso de los días el problema vuelve a aparecer, y las señales que pusieron entonces ya las retiraron y el peligro vuelve a magnificarse por la falta de advertencias. Ojalá no sea un mal presagio nuestro comentario, pero CAPUFE debe hacer algo para advertirle al conductor que permanezca atento al llegar al punto y pueda reaccionar ante la probabilidad de un accidente. Sin embargo, como se trata de un camino recto y parejo, los más le sumen el acelerador y cuando menos lo esperan ya se estrellaron contra otros o contra el talud. Han de disculpar, ahora nos fuimos con problemas viales que, sin embargo, son sinónimo de muerte…..MOTOS.- Todos los fines de semana hemos informado de percances en los que participan motociclistas que, al fin que van y vienen de rancho en rancho, van sin luces, alegrados con un six o un 24 bien helados y luego viene la desgracia. No es casualidad, pero la realidad dice que en su mayoría son jovencitos inexpertos los causantes de todo, ante lo que habría de preguntársele a los padres de familia si no pueden meter orden con sus muchachos y no les permitan salir a carretea, sobre todo los fines de semana…No hay más esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

