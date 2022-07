“Chicotito”

+ Durango no está en ranking de más accidentes viales

+ Líderes en percances son B.C., N.L., Jal., Gto. y Chih.

+ Aun así debemos hacer mucho para reducirlos

+ Gonzalo se queda sin Morena en su caravana

+ Cuánto aportó la mercenaria Ruta 5 de Espino

“El desprestigio que padece Alejandro “Vandalito” Moreno es proporcionalmente dañino al PRI”

Juan Pueblo

Durango es un estado con muchos accidentes de tránsito en varias de sus ciudades más importantes, por lo que incluso se nos ha llegado a calificar como los más torpes para conducir un auto, pero…¿saben dónde están los peores manejadores?…..CHOCONES.- Los más chocones del país están en: Baja California, Guanajuato, Chihuahua, Jalisco y Nuevo León, que son las entidades que acaparan el mayor número de accidentes. Y de las ciudades, la de más alto índice es Monterrey, con casi un 18% de los accidentes del país, seguido por Guadalajara, con 13.2%, Chihuahua, con el 7.3%, Mexicali con el 4.4% y Guanajuato con el 4.3%. Y en ninguna de esas sumatorias aparece Durango…..GLORIA.- No estamos en la gloria, ciertamente, porque hay cada paisita que con un billete en la mano se hace de un trocón del año y a acelerarle, al fin que para eso son los motores, y luego, con una leve mordida se hacen de licencia para conducir aunque no sepan para qué es el acelerador y para qué el freno. Vamos, nuestros problemas no son tan graves, a pesar de que a diario hay choques con resultados sangrientos y seguido funestos, pero aun con esos percances no estamos tan mal como las capitales anotadas…..TRAGUITOS.- Muchos de esos que nunca fueron a un curso de manejo, envalentonados en el alcohol o no sanemos en qué, les da por agarrar el volante y sumirle el acelerador. Muchas veces se han muerto ellos mismos, pero otras, cuando les va bien, matan al inocente que se les atraviesa y se escapan. Y eso, ni los retenes ni nada han podido evitarlo, no hay nada que concientice a los conductores que si piensan tomar lo hagan sin manejar, y que si piensan trasladarse de un lugar a otro lo hagan en taxi, uber o cualquiera de las plataformas que ya se pueden ocupar para evitar primero ir a matarse ellos mismos y, segundo, quitarle la vida a un inocente que nada tenía que ver con su euforia etílica. El que escribe confiesa que siempre ha sido un adorador de Baco, de buró claro, de dos o tres cervezas y a dormir, pero odia alcoholizarse y aferrarse al volante. Una vez lo hice en Martín López, y en el regreso tres o cuatro ocasiones estuve a punto de salirme del camino. Al día siguiente no podía con la infeliz cruda y menos con los remordimientos, pero juré nunca más volver a hacer ese coctel de estupideces. Y cuando salgo a carretera, lo más que tomo es un par de refrescos, un café y alguna galleta. Hasta ahora, Dios me ha ayudado a salir bien librado de esos caminos, aunque muchas veces un accidente no depende de uno, sino del estado de los otros, por mala suerte, pero si viene o va uno en sus sextos sentidos tiene más posibilidades de amainar, si no de evitar el choque, por lo menos eludiéndolo en la mayoría de lo posible. Hay casos en que no se puede hacer mucho, pero…la moraleja es esa: No tomar y manejar. El que lo hace, se expone a matarse a sí mismo y matar a sus acompañantes, y por el otro lado, matar a quien se cruce en su camino, sin deberla ni temerla…..BÓLIDOS.- Acá, uno de nuestros principales problemas en los accidentes es la gran velocidad que imprimen quienes traen troca o carro nuevo. No entienden y no escuchan los llamados de la autoridad en los que les subraya que la única forma de evitar un accidente es reduciendo la velocidad. Recuerdo que ese tema fue incluso motivo de una iniciativa del instructor de manejo, el bien recordado Pedro Gómez Castillo, aseguraba que quien toma el volante y le sumía al acelerador de manera irresponsable convertía su auto en un arma mucho más poderosa que una Kaláshnnicov, y miren que tenía razón. Por eso, nosotros volvemos a llamar a los muchachos y a sus padres para que eviten e impidan al costo que sea que el borrachento tome el volante. Está científicamente comprobado que esa es una combinación catastrófica y luego vienen el dolor, los lamentos y los arrepentimientos de no haber hecho lo que era más correcto, puesto que como dijo alguna vez el IMSS, “después ya nada es igual…”. Y sí, hay muchos que aseguran que borrachos manejan mejor, el más grande disparate…..ALTO.- No somos la ciudad ni estado con más accidentes automovilísticos, pero lo mejor sería que no tuviésemos que lamentar un solo problema vial. Es imposible, ya sabemos, pero de menos hay que hacerle la lucha ¿o no? Los retenes antialcohol se instalan nada más los viernes y un rato los sábados, cuando por el volumen de incidentes debían permanecer todos los días y en horarios suficientes que le metan miedo a los borrachos, y no que los instalan a las nueve de la noche y los levantan dos horas después, cuando los beodos empiezan a hacer su desmadere que terminan por allá de las ocho o nueve de la mañana del día siguiente. Vamos, es un tema lo de los retenes, pero hay muchos recursos más a los que debemos acudir para no quitar el dedo del renglón y reducir en lo posible el índice de accidentes automovilísticos…..ALIANZAS.- No vemos a Nacho Mier, Alberto Anaya, Otniel García, Hugo Rosales, Marina Vitela ni nadie de peso en el Movimiento de Regeneración Nacional secundar a Alejandro González Yáñez en su caravana por la dignidad y la justicia. ¿Qué pasó? Muy sencillo, que en campaña Gonzalo se la llevó pidiendo: “Vota solo PT”, quizá para salvar a su partido de la quema, desde luego, pero debió ser poquito generoso y pedir el voto para cualquiera de los partidos de la coalición. No lo hizo, ahora se queda solo en su movimiento. Y a propósito, ¿alguien que nos oriente sobre el rumbo que tomó acá la mercenaria Ruta 5? Ahora anda por Coahuila preparando una nueva embestida al presupuesto de la coalición morenista. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o en cualquiera de nuestras redes sociales, de las que somos líderes.

Mucha gracias

