“Chicotito”

+ Tuvo que venir la señora Elvira a ordenar al municipio

+ Alguien se aferró a hacer las bandas a pesar del riesgo

+ Pozo incluso desdeñó la orden de Aispuro de cancelar

+ Fueron los estudiantes quienes metieron reversa

+ Aplauso ruidoso a México por la medalla de bronce

“El bronce es un color de metal mucho más bonito que el opaco del cuarto lugar, sin duda…”

Juan Camaney

Nada debe sorprendernos de lo que sucede al interior del municipio de la capital. Tuvo que venir ayer la señora Elvira Barrantes a poner orden en lo de las bandas que alguien quería forzar para llevarse una corta…..RIESGOS.- El gobernador José Aispuro primero advirtió que no debían celebrarse las afamadas bandas por los altísimos riesgos de contagio, pero el Municipio en actitud francamente grosera salió a aclarar que aunque lo dispusiera el mandatario estatal se iba a quedar con sus ganas. La legislación les impedía intervenir, dijo el juez Mario Pozo…..ORDEN.- Entonces la señora Barrantes llamó a los reporteros y reclamó públicamente al Municipio su indiferencia y hasta su irresponsabilidad en el manejo del tema, que legal o ilegal, bajo ninguna circunstancia debió autorizarse y el municipio lo autorizó a pesar de los pesares respecto a la pandemia…..APROBADO.- Y eso que la señora Barrantes fue mesurada. No se disparó como sabe hacerlo para decirle a cada quien sus verdades, pero criticó acremente el “mevalemadrismo” municipal al pretextar argucias jurídicas para propiciar un nuevo contagiadero. Sabe la esposa del gobernador aquello de la autonomía municipal y esas supuestas yerbas, por eso no se mandó, pero aun respetando al gobierno capitalino le dijo sus verdades y aparentemente todos reaccionaron ante el señalamiento, aunque tarde. Ayer mismo por la noche el alcalde Jorge Salum anunció que se habían cancelado las bandas de manera extraoficial, aunque…la realidad es que desde las primeras horas de la tarde los estudiantes del ITD advirtieron su rechazo y su cancelación por decisión propia, pero hasta que ellos se inconformaron se mantenía la absurda autorización municipal que alguien trató de llevar adelante hasta sus últimas consecuencias…..CLASES.- Nadie en su sano juicio habrá de mandar a sus hijos a clases presenciales si se mantienen los altísimos riesgos de contagio que tenemos en este momento. Estudiantes de la UJED advirtieron en días pasados que “llueva, truene o relampaguee no habrá clases presenciales…”. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho en las últimas horas que habrá clases tope donde tope a pesar de que las autoridades sanitarias y educativas han advertido que, de no haber condiciones de seguridad, no reabrirán las escuelas…..PELIGROS.- El que escribe conoce a la directora de una escuela primaria de esta capital y comenta que ya le llegó el kit de limpieza y sanitización de su plantel para el día que reanuden actividades. Se trata de un litro de jabón líquido, un litro de alcohol, una escoba, un medio litro de gel antibacterial y dos litros de alcohol para tapete sanitizante. O sea, con ese material se mantendrá a raya al virus en la escuela que tiene poco más de 200 alumnos, siete u ocho salones y no menos de 500 metros de superficie entre edificio y patios como para estar “abusando” del alcohol y gel antibacterial. El jefe de la nación dice que “ya estuvo” el asueto en las escuelas, pero…no dice nada respecto de los riesgos para los alumnos, qué, ¿así nos vamos?, ¿que se sigan contagiando…? La triste realidad de México es que casi la mitad de su población está sin vacunar y, por desgracia, son los pequeños de primaria, secundaria y preparatoria los más desprotegidos, cómo es posible creer, entender y decir que “no se van a estar comprando vacunas nada más por comprar…”, de modo que para muchos así refleja la intención presidencial de no vacunar o que no se vacune a los chiquillos, mientras los índices de contagios van al alza. Nuestra capital tiene poco más de 300 casos de contagios infantiles y no pocos han muerto por esa razón. El tema es por de más delicado, que debe preocupar y ocupar a las autoridades sanitarias, dado que no existe la menor posibilidad de vacunar a los niños por disposición del jefe de la nación…..APLAUSOS.- Nuestro más escandaloso aplauso para los integrantes del equipo de México que conquistó la medalla de bronce en Tokyo. No gusta ese metal a algunos, a nosotros sí, porque es más que el cuarto lugar con que se quedó en este caso el equipo anfitrión, Japón. México pudo ir por la misma medalla de oro de haber aprovechado frente a Brasil las oportunidades que tuvieron los aztecas, pero en fin, el hubiera no existe. Se alcanza la segunda medalla en futbol varonil de la historia y, con eso, se mueven los números a favor del balompié nacional que debe sostener el ritmo y no quitar el dedo del renglón para seguir en el podium olímpico. La cosecha de metal en la olimpiada es no pobre, sino paupérrima, que debe mover al gobierno a hacer un análisis profundo sobre las realidades que nos han regresado a la desesperación de ver nada más a los grandes colgarse el metal y nosotros mirando desde la barrera, o desde la casa a través de la televisión. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

