+ Aunque gane, que se reponga el proceso: Ebrard

+ Se está haciendo bolas el engrudo a Morena

+ Noroña está de acuerdo con quien antes atacaba

+ Y cómo van con las cuotas “voluntarias”

+ Insisten morenos en consolidar a Xóchitl

“Aunque gane la interna, prefiero que se reponga el proceso desde sus inicios…”

Marcelo

Un par de listas faltan por aclarar quién es el bueno en el Movimiento de Regeneración Nacional. Pudiera ser esta misma tarde, o mañana en su defecto, pero este arroz ya se coció para el corcholatero…..SUMAS.- El conteo lo está encabezando el propio presidente de Morena, Mario Delgado, frente a representantes de las distintas corcholatas y, aunque ya llevan cuatro días de más de la fecha proyectada para el gran anuncio, es hora que no aparece el humo blanco…..AGONÍA.- Y mientras más se tarde la conclusión del proceso más gacho están sintiendo los dos principales prospectos, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard Casaubón. Los otros ya no ayudan ni juntando piedras, no calificaron a la siguiente ronda. Ciertamente, la política es la ciencia de lo imprevisto y de lo improbable. Gerardo Fernández Noroña, que en días pasados era el que más le pegaba a Marcelo, hoy amaneció con otro talante: Se solidarizó con el excanciller por el método tan manoseado que prometen terminar esta tarde. Esta mañana, Ebrard volvió a denunciar una serie de anomalías que, en otra circunstancia, debía anular el proceso de selección, pues vio urnas sin actas, actas sin firma, urnas medio vacías, etc., etc., que le traen más ruido al borlote y que expone a lo que les platicaba ayer, que gane el que gane saldrán raspados todos en Morena, pues el corredero de gente no se hará esperar…..REVERSA.- Ebrard declaró esta mañana que aunque gane, que se reponga el proceso manchado por todo tipo de irregularidades que no deben permitirse en ningún proceso de selección interna. El cúmulo de anomalías cometido por unos y otros obliga a la cancelación de cualquier avance. No debe proceder un proceso en semejantes condiciones, dejaría en mal a todo mundo, a dirigentes, a activistas, a candidatos, a seguidores, etc., etc.…..NERVIOS.- Una comisión de chinos y mexicanos está en Durango en busca de opciones para el establecimiento de diversas empresas en nuestra capital. Alguien vio “muy bajo” el vuelo del helicóptero estatal y empezó a preguntar de qué se trata o a quién buscan. El helicóptero blanco del gobierno no representa ningún problema, sí los verdes olivo u oscuro. Cuando esos llegan sí que se arma la rebambaramba, pero por lo pronto no hay por qué ponernos nerviosos. Anda una comisión de inversionistas chinos buscando opciones para establecer acá diversas industrias, y ojalá que se enteren nuestros visitantes de cómo anda acá la seguridad para que nos echen una manita y nos digan cómo hacerle para frenar tanta indecencia en nuestras calles…..CINISMO.- Estos infelices ya no se esconden de nada y de nadie. Un ratón de dos patas trozando la tubería de un domicilio de la calle Bruno Martínez a plena luz del día. Lo bueno es que fue captado por cámaras de vigilancia instaladas allá en todo lo alto del Cerro de los Remedios. No han detenido al responsable, pero no tarda en caer en manos de la justicia para hacerle cuentas de todas las indecencias cometidas. Añadir que la toma de la referida cámara debe ilustrar a más de cuatro sobre cómo aprovechar las cámaras del C5 y que no estén solo de adorno en la mayoría de lo casos…..SILENCIO.- Una cosa, nada menor, fue el asunto de los libros adoctrinadores que nos mantuvo ocupados por mucho tiempo, pero otra es la de las “inscripciones voluntarias a fuerza” con que vacunan casi siempre los directivos de las escuelas o los padres de familia. Ojalá que Guillermo Adame nos ilustre un poco sobre la materia, pero esta vez ha pasado de noche, precisamente por el sainete que generaron los libros del venezolano Marx Arriaga que no consultó con nadie y que redactó nada más con su desbordada inteligencia. Hay casos que aseguran los padres que otra vez les clavaron el puñal para poder inscribir a sus pequeños y de lo contrario pues no había espacio para ningún grado…..SUICIDIO.- No obstante el terrible resultado para Morena por los ataques de AMLO a Xóchitl Gálvez, insisten en llevarla al triunfo. Ahora le sacan que se graduó en el 2010, y que era una fósil, pues se graduó a los 47 años de edad. No obstante que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador se tituló 35 años después de haber salido de la escuela. O sea, cómo ver la astilla en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. El chiste es seguirle buscando formas de fregarla, aunque…mientras sigan pegándole y mientras no le demuestren que es ratera, su popularidad seguirá subiendo cada vez que la mencionen…..RELAJO.- El cantante Cristian Chávez, evidentemente gay, apareció con una supuesta bandera de México camuflada con los colores del arcoíris. No sabe Cristian que alterar nuestros símbolos patrios puede no solo costarle la libertad, sino una fuerte suma de dinero como multa. Aparte, para qué decirse gay, si todo México lo sabe y no había necesidad de hacer ese ruido…..HAMBRUNA.- Los trabajadores del Cerro del Mercado tienen ya cuatro meses, o más, sin recibir un peso de salario, y la Altos Hornos de México, la firma que sostenía la explotación, no tiene interés alguno por reactivarla. No es fácil, sabemos que no es fácil darle la concesión a otra empresa, pero…mientras se decide AHM que venga alguien más a extraer sus ricos minerales y deje algo para los sufridos mineros que, o ya encontraron trabajo en el taxi o andan buscando en otras partes cómo llevar un pan a la casa, qué lamentable…..APROBADO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió esta mañana la despenalización del aborto en México. Es inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal, ya que viola los derechos humanos y personas con capacidad de gestar. Esto quiere decir que, a partir de hoy, quien quiera abortar podrá hacerlo sin ninguna consecuencia jurídica dentro de algo que engendrará toda suerte de controversias en la sociedad mexicana, particularmente tratándose de las religiones que consideran la vida desde el momento de la gestación. Un dilema que quizá no termine nunca…… AGUAS.-Lo bueno que no ha llovido hacia Canatlán, porque de lo contrario ya hubieran tenido otra inundación como la de hoy hace un año y que la alcaldesa Ángela Rojas no ha hecho más que lamentar, pero el día menos pensado, de llegar otro aguacero como el de aquella vez, volverá a inundarse Las Arboledas y se volverá a llevar todo lo que encuentre….. Nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos aquí mismo en www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp