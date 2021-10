+ La Colonia Anáhuac, construida en una laguna

“La Colonia Anáhuac, de Canatlán, la construyeron en una laguna. La inundación era inminente…”

Dr. Guillermo Pacheco Valenzuela

Nadie más que los vecinos del poblado Colonia Anáhuac, del municipio de Canatlán, son responsables de lo que les pasa. Construyeron sus casas en una gran laguna, y el agua, bien sabemos, siempre retoma su cauce…..HISTORIA.- La historia cuenta que exactamente donde asentaron sus casas las casi 30 familias, de manera natural siempre se formó una gran laguna, y eso lo saben perfectamente los habitantes de ese poblado. Nunca debieron construir sobre el lecho de la laguna y lo hicieron, no hay más responsables que ellos…..AYUDA.- Ahora, la autoridad estatal, municipal y federal debe ayudarles a mover sus casas, o mejor dicho a levantarlas en otro terreno que garantice seguridad durante las lluvias, y deben olvidarse de sus moradas en virtud de los riesgos eternos de inundación…..AUXILIO.- La coordinación estatal de Protección Civil les ha estado ayudando para preservar la salud, particularmente, y lo ha conseguido, porque ante la última inundación nadie estaba en su casa. Las abandonaron antes que llegara la desgracia que ha subido hasta dos metros de altura dañando de manera irreversible muebles y enseres domésticos, que seguramente han quedado listos para la basura, pues ya son varios días de inundación y no es posible hacer nada…..NATURAL.- La naturaleza no se equivoca, tarde que temprano recobra su corriente natural, las que se equivocaron fueron las casi 30 familias que compraron esos terrenos a sabiendas que son susceptibles de anegación por la profundidad del lugar. El titular de Protección Civil, Dr. Guillermo Pacheco Valenzuela, asegura que desde hace varias semanas están auxiliando en lo posible a los habitantes de unas 30 viviendas. Un día se extrajo el agua con una bomba grande prestada por PC de Gómez Palacio, pero apenas habíamos sacado algunos miles de litros del vital líquido cuando llegó otro aguacero y en cosa de minutos volvió a inundarlo todo. Se confirmó ese día que de nada sirve sacar el agua que se ha metido a las casas, puesto que ante la menor lluviecita que se presenta vuelve a inundarlo todo de manera natural…..PRIORIDAD.- No obstante, para Protección Civil la prioridad es preservar la vida de las familias y eso se ha conseguido manteniendo en alerta a toda la población, y ha servido puesto que ante la última invasión de agua ya nadie estaba en sus casas. Unos se fueron con familiares, otros se retiraron a otras casas en otros poblados, etc., pero nadie quedó a esperar la desgracia…..ACCIÓN.- La solución es reubicar a las 30 familias en otra parte, en un terreno con la altura suficiente que garantice que no se volverá a meter el agua como ha sucedido repetidamente en los últimos años. El problema es que los tres niveles de gobierno son ajenos a dicha reubicación, puesto que nadie ha promovido la construcción respectiva en otro lado. Sobra decir que la instancia más indicada para esa promoción es el municipio de Canatlán, pero hasta el momento la alcaldía nada más ha ayudado con algunas despensas que, obvio, no sirven para nada. El problema es otro, la reubicación, y para moverlos se requiere de mucho dinero, dinero que no tiene de sobra ninguna dependencia…..S.O.S…- Ante los coqueteos del PRI con el gobierno para respaldar la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Partido Acción Nacional advierte públicamente que si los tricolores respaldan la iniciativa presidencial se olvidan de la alianza y se irán cada uno por su lado. Ante la circunstancia, nada sencilla, el tri está deshojando la margarita para ver si se queda con Morena o con el PAN. Claro que si prefiere a Morena sus posibilidades de victoria el próximo junio se habrán de reducir considerablemente, aunque irse con el partido de AMLO les garantizará todo el dinero que no tienen ahora y además tendrán estabilidad emocional por varios años, pero se despedirán del triunfo, puesto que los expertos creen que yendo solo el PRI sus posibilidades de victoria se reducirán hasta poco más del cincuenta por ciento. El caso es que, en virtud del coqueteo priista, los panistas advirtieron la circunstancia, aunque los tricolores podrán armar otra alianza, con Morena y sus satélites, para volver a saborear las mieles de la victoria. En política, hasta lo imposible es probable. O sea, para no extendernos mucho, si el PAN se abstiene de la alianza, podrá orillar al PRI a aliarse con Morena, para hacer bueno el pronóstico de la alianza denominada PRIMOR y el que se quedaría chiflando en la loma sería el Partido Acción Nacional, jugada que no habían considerado antes ninguno de los dos partidos, pero que puede concretarse ante las ventajas que significaría ir aliados con el partido en el poder…..POSIBLE.- Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI advierte, como defendiendo el punto, que no aceptará ninguna presión por parte de Morena y que si no conviene a los priistas, no respaldarán la reforma eléctrica, preferirán volver a armar la alianza con PAN y PRD a fin de fortalecer el contrapeso político que ahora significan en las cámaras. 