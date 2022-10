+ Ooootra vez tiran clases maestros del SNTE

Juan Pueblo

O sea que, pretextos no les faltan a los maestros para dejar tirado el changarro, y los alumnos, que se vuelvan a fregar sin clases, y quizá ni la próxima semana, pues para entonces los profes andarán de capa caída por las fiestas…..VOTOS.- Hoy, el pretexto para abandonar las aulas por parte de los maestros es la elección del líder de la Sección XII, que a nadie debe interesar más que a ellos, pero…con su ausencia nos convidan a todos de sus celebraciones…..EMPATÍA.- Muchos maestros pidieron empatía de la sociedad hace dos semanas cuando estuvieron bloqueando media ciudad para que Aispuro les pagara prestaciones, quinquenios y otros, pero ellos no conocen esa palabra, no saben qué es refiriéndose a sus alumnos. En pocas palabras y para no echarles a perder la fiesta, por qué no se organizan y programan sus votaciones en distintos horarios y les permiten a los responsables acudir a dar clases. No se organizan porque no está entre sus prestaciones ganadas, pero vuelven a pisotear el derecho de los alumnos a la educación. ¿Alguien se habrá fijado en eso…?…..AVISO.- Están en marcha las votaciones para nominar a un nuevo comité directivo de la Sección XII, donde puede ganar el ala oficialista con el profesor Alfonso Herrera, pero también puede triunfar la oposición con Sergio Iván Cháirez a la palestra. No podemos vaticinar resultados, porque el voto está muy disperso. Los puntos de trabajo están muy alejados y no tenemos el pulso ni la idea de la mayoría, pero ya no tendremos que esperar, hoy mismo se conocerán los resultados que, como decimos, al resto de la sociedad le vale un comino, y más porque no hay clases hoy, tampoco habrá mañana y quizá ni la próxima semana, como ya dijimos, precisamente por la “resaca” de las celebraciones que se desatarán desde esta misma tarde…..S.O.S…- Un maestro internado en la clínica “Santiago Ramón y Cajal”, por cierto, se queja pidiendo que alguien haga algo para que cierren ese hospital, pues excepto aspirinas y uno que otro naproxen, no hay medicametos para nada. Para nada, ni para una gripa, y ni pensar en las medicinas para otras complicaciones como cancerígenas, neurológicas y cardiológicas. El colmo del hospital es que no tiene ropa ni de cama ni para los enfermos. Asegura que trae una verdadera “tirlanga”, un “taparrabos” vergonzoso y lastimero que nada tiene qué ver con las cuotas que religiosamente se les descuentan y que han pagado toda la vida. Hombre, dice el mentor, el aire acondicionado del edificio fue funcional un par de días después de la inauguración, pero jamás volvió a servir, como para imaginarnos el martirio de los encamados, con estos calorones y durmiendo en virtuales tapetes de hule, pues de los colchones no queda nada. Además, recuerda nuestro secreto amigo, tras las inundaciones del 2016, los expertos recomendadon el cierre del hospital, lo mismo que del hospital del IMSS, su derribe inmediato, pues todo se contaminó, y ahora tienen los resultados en los mundos de moscas y cucarachas con los que los enfermos tienen que estar lidiando. Y no quisiéramos decirlo, pero es obvio que lo más sencillo es pensar en que alguien entra por un problema de la vista y sale cargado con tres o cuatro males más. El afamado e inservible hospital debe ser desaparecido del mapa y dar lugar a un edificio nuevo, pero…si no tienen para medicinas, ropa nueva, ni sábanas, olvidémonos….ÉPALE.- Aprovechando el viaje, otro enfermo se comunica con nosotros y asegura que para que lo pudiesen atender en el 450 tuvo que entregarle 20 mil pesos a alguien que dizque representa al INSABI. Nuestro seguidor asegura que en principio se resistió, no creía que en tiempos de tan alta honestidad en la Federación alguien se esté pasando de listo o de plano está cumpliendo con las indicaciones superiores que, nosotros, la verdad, no creemos. Más bien pensamos que es otra de las buscas a las que se acostumbran más de uno, solo que…quien no tiene los 20, 30 o más miles de pesos qué, ¿que se muera? Pues sí, habrán de morirse sin que lo facultativos hagan nada, pues si no tienen las herramientas para trabajar desde luego que no harán nada. Repetimos, no lo creemos, nos resistimos a creer que es el estilo de la 4T, no lo creemos, más bien pensamos que es utilidad neta del encargado de ese programa, por desgracia…..RECETARIO.- El paciente de marras nos envía fotografía de una “receta” que le dieron, porque en el 450 todo hace suponer que tampoco tienen para papelería, o recetarios, para ser concretos. La orden médica fue hecha con pluma y en un papel de los llamados “post it”, que se pegan de una de sus orillas. Aunque en este particular diríamos que es entendible que pase en el hospital 450, pues según los primeros recuentos, es una de las instituciones más afectadas con el rateriaje de la pasada administración. No nos extraña, y es de suponerse que veremos cosas peores…..MUERTE.- No se quedó con los brazos cruzados el delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Ignacio Aguado, al enterarse de la muerte de un migrante a manos de personal de la Border Patrol en terrenos tejanos. Nacho se ha metido a fondo en el tema y está pidiendo justicia para el paisano que no hizo nada para que le hubiesen quitado la vida los gemelos Mike y Mark Shepard, quienes además tirotearon a otros 12 paisanos que estaban escondidos en la maleza, y en cuyos hechos también resultó herida Brenda Berenice. Seguiremos pendientes y les informaremos de este lamentable episodio para Durango….Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

¡Saludos a todos..!!!

