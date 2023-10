+ Alerta por encerrona de MorenaS

+ Mostraron coincidencias y unidad

+ Pactan trabajar en una sola dirección

+ Mala señal la expulsión de priistas

+ Checo saldrá en el lugar 13 de Qatar

“La expulsión de priistas de élite confirma que no hay peor priista que otro priista…”

Alguien debe estar más que preocupado por la encerrona de las MorenaS ayer por la tarde. Mostraron fibra, unidad y coincidencias que pueden generar una buena señal ante la sociedad, o más bien, ante los electores…..SORPRESA.- El caso es que ayer las mujeres del Movimiento de Regeneración Nacional se juntaron, demostraron que son muchas y que piensan de manera parecida, que están resueltas a caminar en la misma dirección hacia Claudia Sheinbaum …..ÓRALE.- No por molestar, pero de entrada ofrecieron una mejor imagen que las de enfrente. Las del Frente Amplio por México ni las vemos ni las oímos, y no porque no queramos, sino porque no le han dado al clavo para mostrarse como hicieron las MorenaS, no obstante las tres o cuatro ocasiones que las ha reunido Xóchitl Gálvez siguen dispersas, cada quien por su lado y quizá sin las coincidencias que son elementales para los tiempos que vienen…..PROYECTOS.- Esto es, que mientras en Morena tienen suspirantes para lo que se ofrezca, en el FAM van a batallar para sacar su cincuenta por ciento de candidaturas o por lo menos no tendrán mucho de dónde echar mano y al final intentarán rescatar las cosas con lo primero que aparezca. Yo, por eso digo que más de uno o una debe estar preocupada por lo que habló ayer la moreniza. Y aunque no me lo crean, las paredes no alcanzaron a oír nada, solamente vieron que la más felicitada fue Sandra Amaya, ignoramos razones…..TORMENTA.- Mal empieza la semana para quien ahorcan en lunes, decían los sabios del pasado, justo cuando más coincidencias y unidad requería el Frente Amplio por México anoche la dirigencia nacional del PRI expulsó a Miguel Ángel Osorio Chong, Nubia Mayorga, Claudia Ruiz Massieu, Jorge Carlos Ramírez, Eruviel Avila y Omar Fallad. La mayoría, excepto Ramírez, ya estaba en la bancada del Verde. Sobra suponer que, para cobrársela a Alejandro “Vandalito” Moreno y sus secuaces, los expulsados buscarán dañar al tri por todas las vías posibles y de paso a Xóchitl Gálvez que ninguna culpa tiene del exabrupto, a menos que por separado se comprometan a trabajar para su causa, pero tan caliente quedó la asamblea que lo dudamos…..SILENCIO.- Aparte de esa mala noticia, el frente igual que MC no dan muestras de vida. Parecen borrados del mapa aunque serán protagonistas en la siguiente elección, pero sus reacciones no están a la altura de las miras por las que avanza la exjefa de gobierno de la Ciudad de México. Ya debían andar haciendo ruido, de perdido torneos de futbol o beisbol que atraen mucha gente, pero ni eso. Mandan boletines de prensa allá cada y que Jesús baja el dedo, y así no tendrán argumentos para responder a lo avanzado por Morena que promete convertirse en una aplanadora que pasará por encima de todo lo que se encuentre, eso dicen, aunque no será fácil, la sola presencia de Xóchitl le meterá mucho ruido al proceso. Van a verla…..REVERSA.- Trasciende en Estados Unidos y México que Joe Biden se arrepintió de su promesa y que va a construir el muro que no pudo terminar Donald Trump dizque para intentar detener a los migrantes que se siguen colando por cualquier resquicio. Ayer mismo la guardia fronteriza regresó a México a 17 mil personas ilegales que, como dice la canción, no se regresarán a su tierra, sino que volverán a intentar llegar a la nación más poderosa del mundo y darle otro rumbo a su vida y la de su familia, que no tienen ni tendrán en sus lugares de origen…..TURBULENCIA.- Ahora entendemos por qué tanta irregularidad, impuntualidad y cancelaciones en Volaris y Aerobús, pues están ubicadas entre las diez peores aerolíneas del mundo por Bounce, instancia responsable del manejo de las maletas en la mayoría de los aeropuertos. Lo lamentable, que una de esas aerolíneas mueve miles de viajeros de Durango hacia el exterior y la otra está en trámites para hacer lo propio…..APUROS.- Checo Pérez tiene otro fin de semana para el olvido, fue eliminado de la Q2 del Gran Premio de Qatar y aunque llegó en quinto lugar fue sancionado y echado hasta el lugar 13 de la parrilla de largada este domingo. Es muy probable que el mexicano vea triunfar a su compañero de equipo Max Verstapen, que para variar saldrá en primer lugar y con el portón abierto para despacharse. Ya el jalisciense ha demostrado una gran habilidad en la recuperación de ese clase de desventajas, pero…parece muy dibujada una nueva derrota para el mexicano, a pesar de que necesita sumar para mantenerse en el segundo lugar del campeonato. Los expertos ven, no obstante la circunstancia de Checo, una competencia súper interesante porque además se verá el riesgo de Pérez por el acecho del inglés Lewis Hamilton que está a solamente 33 puntos de diferencia y es cuando aparece la necesidad de remontar todo lo posible y volver al podium que lleva dos semanas con las manos vacías. ¿Aunque parezca, no es “copy-paste”, eh? 